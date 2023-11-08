ستساعدك المقالة التالية: إيفان جولدبيرج من Oracle NetSuite: الشركات سريعة النمو متفائلة دائمًا، وتركز على النمو بغض النظر عما يحدث في العالم

مع مرور العام، كنت أعود إلى مشهد مؤتمرات الصناعة أكثر فأكثر. وبينما كنت أستعد لرحلتي الأولى إلى فيغاس منذ ثلاث سنوات للمشاركة في Oracle CloudWorld، منعني إعصار إيان من الوصول إلى هناك قبل أسبوعين لحضور مؤتمر SuiteWorld الخاص بـ Oracle NetSuite.

SuiteWorld هو مؤتمر حضرته عدة مرات على مر السنين، ومع عودتي منه شخصيًا، كنت أتطلع إلى الجلوس مع مؤسس الشركة ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Oracle، إيفان غولدبرغ، وجهًا لوجه لإجراء محادثة، بدلاً من الاجتماع افتراضيًا العامين الماضيين (2020 و2021). لكنني كنت أقدر أنه حتى خلال حدث هذا العام، خصص إيفان وقتًا لحدث افتراضي آخر المحادثة على LinkedIn Live، لأنني كنت أشعر بالفضول حقًا بشأن وجهة نظره بشأن حالات عدم اليقين الاقتصادي الحالية للاقتصاد – وما يعنيه ذلك بالنسبة لـ 32000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم تستخدم منصة شركته لإدارة أعمالها.

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المنصات المتكاملة أكثر قيمة خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي

برنت ليري: عندما تفكر في حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن شبح الركود… التضخم لن يختفي. هل أصبح الأمر أكثر أهمية بالنسبة للشركات أن يكون لديها منصة متكاملة تسمح لك بالجمع بين المكتب الأمامي والمكتب الخلفي؟

إيفان جولدبرج: هذه نقطة رائعة، واسمحوا لي أن أقدم لكم مثالاً رائعًا. ما هي إنتاجية موظفي المبيعات لديك؟ أعني أن الطريقة الوحيدة التي ستتمكن من اكتشافها هي أن تأخذ معلومات المبيعات ودمجها مع المعلومات المالية ومعلومات الموارد البشرية. كم تكلف، سواء من حيث النفقات أو الراتب؟ من الواضح أنه من نظام المبيعات، ما هو المبلغ الذي يجلبونه؟ كيف تبدو دورة المبيعات؟ كم يمكن أن يجلبوا في السنة؟ وما هو عائد الاستثمار من إضافة مندوب مبيعات جديد؟ من الصعب العثور عليهم. يستطيعون. لقد ارتفعت الأجور، وقد تكون باهظة الثمن. والطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الحصول على هذا النوع من تقييم عائد الاستثمار الحقيقي هي من خلال جمع أنظمة متعددة معًا. يحاول البعض جمع كل ذلك معًا باستخدام جداول البيانات، لكن هذا لا ينجح عادةً، وهذا هو ما يتفوق فيه NetSuite حقًا.

حتى في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، فإن الشركات سريعة النمو تكون دائمًا متفائلة

برنت ليري: تحدث عن بعض الأشياء التي سمعتها مؤخرًا من العملاء فيما يتعلق… ما الذي يركزون عليه الآن، خاصة ونحن نجلس هنا مع هذا النوع من البيئة المتوترة عندما يتعلق الأمر بما يحدث مع اقتصاد؟

إيفان جولدبرج: الشركات سريعة النمو متفائلة دائمًا، وتركز دائمًا على النمو. لا يهمني ما يحدث في العالم. أعني، من الممكن أن يقوم الفضائيون بالغزو، وسيكونون مثل، “من أين ستأتي مبيعاتي التالية؟” وربما يمكنني البيع للأجانب. لذا، هناك دائمًا هذا التفاؤل وما زال يتساءل: “كيف يمكنني العثور على عميلي التالي؟ كيف أتأكد من تسليم منتجنا الرائع إليهم، فيذهبون ويخبرون صديقين وما إلى ذلك؟

ولكن من المؤكد أن هناك القليل من الخوف هناك؛ “عليّ فقط أن أحكم إغلاق البوابات قليلاً، على ما أعتقد. لا أريد أن أكون غير مدرك إذا جاءت هذه العاصفة الكبيرة”. وهذا هو الوقت الذي تريد فيه، مرة أخرى، التركيز على بعض الأماكن التي يمكنك من خلالها توفير المال.

ربما يكون هذا هو السبب وراء حصولنا على هذه الأنواع من الطلبات من العملاء؛ مرة أخرى، “من الصعب العثور على أشخاص رائعين. إنها غالية. لا أعرف ما الذي يحمله المستقبل، لذلك أريد التأكد من أن سفينتي تعمل بسلاسة مهما كان الأمر”.

