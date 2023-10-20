ستساعدك المقالة التالية: إيباي وفايرفوكس إطلاق متصفح إيباي
أصبحت شركة eBay أكثر انشغالًا وأكثر انشغالًا في الشراكة مع تطبيقات الويب وقد عملت الآن مع Firefox لإنتاج متصفح ايباي فايرفوكس.
بالأمس، نشر أرنولد زافرا من Search Engine Journal الأخبار حول شريط الأدوات المشترك الذي أطلقته eBay وYahoo مع تنبيهات eBay الخاصة وميزات المزادات. نرى الآن أن eBay UK تستفيد من نمو Firefox لمتصفحها ذي العلامة التجارية المشتركة والذي يتضمن بعض أدوات وميزات eBay الأنيقة.
أجد دائمًا أنه من المثير للاهتمام معرفة من يعمل مع من في الأسواق الدولية والمحلية الكبرى.
- تعد eBay وYahoo شريكين رئيسيين في السوق الأمريكية، حيث تستخدم Yahoo Paypal كنظام الدفع الرسمي لها وتقوم eBay بتشغيل إعلانات Yahoo داخل شبكة eBay
- تعد Mozilla شريك التوزيع الرئيسي لشركة Google في الولايات المتحدة
- وفي آسيا، تقوم ياهو بتوزيع موزيلا، وذلك بسبب هيمنتها على السوق الآسيوية
- يتعاون موقع eBay مع Google في المملكة المتحدة نظرًا لهيمنته على سوق المملكة المتحدة
من فايرفوكس/إيباي:
راقب تداولك على eBay أينما كنت على الويب عند تثبيت Mozilla Firefox eBay-Edition. إنها أداة مجانية تم تصميمها مع وضع مستخدمي موقع eBay في الاعتبار وستساعدك على تحقيق أقصى استفادة من عمليات البيع والشراء.
- كن مزايدًا أفضل : لقد قمت دائمًا بتسجيل الدخول بشكل آمن حتى تتمكن من التحقق من تقدمك في أي وقت تريده. قم بتخصيص تنبيهاتك حتى تظل مطلعًا على عروض أسعارك. سيتم إخبارك عندما تكون قائمة تنسيق نمط المزاد الذي تقدم عليه المزايدة على وشك الانتهاء.
- احصل على التحديث على الفور : لا تفوت أبدًا إجراء eBay. بغض النظر عن المكان الذي تتصفح فيه، وأيًا كان ما تفعله عبر الإنترنت، يمكنك الحصول على تحديث سريع لجميع أنشطة eBay الخاصة بك: المشاهدة أو الشراء أو البيع.
- تصفح أكثر أمانا : أنت أكثر أمانًا مع Firefox Companion. ستعرف أنك موجود على صفحة eBay أصلية وليس موقعًا مزيفًا أو موقعًا مشابهًا. عند استخدام Firefox، تكون أيضًا أقل عرضة لخطر الإعلانات المنبثقة وبرامج التجسس وتهديدات الويب الأخرى.