ستساعدك المقالة التالية: اجعل صفحة “نبذة عنا” الخاصة بك مناسبة لعملك

هل تعلم أن العديد من الشركات تجد صعوبة في كتابة صفحة “نبذة عنا” على موقعها الإلكتروني؟ بصراحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مظهر عملك وعلامتك التجارية أو كسرهما.

يُظهر Google Analytics أن صفحة “نبذة عنا” هي إحدى الصفحات الأكثر زيارة في الموقع. إذا لم تقم بذلك بشكل عادل، فقد تفقد عددًا كبيرًا من العملاء.

إذن، كيف تكتب واحدة بشكل صحيح؟

نصائح حول كيفية كتابة صفحة “نبذة عنا”.

نحن ندرك أن كتابة هذه الصفحة أمر شاق للغاية. باعتبارك مالكًا تجاريًا، فإنك تحاول تحقيق التوازن بين كل ما يتعلق بنشاطك التجاري أو العميل أولاً. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في معرفة كيفية كتابة واحدة.

ابدأ دائمًا بالكتابة عن الجمهور. افتح جملك بشيء يريد الجمهور سماعه. تحدث عن مشاكلهم وسبب زيارتهم لموقعك في المقام الأول. اذكر الحقائق والأرقام في مجال تخصصك – لا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك.

لماذا لا ندع العملاء يتحدثون؟ يمكنك في الواقع تقديم شهادات من عملائك يقولون فيها الأشياء الجيدة عن عملك. تأكد من وضع أسمائهم والمعلومات ذات الصلة لتبدو وكأنها مصادر موثوقة لمصداقية علامتك التجارية.

احكي بداياتك إذا كنت في السوق لفترة كافية، فيمكنك في الواقع معرفة تاريخ عملك. يمكنك البدء من البداية، فقد يكون توثيق عملك في التسعينات.

قم بتضمين الوسائط إذا كانت كلماتك لا تستطيع الوصول إليها. امنح عملائك سببًا للبقاء في صفحة “نبذة عنا” مع محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك. إذا هربت منك الكلمات، فلماذا لا تضيف صورًا أو مقاطع فيديو تحكي قصة علامتك التجارية؟ إذا كنت تخطط لإضافة نص، فتأكد دائمًا من موازنة المحتوى مع جميع العناصر الموجودة هناك.

قم بتضمين العنوان وتفاصيل الاتصال. من المرجح أن يتواصل العملاء مع عملك إذا شاركت بعض المعلومات المهمة حول شركتك. حتى لو لم يكن لديك أي عنوان فعلي، فاكتب مدينتك وبلدك. ولا تنس إضافة حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا!

لا تنس تحسين صفحة “نبذة عنا” الخاصة بك!

ما هو عنوان صفحة “نبذة عنا” الخاصة بك؟ فقط عنا؟ يمكنك بالفعل إنشاء عنوانك الخاص وإدراج الكلمات الرئيسية الضرورية هناك. على سبيل المثال:

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أيضًا، يمكن أن تكون صفحة “نبذة عنا” الخاصة بك قصيرة بحوالي 250 إلى 700 كلمة. تذكر النصائح المذكورة أعلاه حول كيفية كتابة واحدة وإدراج الكلمات الرئيسية إذا لزم الأمر.

لماذا لا تلبي احتياجات محركات البحث المحلية؟

قام حوالي 20 بالمائة من مستخدمي الإنترنت المحليين بتحديد عمليات البحث الخاصة بهم على مواقعهم الجغرافية. من خلال تضمين اسم مدينتك، يمكنك تحسين فرص ظهورك على صفحة نتائج البحث المحلية.

الوجبات الجاهزة

لا تأخذ أبدًا صفحة “نبذة عنا” الخاصة بك كأمر مسلم به. غالبًا ما يركز العديد من أصحاب الأعمال على إنشاء صفحات منتجاتهم ومدوناتهم وقنوات الدفع الخاصة التي غالبًا ما ينسون الصفحة الأولى التي يذهب إليها العملاء غالبًا.

لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لتعديل صفحة “نبذة عنا” الخاصة بك. لذا، افعل ذلك الآن وامتلك سببًا لجعل جمهورك منخرطًا فيه تمامًا.

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