استخدم أي تشبيه للنقل تريده. لكنني أريد التأكد من أن الجميع يقومون بأشياء ذات قيمة حقيقية للشركة لأنني لا أعرف إلى أي مدى سأضطر إلى تقييد الأمور خلال الأشهر والأرباع السنوية والسنوات القادمة.

صعود الشركة المركبة

في كلمتي الرئيسية، تحدثنا عن هذا النوع من الشركات المركبة التي توصلنا إليها بناءً على التحدث مع العديد من شركاتنا/عملائنا البالغ عددهم 32000 شركة. وهذه شركة كانت تقدم منتجًا، وتقدم خدمة إنترنت، وتقدم خدمات للأشخاص، وخدمات احترافية.

الحمد لله أننا قررنا في وقت مبكر في NetSuite أننا لن ننحاز إلى شركات المنتجات أو شركات الخدمات أو ليس من أجل الربح أو شركات البرمجيات، وأننا سنحاول حقًا التعامل مع جميع احتياجاتهم جميعًا. والشركة الحديثة، أعتقد أنهم يفكرون بهذه الطريقة. من الواضح أن رواد الأعمال الشباب لدينا يجلبون نضارة لا تصدق، ومن المدهش أن نرى ذلك. وكثيرًا ما يتحدثون أيضًا عن الجيل الرقمي والمواطنين الرقميين وكل ذلك. وأشعر نوعًا ما أن هناك مواطني الشركات الهجينة، هؤلاء رواد الأعمال الشباب الذين يفكرون بهذه الطريقة. إنهم مثل، “لن أصنف نفسي كشخص منتج، أو شركة منتجات، أو شركة خدمات. سأفعل كل ذلك لأنني أعلم أن هذه هي الطريقة التي يمكنني بها تقديم هذه الفكرة الرائعة التي لدي بأفضل طريقة ممكنة. ومن الرائع أن نرى هذه المؤسسات تتبنى NetSuite وتحصل على الكثير من القيمة منه.

عاطفي بعد كل هذه السنوات

برنت ليري: فقط من سماعك، أنت متحمس للغاية لهذه الأشياء. متى وجدت NetSuite؟ 1999، 1998؟

إيفان جولدبرج: ’98.

برنت ليري: لذلك نحن نتحدث عن 24 عاما. لقد مرت 24 عامًا على هذا يا رجل. لماذا لا يزال لديك هذا الشغف؟ لماذا لا تزال تفعل هذا؟

إيفان جولدبرج: حسنًا، أعتقد أنه يمكنك القول إنه أقصى درجات الأمان الوظيفي. ولكن في الحقيقة، الأمر النهائي هو عدم القدرة على القيام ببدء تشغيل آخر. لأنه إذا كنت مهتمًا بعروض الأعمال للشركات سريعة النمو، فنحن نقوم بكل ذلك نوعًا ما. ليس وكأنني أفكر في تأسيس شركة، لكنني أضحك نوعًا ما عندما تكون لدي فكرة جيدة. أقول، “حسنًا، أعني، من الواضح أنها إحدى ميزات NetSuite، لذا لا يمكنني إنشاء تلك الشركة.” لقد وضعت نفسي نوعًا ما في موقف حيث يجب علي الاستمرار في استخدام NetSuite، لكنه طفلي.

نحن نستثمر بشكل كبير جدًا في الجيل القادم من NetSuite. لا أريد أن أقلل من شأن ما نفعله هذا العام، ولكن لدينا كل عام الكثير من الأشياء الجيدة في NetSuite القادم لأننا نستثمر بكثافة في التكنولوجيا، والجيل القادم، وتجربة مستخدم الأعمال لتحقيق ذلك لرواد الأعمال هؤلاء .

إنهم يأتون الآن من عالم TikTok وكل هذه الأدوات الرائعة التي يستخدمونها للتسويق وفي حياتهم الشخصية فقط. إنهم يقولون، “لماذا لا تعمل أنظمة العمل الخاصة بي بهذه الطريقة؟ وهناك كل هذا الذكاء الاصطناعي الرائع. لماذا لا يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي على أعمالي؟” لذلك نحن متحمسون جدًا لأخذ بعض التقدم التكنولوجي الرائع الذي يراه الناس في حياتهم اليومية، تجارب المستخدم الرائعة هذه التي يعيشها الناس في حياتهم الشخصية مع التكنولوجيا الخاصة بهم وأخذها وتطبيقها في الأعمال التجارية. والأخبار الجيدة هي كل الأشياء السيئة التي يتحدث عنها الناس، ونحن لا نضع أيًا منها فيها. فقط الأشياء الجيدة.

