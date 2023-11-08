ستساعدك المقالة التالية: إليك كيفية إنشاء موقع الويب الخاص بك للكاتب المستقل [with examples]

إذا كنت كاتبًا مستقلاً، فمن المحتمل أن يكون تركيزك منصبًا على الاشتراك في مواقع العمل الحر للحصول على وظائف حتى تحصل على المال.

ولكن أحد الجوانب الأكثر إغفالًا لكونك كاتبًا مستقلاً ناجحًا هو أن يكون لديك موقع ويب خاص بك للكاتب المستقل.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية القيام بذلك، فإن هذا الدليل، مع أمثلة مواقع الكاتب المستقل، سيساعدك على إنشاء موقعك الخاص في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.

فوائد امتلاك موقع ويب خاص بك للكاتب المستقل

إن امتلاك موقع ويب خاص بك للكاتب المستقل يسمح لك بالحصول على تواجد احترافي عبر الإنترنت، مما قد يساعدك على جذب المزيد من العملاء وترسيخ نفسك ككاتب موثوق وموثوق.

فهو يسمح لك بعرض محفظتك وإبراز أفضل أعمالك للعملاء المحتملين، مما قد يمكّنك من الحصول على المزيد من الأعمال الكتابية.

إن امتلاك موقع ويب للكاتب المستقل يعني أنه يمكنك التحكم في علامتك التجارية ورسائلك، مما يساعدك على بناء مجتمع من القراء والعملاء المخلصين.

يمكنك أيضًا توسيع علامتك التجارية، وتقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة مثل الكتب الإلكترونية والدورات التدريبية عبر الإنترنت. قد يؤدي ذلك إلى المزيد من سبل الربح بالإضافة إلى خدمات كتابة المحتوى المستقلة الخاصة بك.

أخيرًا، يمكنك الاستفادة من موقع الويب الخاص بالكاتب المستقل لزيادة ظهور بحثك عبر الإنترنت والوصول إلى محركات البحث، مما يسهل على العملاء الجدد العثور عليك.

ليس هناك أي جانب سلبي لإنشاء موقع ويب خاص بك للكاتب المستقل، لذلك دعونا نتعمق في معرفة كيفية القيام بذلك.

كيف يجب أن يبدو موقع الويب الخاص بالكاتب المستقل؟ (مع أمثلة)

كما هو الحال مع أي مشروع، عليك أن تكون قادرًا على معرفة ما تهدف إليه للوصول إلى هناك. أفضل طريقة للتعامل مع إنشاء موقع الويب الخاص بك للكاتب المستقل هي النظر إلى الأمثلة التي أنشأها كتاب مستقلون آخرون بالفعل.

فيما يلي بعض الأمثلة على مواقع الكاتب المستقل، مع ملخص موجز عن سبب تميزها لإلهامك.

الخيارات المتعلقة بموقع الكاتب المستقل الخاص بك

عندما تختار إنشاء موقع ويب خاص بك للكاتب المستقل، فلديك بعض الخيارات.

1. استخدم منصة محفظة الكاتب المستقل

هناك العديد من منصات محفظة الكتابة المستقلة التي تسمح للكتاب المستقلين بعرض أعمالهم عبر الإنترنت.

بعضها عبارة عن منصات مدفوعة، لكن الكثير منها مجاني. يقدم كل منهم مجموعة من الميزات التي تتراوح من الترويج إلى تمكين التواصل بين العملاء المحتملين والكاتب.

فيما يلي قائمة ببعض منصات محفظة الكتابة المستقلة الأكثر شيوعًا:

2. أنشئ موقع الويب الخاص بك للكاتب المستقل من الصفر

منذ بزوغ فجر برنامج إنشاء مواقع الويب، أصبح إنشاء مواقع WordPress الجميلة أسهل من أي وقت مضى. إذا كنت تعرف طريقك نحو WordPress، فيمكنك تحويل أي سمة إلى موقع لمحفظة كاتب مستقل.

ومع ذلك، ليست هناك حاجة لخوض كل هذه المشاكل، نظرًا لوجود العديد من السمات المعدة مسبقًا والمصممة خصيصًا للمبدعين الذين يرغبون في الحصول على مواقع محفظتهم الخاصة.

بمجرد اختيار المظهر الخاص بك، كل ما عليك فعله هو ببساطة ملء محتوى المخزون بالمحتوى المخصص الخاص بك لجعله خاصًا بك. تتمثل فائدة استخدام قالب لإنشاء موقع الويب الخاص بك للكاتب المستقل في أن جزء التصميم قد تم بالفعل من أجلك.

وبما أن التصميم هو أحد أكبر العوائق التي تحول دون إنشاء موقع ويب جميل، فلا يمكن أن تخطئ في استخدام قالب مصمم مسبقًا.

