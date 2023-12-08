ستساعدك المقالة التالية: ابق ذهبيًا، يا بوني بوي

ما الذي يمكن أن تعلمك إياه مرحلة ما قبل المدرسة حول كسب العملاء؟

على السطح، لن يبدو أنه سيكون هناك الكثير من التداخل في مخطط Venn الذي يوضح القواسم المشتركة بين ملاعب ما قبل المدرسة والتسويق B2B. لكن التفكير السطحي يخص الوكالات الأخرى. نحن جميعًا نركز على تشبيهات عميقة، إن لم تكن مثالية.

أو ربما يكون الأمر مجرد، على الرغم من اختزاله، أننا جميعًا مجرد أشخاص يبنون العلاقات ويحافظون عليها، ونفس الديناميكيات التي نواجهها في وقت مبكر من حياتنا عندما نكوّن صداقات هي جوهر جذب العملاء ورعايتهم.

قبل أول يوم لها في مرحلة ما قبل المدرسة، أعربت ابنتي البالغة من العمر أربع سنوات عن خوفها من العثور على صديق. إنها ليست مدرسة جديدة فحسب، ولكن بسبب الوباء، لم تتواجد حول عدد كبير جدًا من الأفراد من خارج العائلة لبعض الوقت.

ولتهدئة عقلها، أخبرتها أنها ستلتقي بزملائها في الفصل قبل بدء المدرسة. “فقط كن ودودًا وقل مرحبًا. والباقي سوف يعتني بنفسه “.

وقد فعلت. توجهت نحو عدد قليل من الأطفال المختلفين، وألقت التحية وسألتهم عما إذا كانوا يريدون اللعب. بكل براءة، ودون قصد أي ضرر، أخبرها كل منهما أنهما يلعبان مع شخص آخر. أنا أتحمل كل شيء. لم تكن ابنتي حزينة فحسب، بل كنت حزينًا عليها.

عندما جلست لكتابة هذا المقال، لم أفكر إلا في ابنتي التي بدأت الدراسة وتكوين صداقات. ومن خلال القيام بذلك، أدركت أن الشركات التي نعمل معها لديها مخاوف مماثلة بشأن بدء التسويق الرقمي والعثور على العملاء.

ولذا اعتقدت أنني سأشارك بعض النصائح التي قدمتها لها لأنها تنطبق أيضًا على الشركات التي تحاول جذب العملاء.

عليك التعرف عليهم أكثر

في العلاقات وفي الأعمال التجارية، نميل إلى التركيز على أنفسنا أكثر من الشخص الآخر. في عجلة من أمرنا لإخبار الآخرين بما نطرحه على الطاولة، والأشياء التي نعتقد أنها مهمة ويجب أن يهتموا بها، فإننا نفشل في التفكير فيما إذا كان هذا ما يريده الآخرون أو يحتاجون إليه.

أنت تحب وحيدات القرن. عظيم، لكن ما أريده هو شخص أرسم معه. تستفيد منصتك من معالجة اللغة الطبيعية. رائع، لكني بحاجة إلى توفير الوقت والمال.

المشكلة ليست بالضرورة أنك لست الشخص المناسب، بل تكمن في أنك تضع افتراضات حول الطرف الآخر بناءً على نظرتك لنفسك فقط. بدون معرفة ما يريدون من العلاقة، قد تفوت بعض الفرص الرائعة.

ابنتي تحب الرسم بالفعل وقد توفر منصتك ساعات من العمل. ولكن إذا لم تقضي الوقت في معرفة ما يهتم به الشخص الآخر، فلن تعرف أبدًا ما الذي يجب أن تتحدث عنه أثناء محاولتك بناء علاقة.

باعتبارك مسوقًا، على الأقل، يجب عليك التحدث مع فريق المبيعات الخاص بك لمعرفة الموضوعات التي يتم طرحها غالبًا أثناء مكالمات العملاء المحتملين. ما هي الميزات التي يبدو أن العملاء المحتملين متحمسون لها أكثر؟ أي منها يميلون إلى التستر عليها؟ ما هي الأسئلة غير المتوقعة التي يطرحونها؟ ما هي المجالات التي يطرحونها والتي تحتاج إلى تحسين الإجابة عليها؟

يمكنك أيضًا الاستماع إلى تلك المكالمات والاستماع إلى ما تتم مناقشته بشكل مباشر. لكن لا تقلل من شأن قوة طرح الأسئلة. تحدث إلى أفضل عملائك حول ما يقدرونه في شراكتك ولماذا يختارون العمل معك، وبالطبع، ما الذي يمكنك القيام به بشكل أفضل.

لا تستسلم

سواء كنت شركة تقفز إلى استراتيجيات رقمية جديدة أو طفلًا يبلغ من العمر أربع سنوات يتنقل في مرحلة ما قبل الروضة، فإن الحياة مثيرة ومخيفة في نفس الوقت. هناك توقعات كبيرة، إذا لم يتم تحقيقها على الفور، يمكن أن تشعر بالفشل أو الرفض.

في كلتا الحالتين، أنت تضع نفسك في موقف حرج، على أمل أن يعجب الآخرون بما يرونه ويريدون بناء علاقة معك. عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، فهذا أمر مدمر. لديهم بالفعل شخص للعب معه؛ لم يستجب أحد لحملة البريد الإلكتروني تلك أو قام بتنزيل المحتوى الذي سكبته بنفسك.