أفكار بعد خمس سنوات من الاستحواذ على أوراكل

برنت ليري: لقد مرت خمس سنوات تقريبًا منذ استحواذ Oracle على NetSuite. إذا نظرنا إلى الوراء، هل هناك أي مفاجآت كونك جزءًا من Oracle؟

إيفان جولدبرج: كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لي هي أن شركة Oracle لم تُعرف أبدًا على أنها شركة بذلت قدرًا هائلاً من الجهد والطاقة في تجربة المستخدم. كان الأمر أشبه بما يلي: “لدينا أفضل التقنيات ونتحداك نوعًا ما على استخدامها”.

ولا أعتقد أن لاري إليسون سينكر ذلك – إذا كان يستمع اليوم – لكنهم قاموا بقلب 180 درجة. إنهم مثل “سنجعل منتجاتنا أفضل المنتجات التي يمكن استخدامها للمستخدمين اليومي”. ولم يكن لدي أي فكرة أن هذا سيحدث. اعتدت أن أمزح بأنني أعرف لاري شخصيًا وأذهب إلى عالمه الشخصي… قابله شخصيًا أو اذهب إلى عالم لاري، أيًا كان. وسأكون مثل، “يا إلهي، هذا يتمتع بأفضل تجربة مستخدم على الإطلاق.” وأنا أقول: “لماذا لا يوجد ذلك في المنتجات؟” والآن يفعلون ذلك.

إنه ليس تشبيهًا دقيقًا، لكن أعني أن لاري أصبح شغوفًا جدًا به. وقد استثمروا بكثافة، ونحن نقوم بصياغة ذلك بالتأكيد. ولدينا أفكارنا الرائعة كشركة NetSuite، وقد كانت شركة Oracle مذهلة في إبقائنا مستقلين بما يكفي حتى نتمكن من الاستمرار في دفع أفكارنا. لدينا سوق مختلف عن منتج Oracle التقليدي الخاص بك. ومع ذلك، دعونا أيضًا نتوسل ونقترض ونسرق كل الأشياء العظيمة التي طوروها على مر السنين.

لا تزال التكنولوجيا ليست سهلة الاستخدام كما ينبغي للشركات

برنت ليري: لقد كنت في هذه الصناعة لفترة طويلة. ما هي بعض الأشياء التي تفاجأت بأنها لم تتغير للأفضل بعد، بعد مرور 24 عامًا على تأسيس NetSuite؟ ما هي الأمور مثل “حقًا، ما زلنا نتعامل مع هذا؟”

إيفان جولدبرج: هذا سؤال عظيم، ويجب أن أفكر في ذلك قليلا. لقد أصبح الكثير أفضل…ولكن تم المبالغة في بعض الأشياء. اعتقد الجميع عندما ظهر الإنترنت وبدأت الأعمال التجارية في استخدام الإنترنت أنه سيحل جميع مشاكل العالم لأنه “أوه، انظر، كل شيء مترابط.” حسنًا، اتضح أن الأمر ليس بهذه البساطة. ما نراه، وربما يكون هذا خدمة ذاتية إلى حد ما، لكننا ما زلنا نرى الشركات تتعامل مع تعقيد استخدام الكثير من أنظمة الأعمال المختلفة والعديد من الأنظمة المختلفة، ونعم، جميعها موجودة على الإنترنت، ولكن هذا نوع ما لقول، “أوه، هذا هاتف محمول.” في السابق كان خطًا أرضيًا، أصبح الآن هاتفًا خلويًا. والآن يمكنك التحدث مع هذا الشخص في فرنسا، نعم، لكنه لا يزال يتحدث الفرنسية.

أعتقد أن الوعد هو دفع كل شيء للأمام معًا، ونحن نحاول فقط القيام بدورنا في عالمنا الصغير لجعل الأمور تعمل بشكل أفضل معًا. ولكن لا يزال هناك الكثير والكثير من العمل لأننا نرى الشركات غارقة بالفعل في التكنولوجيا. وأعتقد أن هذا يرتبط حقًا بالشيء الآخر الذي أود قوله وهو أن التكنولوجيا في كثير من الحالات لم تصبح أسهل في الاستخدام. في بعض الحالات، أصبح استخدامه أكثر صعوبة. وذلك لأن الجميع يحاول بناء كل جرس وصفارة في التكنولوجيا الخاصة بهم. هذه هي طريقتهم في المنافسة. ونتيجة لذلك، يصبح الأمر أكثر تعقيدًا.

أشعر أن هذه الثورة في تجربة المستخدم في مجال الأعمال تدور حول، لا أريد أن أقول التقليل من شأن، ولكن مجرد نوع من الحد الأدنى. قم بتطبيق قاعدة 80/20 وتأكد من أن ما يراه المستخدمون هو ما يحتاجون إليه وأنهم لا يشعرون بالإرهاق ويستسلمون.

على الرغم من ذلك، كان هناك الكثير من الثورات العظيمة. لن تنتهي أبدا…