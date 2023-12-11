ستساعدك المقالة التالية: إلى متى ستنتظر النتائج من وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك؟

لقد مرت ستة أشهر منذ أن بدأت مع وكالتك ولم تلحظ سوى نتائج قليلة أو معدومة – هل يجب أن تقلق؟

الجواب القصير هو ربما. وذلك لأن النتائج بشكل عام تكون في عين الناظر، وفي هذه الحالة، أنت العميل.

يعتمد ما إذا كان يجب عليك القلق أم لا بنسبة 100% على ما توقعته، وما ناقشته مع وكالتك وما قالوا لك أن تتوقعه.

اليوم، هناك الكثير من الأخطاء في الطريقة التي تعمل بها الوكالات مع العملاء.

إن الخدم مخطئون، ونماذج الفريق خاطئة، والاستثمارات خاطئة، والتواصل خاطئ، والخطأ في معظم الأحيان هو التوقعات حول الوقت الذي ستبدأ فيه النتائج في التأثير على الأعمال.

مع كل هذا الخطأ، دعنا نتعمق أكثر في هذا الأمر لنرى ما إذا كان يجب عليك القلق بشأن وكالتك.

لماذا يستغرق وقتا طويلا

قبل أن نتعمق أكثر في هذا الأمر، دعونا نلقي نظرة على سبب استغراق الأمر وقتًا أطول مما يعتقد معظمنا.

أولاً، إنه خطأك بنسبة 100%. نعم، أحاول الحصول على رد فعل، لكن هذا صحيح إلى حد ما. في معظم الحالات، تأتي الشركات إلينا وهي لا تقدم سوى القليل أو لا شيء على الإطلاق من منظور التسويق والمبيعات، مما يعني أن هناك حاجة إلى الكثير من العمل الثقيل حتى تنجح (وهذا يستغرق وقتًا).

بعد ذلك، لقد كنت وتريد الاستمرار في عدم الاستثمار. لديك أهداف كبيرة. لديك أحلام الكافيار لعملك ولكن لديك ميزانية لتسويق أسماك التونة.

تقول وكالتك: “بناءً على أهدافك، يجب عليك إنفاق 12000 دولار شهريًا لمدة عام، وهذا ما نحتاجه لنحصل على النتائج التي تطلبها”.

ترد بقول: “لم ننفق هذا القدر من المال من قبل. ماذا يمكنك أن تفعل مقابل 8000 دولار؟

تعمل الوكالة الآن على تقليل مدة الاحتفاظ بها في الاقتراح، مما يقلل بشكل أكبر من العمل بالنسبة لك ويدفع الجدول الزمني للنتائج. والأسوأ من ذلك، أنك تنظر إلى ثلاث مقترحات للوكالة، وتختار فعليًا العرض الذي جاء بمبلغ 6000 دولار بدلاً من العرض الذي تبلغ قيمته 8000 دولار والذي ناقشناه أعلاه.

أنت الآن تعمل مع وكالة أقل خبرة وأقل تجهيزًا، وسوف تتأخر نتائجك لفترة أطول.

أحد العوامل المعقدة هو أن معظم الوكالات لن تخبرك بأن انخفاض استثمارك يعني أنه يتعين عليك الانتظار لفترة أطول للحصول على النتائج. سوف يبيعون لك فقط التجنيب المستمر بالمستوى الذي يعتقدون أنك ستوافق عليه وتأمل في الأفضل.

أخيرًا، نظرًا للطريقة التي تعمل بها الوكالات وتجني الأموال، فإنها تضعك في فريق مشترك. قد يكون لدى الوكالات الأفضل أربعة عملاء آخرين في فريق العملاء الخاص بك، في حين أن الوكالات غير الجيدة قد تضعك في فريق يضم 10 عملاء أو أكثر.

هذا هو السؤال الأهم الذي يجب طرحه عند البحث عن وكالة: كم عدد العملاء الآخرين الذين سيعمل فريقي معهم أثناء عملهم معي؟

كلما كان الرقم أقل، كلما كان ذلك أفضل. حتى لو كان ذلك يعني استثمارًا أعلى، فإن الأمر يستحق ذلك، لأنك ستحصل على عملك ونتائجك بشكل أسرع كثيرًا.