فيما يلي بعض الأمثلة على مواقع الكاتب المستقل المصممة مسبقًا والتي يجب مراعاتها:

مثال لموقع الكاتب المستقل رقم 1:

في هذا المثال، تكون صورة الكاتب في المقدمة والوسط، مما يتيح لك فرصة لإظهار مظهرك المهني – ونهجك – في عملك الكتابي.

يتوفر هذا القالب من خلال مكتبة Elementor Kits، ويحتوي على جميع الصفحات التي تحتاجها لإنشاء موقع شامل لمحفظة الكاتب يمكنك أن تفخر به، بما في ذلك منطقة لسيرتك الذاتية، وتجربتك، ورسالة تعريفية، والمزيد.

مثال لموقع الكاتب المستقل رقم 2:

يتوفر هذا القالب أيضًا من خلال مكتبة Elementor Kits Library، ويحتوي على مساحة بيضاء كبيرة وتصميم أنيق.

هناك مساحة كبيرة لتسليط الضوء على أفضل أعمالك الكتابية، بالإضافة إلى التحدث عن تجربتك ولماذا يجب على العميل أن يوظفك بدلاً من الكتاب المستقلين الآخرين.

مثال لموقع الكاتب المستقل رقم 3:

إذا كنت تفضل سمة أكثر قتامة مع ما يمكن اعتباره عناصر “ذكورية” أكثر، فقد يعجبك نموذج سمة المحفظة هذا، المتوفر من Envato Elements.

يأتي مزودًا بكل ما يحتاجه الكاتب لإحداث تأثير كبير، بما في ذلك ثلاثة تنسيقات إبداعية للمقالات بالإضافة إلى النص، وهي الصوت والفيديو والمعرض.

مثال لموقع الكاتب المستقل رقم 4:

إذا كنت شخصًا بصريًا، فقد ترغب في الحصول على موضوع مذهل بصريًا لتسليط الضوء على أعمالك الكتابية.

يوفر هذا المظهر، المتوفر أيضًا من خلال Envato Elements، 13 خيارًا مختلفًا للصفحة الرئيسية حتى تتمكن من ترك الانطباع الصحيح الذي تريده تمامًا.

على الرغم من أن العينة توضح أنه يتم استخدامه كموقع للتصوير الفوتوغرافي، إلا أنه يمكنك بسهولة استبدال محتوى المخزون لعرض أفضل أعمالك الكتابية.

6 نصائح للحفاظ على موقع الكاتب المستقل الخاص بك

بمجرد إنشاء موقع الويب الخاص بك للكاتب المستقل، ستحتاج إلى تحويل انتباهك إلى الحفاظ عليه.

هذا يتضمن:

الحفاظ على تحديث المحتوى الخاص بك

قم بتحديث موقع الويب الخاص بك بانتظام بمحتوى جديد للتأكد من أن أفضل أعمالك تكون دائمًا في المقدمة والوسط

الأمثل لكبار المسئولين الاقتصاديين

تأكد من تحسين موقع الويب الخاص بك لمحركات البحث حتى يتمكن العملاء المحتملون من العثور عليك بسهولة. يتضمن ذلك استخدام الكلمات الرئيسية والعلامات الوصفية والعلامات البديلة ذات الصلة.

مراقبة أداء موقع الويب الخاص بك

استخدم أدوات التحليلات لتتبع حركة المرور على موقع الويب الخاص بك، ومعدل الارتداد، والمقاييس الأخرى لتحديد مجالات التحسين وفهم ما يعمل بشكل جيد وما لا يعمل.

الحفاظ على موقع الويب الخاص بك آمنًا

تأكد من أن موقع الويب الخاص بك محمي ضد المتسللين والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. قم بتحديث البرامج والمكونات الإضافية حسب الحاجة.

التواصل والترويج لموقع الويب الخاص بك

شارك موقع الويب الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى لزيادة الرؤية وزيادة حركة المرور. انضم إلى المجتمعات والمنتديات عبر الإنترنت للتواصل مع الكتاب الآخرين والعملاء المحتملين.

الحفاظ على تحديث التصميم

قم بتحديث عناصر التصميم لموقع الويب بانتظام، مثل الصور والتخطيط والطباعة، لإبقائها جذابة بصريًا وذات صلة.

عندما تأخذ وقتًا من كتابتك لإنشاء موقع الويب الخاص بك للكاتب المستقل، فإنك تحصل على قيمة منه تستمر على مر السنين.

اتبع النصائح الواردة في هذا الدليل للبدء. الحديث عن الكتابة، لماذا لا تأخذ دقيقة واحدة الآن للتسجيل في تجربة مجانية في WriterAccess، أحد أكبر أسواق الكتاب المستقلين!

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