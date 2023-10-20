ستساعدك المقالة التالية: إيباي وفايرفوكس إطلاق متصفح إيباي

أصبحت شركة eBay أكثر انشغالًا وأكثر انشغالًا في الشراكة مع تطبيقات الويب وقد عملت الآن مع Firefox لإنتاج متصفح ايباي فايرفوكس.

بالأمس، نشر أرنولد زافرا من Search Engine Journal الأخبار حول شريط الأدوات المشترك الذي أطلقته eBay وYahoo مع تنبيهات eBay الخاصة وميزات المزادات. نرى الآن أن eBay UK تستفيد من نمو Firefox لمتصفحها ذي العلامة التجارية المشتركة والذي يتضمن بعض أدوات وميزات eBay الأنيقة.

أجد دائمًا أنه من المثير للاهتمام معرفة من يعمل مع من في الأسواق الدولية والمحلية الكبرى.

تعد eBay وYahoo شريكين رئيسيين في السوق الأمريكية، حيث تستخدم Yahoo Paypal كنظام الدفع الرسمي لها وتقوم eBay بتشغيل إعلانات Yahoo داخل شبكة eBay

تعد Mozilla شريك التوزيع الرئيسي لشركة Google في الولايات المتحدة

وفي آسيا، تقوم ياهو بتوزيع موزيلا، وذلك بسبب هيمنتها على السوق الآسيوية

يتعاون موقع eBay مع Google في المملكة المتحدة نظرًا لهيمنته على سوق المملكة المتحدة

من فايرفوكس/إيباي:

راقب تداولك على eBay أينما كنت على الويب عند تثبيت Mozilla Firefox eBay-Edition. إنها أداة مجانية تم تصميمها مع وضع مستخدمي موقع eBay في الاعتبار وستساعدك على تحقيق أقصى استفادة من عمليات البيع والشراء.