يعني التجنيب في الأساس أن الوكالة تقوم بقياس عملك. إنهم يقومون بالكثير كل شهر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ميزانيتك ولكن أيضًا بسبب الطريقة التي يعمل بها الفريق. إذا كان لديهم ثمانية عملاء، فيمكنهم قضاء جزء صغير فقط من وقتهم في العمل في شركتك.

ولأن لديهم الكثير من العملاء الآخرين، فهو جهد غير فعال إلى حد كبير حيث أنهم ينتقلون من عميل إلى عميل طوال اليوم وكل يوم. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل العمل يستغرق وقتًا طويلاً وتستغرق النتائج وقتًا أطول.

ماذا تعني النتائج؟

يعد هذا عامل تعقيد آخر لمساعدتك في معرفة ما إذا كنت قد انتظرت لفترة طويلة. ماذا تعني لك النتائج؟ يختلف كل عميل تقريبًا عن الآخر قليلاً، ومن المهم بالنسبة لك ولوكالتك أن تكونا على نفس الصفحة كل ثلاثة أشهر، وكل شهر، وكل أسبوع، وكل يوم.

إذا كنت تريد عملاء محتملين، فهذا ما يجب أن تعنيه النتائج بالنسبة لك. إذا كنت تريد عملاء جدد، فهذا ما يجب أن تعنيه النتائج بالنسبة لك. إذا كنت تريد موقع ويب جديدًا أو مستندًا تقنيًا جديدًا، أو 12 مقالة مدونة جديدة، فقد يكون هذا هو ما تعنيه النتائج بالنسبة لك. كل عميل مختلف قليلا. لا توجد إجابات خاطئة، فقط إجاباتك.

كيف تعرف وكالتك بالضبط ما تتوقعه؟ عادة، عليهم أن يسألوا. عليك أن تتحدث معهم عن هذا الأمر وعليك أن تفعل ذلك كل ثلاثة أشهر (ربما يكون الأمر شهريًا أفضل).

في Square 2، نطلب من جميع عملائنا المحتملين وجميع عملائنا أن يخبرونا بالضبط بالنتائج التي نحتاج إلى تحقيقها حتى يصبحوا مناصرين. المدافع هو شخص سعيد ومستعد لإخبار الجميع بمدى روعتنا.

سيقولون في الواقع: “أنا أحب العمل مع Square 2”. هدفنا في Square 2 هو أن تقوم بذلك أحب وكالتنا!

نحن نعلم ما يتعين علينا القيام به كل ثلاثة أشهر وكل شهر لتحفيز رد الفعل هذا. في بعض الأحيان يتطلب الحصول على نفس الصفحة بعض المناقشة.

إذا كان العميل المحتمل يريد 1000 عميل محتمل خلال التسعين يومًا القادمة، ولكن ليس لديه حاليًا موقع ويب ولا محتوى ولا تكنولوجيا، فمن غير المحتمل أن نتمكن من الحصول على 1000 عميل محتمل.

نحن بحاجة إلى إجراء تلك المحادثة قبل أن نتفق على العمل معًا. وإذا تمكنا من الاتفاق على هدف أكثر منطقية، أو ربما على مستوى أعلى من الاستثمار، فسوف يكون بوسعنا المضي قدماً. إذا لم نتمكن من ذلك، فنحن لسنا الوكالة المناسبة لهذه الشركة.

يجب أن تتم هذه المحادثة بانتظام. كوكالة، يجب علينا تثقيف عملائنا حول ما هو ممكن، والمدة التي سيستغرقها، وما هو مطلوب لجعله حقيقة واقعة. يجب علينا أن نساعد عملائنا على معرفة ليس فقط ما نقوم به، ولكن لماذا نفعل ذلك وكيف سيعمل.

إذا لم تكن تجري مثل هذه المحادثات مع وكالتك، يمكنك أن تطلب منهم البدء، ولكن قد ترغب في التفكير في البحث عن وكالة مختلفة وأكثر استراتيجية.