انها انكماش. ومن السهل أيضًا – ومن الطبيعي – أن تصاب بالإحباط وتعتقد أنه يجب عليك التوقف عن المحاولة. لكن الاتساق هو المفتاح لكسب الناس والآفاق. نعم، ربما تحتاج إلى إعادة النظر في تلك الرسالة الإلكترونية وتعديل سطر الموضوع لإعادة الإرسال. أو ربما تحتاج إلى إعادة صياغة موضوع المحتوى الخاص بك ليتوافق بشكل أفضل مع اهتمامات العميل المحتمل.

أو ربما تحتاج فقط إلى الاستمرار في التواصل والسماح لهم بالتعرف عليك بشكل أفضل قليلاً مع الاعتقاد بأن الأشخاص المناسبين سيتعرفون في النهاية على ما لديك لتقدمه.

لا تستسلم. نعم، في بعض الأحيان تسير الأمور بشكل مثالي في المرة الأولى. ولكن هذا ليس هو القاعدة. استمر في المحاولة.

امنحهم الوقت

إذا كان صحيحًا أنك لا تستطيع الاستسلام، فمن الصحيح أيضًا أنه يجب عليك أن تكون على استعداد لمنح نفسك الوقت لمواصلة المحاولة. العلاقات تستغرق وقتا. في بعض الأحيان، يحتاج الأشخاص فقط إلى التعرف عليك أكثر قليلاً قبل الالتزام بالاشتراك السنوي في خدمتك – أو اللعب في المنزل وتربية عائلة وهمية.

يتحرك الجميع بسرعتهم الخاصة ويكونون في نقطة مختلفة من الانفتاح والاستعداد. وهذا صحيح بشكل خاص في رحلة الشراء اليوم. في حين أن عرضًا تجريبيًا واحدًا قد يكون كافيًا لكسب بعض العملاء المحتملين، فقد يحتاج آخرون إلى مزيد من الوقت للتعرف عليك وبناء الثقة في علامتك التجارية. إذا قمت بإرسال رسالة بريد إلكتروني ثلاثية ولم يغلقوها، فهذا لا يعني أنهم لا يريدون أن يفعلوا شيئًا معك. قد يعني ذلك أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعرف عليك.

مرة أخرى، كن ثابتًا، وليس انتهازيًا. ليس عليك مضاعفة جهودك أو زيادة وتيرة المحادثة (تريد أيضًا تجنب إزعاجهم). استمر في المحاولة، ولكن امنح الأشخاص الوقت والمساحة لمعرفة المزيد عنك والشعور بالراحة معك.

ابق ذهبيًا، يا بوني بوي

منذ أن تمكنت من التحدث، عرفت أنا وزوجتي أن إحدى أعظم هدايا ابنتنا هي قدرتها على الحب. إنها دافئة ظاهريًا وحنونة ومهتمة. تخبرني يوميًا كم أنا عظيم وكم تحبني. لا نعرف من أين أتت. ولكن الجميع يحب ذلك عنها. ولا أريدها أن تخسرها أبدًا. سيكون هذا هو المفتاح للتنقل في هذا العالم وأفضل طريقة لها لتحيط نفسها بأصدقاء رائعين.

لذلك أخبرتها بنفس القدر. استمر في كونك أنت. استمر في كونك شخصًا رائعًا وسيلاحظه الناس دائمًا. خطر لي، بعد وقوع الحادثة، أن هذه الكتلة من الحكمة الأبوية كانت في الأساس اختياري للخط السيئ السمعة “ابق ذهبيًا يا Ponyboy” من الغرباء.

اعتقدت أنه ربما ينبغي لي أن أعود وأعيد تقديم نصيحتي في هذا السطر المثالي. لكنها ستضيع الأمر وسيكون هناك المزيد من الأسئلة والارتباك حول المهور وما إذا كان من الممكن أن يكونوا أولادًا.

لذا فقد حفظته لك.

لقد بدأت هذا الطريق لأنك تؤمن بعملك ورؤيتك. ربما يكون الأمر مضللاً أو ساذجًا، لكني أحب أن أصدق أنه وراء كل عمل، على الأقل في مرحلة ما، هناك نقاء. الحلم، الاعتقاد بأنه يمكنك كسب لقمة العيش من خلال القيام بشيء تحبه وفي نفس الوقت المساعدة في حل مشاكل شخص آخر.

لا تفقد ذلك. أكثر من أي وقت مضى، القلب يهم. وجود رؤية ورسالة مهمة. إنها ما يجذب المشترين وينشئ اتصالات عميقة وذات مغزى.

كن صادقًا مع ما وضعك على هذا الطريق.

خليك ملتزم بحلمك.

ابق ذهبيًا يا بوني بوي.



الدروس المستفادة من الملعب تفيدك في مجال الأعمال

العلاقات صعبة. إن الخروج من هناك وإقامة علاقات جديدة أصعب. إنه عالم مخيف كبير، ولكي نكون صادقين، فهو مليء بالرفض أكثر من القبول. لكن القلة هي التي تجعل الأمر يستحق كل هذا الجهد. الشركات ليست أطفالًا، ولكن من المفيد بين الحين والآخر أن نذكر أنفسنا بأن بعض الديناميكيات نفسها التي تؤثر على الملعب تؤثر على التوقعات.

أما بالنسبة لابنتي، فقد كان يومها الأول في المدرسة مليئًا بالمرح والكثير من اللعب مع الأطفال الآخرين في صفها، وهم أطفال من المحتمل أن يكونوا أصدقاء. كنت أتمنى أن يكون هذا ما قلته، لكن الأمر كله كان لها. بقيت ذهبية وتركت نفسها تتألق. تفعل الشيء نفسه.