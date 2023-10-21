ستساعدك المقالة التالية: ابحث عن مسؤول التسويق: جوش غامبل

هل تبحث عن وظيفة أحلامك في مجال SEO أو التسويق عبر البحث؟ توصي جيسيكا بومان من موقع Business.com بالحصول على خدمات جوش غامبل، الذي يعمل لدى شركة التوظيف Mangieri/Hull Solutions.

مجال تخصص جوش؟ التسويق عبر محركات البحث!

جوش غامبل هو أحد الباحثين عن الكفاءات لدى Mangieri/Hull Solutions، ويركز على مجال التسويق عبر البحث ومقره في ولاية كونيتيكت (لكنه يقوم بالتوظيف في جميع أنحاء البلاد). إنه رائع حقًا في إبقائك على اطلاع بما يحدث في هذه العملية، ويعطيك معلومات مفصلة عن ما تفكر فيه الشركة حقًا، ويهيئك للتعرف على شخصيات القائمين على المقابلة.

وأجل، يحاول جوش حاليًا شغل منصب في إحدى الشركات الكبرى:

أبحث حاليًا عن مدير أول للبحث والتسويق التابع لواحد من أكبر بائعي التجزئة / تجار التجزئة الإلكترونيين “الكبيرين” في البلاد. يقوم المدير الأول بتطوير وتنفيذ وصيانة إستراتيجية البحث المدفوعة والطبيعية بالإضافة إلى إستراتيجية التسويق بالعمولة لتقديم أرباح وخسائر بملايين الدولارات. مسؤول عن توظيف وتدريب وتطوير فريق البحث والتسويق التابع والعمل بشكل وثيق مع البائعين الخارجيين الرئيسيين. العمل كشخص رئيسي “للانتقال إلى” للبحث والتسويق التابع لكل فئة، والعمل مباشرة مع التسويق الاستهلاكي.

اكثر من جوش الملف الشخصي على LinkedIn:

أنا متخصص في توظيف وتحديد مصادر أفضل المواهب التسويقية في جميع أنحاء البلاد. “مجالي” الدقيق هو نائب الرئيس لأبحاث التسويق والتسويق/تحسين محركات البحث. أنا أفهم مجال التسويق عبر الإنترنت بدءًا من المستوى العالي للاستراتيجية وصولاً إلى ما يتطلبه الأمر لاكتساب عميل وإبقائه يعود إلى موقعك.

في أي وقت أقوم بالتوظيف من أجل:

VP، Marketing- BC أو BB من أنواع الاستراتيجيات عالية المستوى التي لا تخشى أن تشمر عن سواعدها وأن تكون قدوة لإنجاز العمل. الملاءمة الدقيقة ستعتمد على الدور.

مدير تسويق محركات البحث – كان هذا الشخص موجودًا في مجال SEM/SEO منذ البداية وأدار فريقًا من المحللين بالإضافة إلى ميزانية بملايين الدولارات من جانب العميل أو الوكالة.

مدير حسابات لوكالات التسويق عبر الإنترنت – أمثل حاليًا العديد من وكالات التسويق عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد التي تبحث عن تخصصات في التسويق عبر محركات البحث (SEM) وتحسين محركات البحث (SEO) والشركة التابعة وتحليلات الإنترنت بالإضافة إلى القدرة على إقامة علاقات مع العميل.