بمجرد أن تصبح هذه التوقعات أكثر شفافية ويتم إنشاؤها بشكل مشترك، ستتوقف عن التساؤل عما إذا كانت تستغرق وقتًا طويلاً أم لا. إذا وافقت وكالتك على مجموعة من النتائج، فيجب أن تكون قادرة على تقديم النتائج شهرًا بعد شهر. مرة أخرى، إذا وافقوا ولكن لم يتمكنوا من التنفيذ باستمرار، فقد يكون الوقت قد حان لبدء البحث عن وكالة أخرى.

لماذا لا يتعين عليك الانتظار بعد الآن

بغض النظر عن المواقف المذكورة أعلاه، في معظم الحالات تريد الشركات النتائج وتريدها بسرعة. نعم، لقد أصبحت الوكالات جيدة في إخبار العملاء بالتحلي بالصبر. انتظر حتى تنجح أساليب التسويق. انتظر حتى يقوم Google بتصنيف المحتوى الخاص بك. لقد كانت إحدى العبارات الكبيرة المتعلقة بالتسويق الداخلي دائمًا هي أن الأمر يستغرق وقتًا. وفي حين أن هذا صحيح، ليس عليك الانتظار إذا كنت لا ترغب في ذلك.

الوكالات ذات المشاركات المبتكرة

أخبار سارة: تدرك الوكالات مخاوفك، وتعمل الوكالات المبتكرة والاستباقية على تطوير أنواع المشاركة التي تقضي على بعض التحديات التي تفرضها بنفسك والتي تمنعك حاليًا من رؤية النتائج بشكل أسرع.

في Square 2، لدينا ثلاث مشاركات جديدة ومبتكرة تزيل جميع التحديات التي تمت مناقشتها أعلاه.

1) التعاقدات المتسارعة

كيف تبدو ستة أشهر من العمل في 30 يومًا فقط؟ انه ممكن. بدلاً من مشاركة فريقك مع ثمانية إلى 10 عملاء آخرين، يمنحك هذا النوع من المشاركة فريقًا مخصصًا من الأشخاص الذين يعملون مع عميل واحد فقط – أنت.

بغض النظر عن ما تحتاجه، تم بناء فريق لتلبية احتياجاتك. هل تحتاج إلى الكتابة؟ تحصل على كاتب ومحرر مخصص. هل تحتاج إلى تطوير تفاعلي أو ويب؟ يمكنك الحصول على مطور ويب مخصص. هل تحتاج إلى عمل تصميم؟ تحصل على مصمم مخصص. وستحصل دائمًا على استراتيجي نمو مخصص. مهما كان ما تحتاجه، يتم تكوين الفريق خارج البوابة وتكليفه بالعمل على أغراضك فقط.

هل تريد معرفة المزيد عن المشاركة المتسارعة؟ انقر على الفيديو لمعرفة المزيد حول سبب ضرورة وجود هذا النوع من المشاركة في أعلى قائمتك في عام 2020.

يجتمع الفريق معك ويخطط لشهرك. كلما تحرك الفريق بشكل أسرع، كلما تمكنا من إنجاز المزيد. كلما قمت بالموافقة على العمل بشكل أسرع، كلما تمكنا من إنجاز المزيد.

ليس هناك حدود. يمكنك الحصول على 10 كتب إلكترونية وصفحات مقصودة وحملات رعاية وإعلانات لافتة وأزرار CTA.

يمكنك إنشاء موقع ويب ضخم. يمكنك إنشاء أربع حملات تسويقية وجدولتها. العمل الذي قد يستغرق شهورًا يتم إنجازه في أسابيع فقط.

فريقك لا يعمل على عملاء آخرين. إنهم لا يصرفون. تتعرف عليهم ويتعرفون عليك. تجتمع معهم كل صباح وتراجع ما تم إنجازه بالأمس، وتتحدث عما يعملون عليه اليوم وتساعد في إزالة العقبات.

توافق كل أسبوع على ما يجب إنجازه ويقوم الفريق بإنجازه. إنها فعالة للغاية وممتعة للغاية وفعالة للغاية في التتبع السريع لأي مبادرات تسويقية ومبيعات حتى تؤتي ثمارها على الفور.

2) المشاركات المتسارعة مع الاستشارات الإستراتيجية والتحسينية المستمرة

يسألنا بعض العملاء: ماذا يحدث بعد انتهاء الثلاثين يومًا؟ هل تتركنا فحسب؟” بالطبع لا.

بعد انتهاء المشاركة المسرَّعة لمدة 30 يومًا، لديك خيارات. يرغب بعض العملاء في رؤية كيفية أداء العمل قبل إعادة المشاركة. ويريد آخرون التعامل مع مشاريع أو حملات أخرى. يمكنك تشغيل مشاركة مسرّعة أخرى في أي وقت، وإذا قدمت لنا إشعارًا كافيًا، فيمكنك إعادة فريقك بالكامل إلى المشروع.

يمكنك أيضًا الاستمرار في الاستشارات الإستراتيجية. سنقوم بتعيين خبير استراتيجي للنمو ليرافقك أثناء تنفيذ برامجك. يمكنهم مساعدتك في فهم ما يجب فعله بعد ذلك، وتقديم التوجيه، والمساعدة في التحسين، والمشاركة في الاختبارات المستمرة.

يقدمون لك النصائح حول التكتيكات التي ستحقق أفضل النتائج بأقل قدر من الجهد. كما أنهم سيتبادلون الأفكار معك للمساعدة في تحديد التكتيكات الجديدة وأفكار الحملات الجديدة وطرق جديدة لتحقيق نتائج أفضل.

عندما تكون مستعدًا لمشاركتك المتسارعة الثانية أو الثالثة، فإننا نخطط لذلك مسبقًا ونغلق الفريق ويصبح الفريق كله ملكك.

3) ارتباطات التجنيب المركزة

المشاركات المتسارعة ليست للجميع. إنهم يتطلبون موردًا مخصصًا من جانبك للعمل مع فريقنا وهم كثيفي الاستثمار. لقد وجدنا طريقة لمساعدة العملاء على تمويل هذا المشروع، لذا لا تدع أي أفكار مسبقة حول الاستثمار تخيفك.

لكن ليس الجميع يريد العمل بهذه الطريقة، ونحن نتفهم ذلك. إن وجودنا في فريقك لفترة طويلة من الوقت (مثل 12 إلى 24 شهرًا) يعد أمرًا جذابًا لكثير من الأشخاص.

كان علينا إيجاد طريقة لإزالة تفكير المدرسة القديمة وتخصيص الموارد لعملك بشكل أفضل.

إن عملية التجنيب المركزة تفعل هذا بالضبط. تعمل هذه الفرق مع أربعة عملاء فقط في المرة الواحدة، ويعملون معك لمدة أسبوع كامل. في هذه المشاركة، نحصل على عمل لمدة شهر كامل في خمسة أيام فقط.

يعمل فريقك معك فقط لمدة أسبوع كامل. خلال بقية الشهر، ستجتمع مع خبير إستراتيجي النمو لديك للعمل على استراتيجية التحسين ومراجعة البيانات والتخطيط لسباقك السريع القادم الذي يستمر لمدة أسبوع.

ويعني أسلوب المشاركة عالي الكفاءة هذا أنك ستنجز المزيد من العمل أكثر من أي وكيل تقليدي آخر في وكالة تقليدية.

ستكون قادرًا على إدارة وقتك لأنك تعرف مسبقًا متى نركض معك.

سيكون لديك ثلاثة أسابيع للتخطيط، بالاشتراك مع استراتيجي النمو الخاص بك، بحيث تكون كل سباقات سريعة عالية الكفاءة ومستهدفة، وتنتج بالضبط ما تحتاجه لتحريك الإبرة.

تعني أنواع المشاركة الثلاثة المبتكرة هذه أنك لن تتساءل مرة أخرى عن المدة التي سيستغرقها تحقيق النتائج.

النظام البيئي للوكالة يتغير. وتدفع متطلبات العملاء الوكالات الأكثر تقدمية إلى طرح أنواع جديدة من الارتباطات. تأكد من أنك تعمل مع شركة مبتكرة وتقدمية إذا اخترت الاستعانة بشريك لمساعدتك في تحقيق أهداف الإيرادات الصعبة بشكل متزايد وتجاوزها.