ستساعدك المقالة التالية: احسب عائد الاستثمار لتسويق المحتوى الخاص بك باستخدام هذه المعادلة البسيطة

ما مقدار الأموال التي يجنيها عملك بفضل برنامج تسويق المحتوى الخاص بك؟ لا يوجد فكرة؟ انت لست وحدك.

يعد ربط جهود تسويق المحتوى بالربح مهمة معقدة، ولن تصبح أسهل من أي وقت مضى. أصبحت رحلات العملاء غير خطية بشكل متزايد: فقد وصل العملاء المتوقعون لدينا إلى العديد من نقاط الاتصال التسويقية المختلفة، وغالبًا ما تكون خارجة عن “الترتيب”، مما ينتج مجموعات متعددة من المقاييس لتحليلها. ونتيجة لذلك، تصبح كمية البيانات التي في متناول أيدينا هائلة، بل ومشتتة للانتباه.

وكما أشار مايك لو مؤخرًا، مدير العمليات في شركة CB/I Digital، فمن السهل الحصول عليها مقيدة في مقاييس الغرور لكل قناة وإغفال التحويلات الفعلية. لقد كنا جميعًا هناك (كما سنصل قريبًا). لتجنب تشتيت البيانات، نود أن نعيد الظهور على ممارسة قديمة ولكن جيدة: انظر إلى الصورة الكبيرة.

بالطريقة التي نرى بها الأمر، هناك معادلة واحدة بسيطة لفهم عائد الاستثمار الحقيقي: المبلغ الإجمالي للأموال المستثمرة في تسويق المحتوى الخاص بك مقابل القيمة الإجمالية للعملاء المحتملين. دعونا نعود إلى صف الرياضيات للحظة ونبني هذه المعادلة.

الخطوة الأولى في تقييم تأثير برنامج تسويق المحتوى الخاص بك هي تحويل طرفي “المعادلة” إلى وحدة القياس نفسها. أولاً، لفهم قيمة استثمارك، قم بإضافة كل دولار أنفقته على إنتاج المحتوى الخاص بك وتسويقه. تأكد من تضمين منشورات المدونة وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتصميم وإنتاج الفيديو والبائعين والوسائط المدفوعة. وإذا كنت تدير العملية بنفسك، فقم بتعيين قيمة للساعات التي قضيتها في الحملة شخصيًا. إذا كان لديك موظفين، ففكر في رواتبهم والنسبة المئوية لعبء العمل الواقع عليهم.

بمجرد أن يكون لديك مبلغ بالدولار في رأسك: فهذا هو إجمالي استثمارك.

الآن، دعونا نلقي نظرة على الجانب الآخر من المعادلة لفهم القيمة الإجمالية لمخرجات برنامج تسويق المحتوى الخاص بك. الخطوة الأولى هي تحديد القيمة النقدية المرتبطة بكل عميل متوقع تتلقاه. إذا كان بإمكانك وضع أموال في آلة، وفي المقابل، ستحصل على عميل محتمل عالي الجودة (على سبيل المثال، مكالمة هاتفية تمهيدية مع عميل محتمل)، فما المبلغ الذي ستكون على استعداد لاستثماره في هذا الجهاز للحصول على عميل محتمل جديد؟ كل مرة؟

تعتبر المقارنة المعيارية للتكلفة لكل عميل محتمل عملية صعبة ولكنها مفيدة. بالنسبة لشركات B2C، تميل القيمة إلى أن تكون منخفضة، وتتراوح حول دولار واحد أو حتى سنتات. لكن بالنسبة لشركات B2B، يميل الرقم إلى الارتفاع، حيث يصل غالبًا إلى مئات إن لم يكن آلاف الدولارات.

إذًا، من أين تبدأ؟ أولاً، فكر في متوسط ​​الربح مدى الحياة للعميل أو العميل. على سبيل المثال، لنفترض أنك حققت ربحًا قدره 10000 دولار من كل منها. بعد ذلك، ضع في اعتبارك النسبة المئوية لجميع العملاء المتوقعين الذين تحصل عليهم والذين يصبحون في النهاية عملاء أو عملاء. لنفترض 1 من أصل 5. في هذا المثال، أقصى ما يجب أن تدفعه مقابل العميل المحتمل هو 2000 دولار أمريكي، نظرًا لأن واحدًا فقط من كل خمسة سيجري تحويلًا وستحقق التعادل بهذا المعدل. إذا كان بإمكانك دفع أقل من 2000 دولار لكل عميل محتمل، فأنت في العمل.

إن النظر إلى التكلفة الإجمالية لبرنامج تسويق المحتوى الخاص بك مقابل قيمة العملاء المحتملين لا يعد طريقة أبسط لفهم عائد الاستثمار فحسب، بل إنه أيضًا أكثر دقة في المشهد المجزأ اليوم.

إليك موقفًا افتراضيًا: يتعرف المستخدم على شركتك في TechCrunch، ويتابع مديرك التنفيذي Twitter، يكتشف بشكل عشوائي مشاركة مدونة عمرها 6 أشهر، ويتم إعادة استهدافه بفيديو مقنع، وبعد ذلك فقط يصل للحصول على عرض توضيحي. سيكون من المستحيل إسناد الإسناد المباشر إلى العلاقات العامة أو المؤثرين أو المدونات أو استراتيجيات الوسائط المدفوعة. في المشهد الطبيعي اليوم، الكل أكبر من مجموع الأجزاء.

علاوة على ذلك، فإن تحليل قيمة برنامج تسويق المحتوى الخاص بك من مستوى عالٍ يساعد في القضاء على إغراء التركيز على المقاييس الغرورية. من المرهق التفكير في مقدار أ Twitter الانطباع يستحق مقارنة مع واحد على Instagram; أ Facebook عرض الفيديو مقابل YouTube منظر. على المدى الطويل، لا يهم تعيين قيمة لهذه المقاييس. على الرغم من أنه قد يكون من المغري تقديم تقرير لعميلك أو رئيسك بأرقام ضخمة من “مرات الظهور” و”التفاعل”، إلا أنه إذا كانت حملتك لا تجذب عملاء محتملين ذوي جودة، فلن يكون هناك عائد ذو معنى. المقياس الوحيد الذي يهم هو ما يغير النتيجة النهائية.

إن إضافة جميع مدخلات تسويق المحتوى الخاص بك قد يجعلك تخمن المبلغ الذي تستثمره. صحيح أن برامج تسويق المحتوى تميل إلى أن تكون باهظة الثمن (خاصة في البداية). وفقًا لمعهد تسويق المحتوى، يستغرق البرنامج المتوسط 15 شهرا لتكون مربحة. ولكن هناك أمل. بسبب اختبار A/B ومنحنى التعلم، يصبح تسويق المحتوى عمومًا أقل تكلفة وأسهل في التنفيذ بمرور الوقت. والأفضل من ذلك، أن المحتوى الذي تنتجه باستمرار يزيد من فعاليته.

ضع في اعتبارك الفرق بين نشر مشاركة مدونتك الأولى ونشر مشاركتك الألف. لا تجذب المشاركات الـ 999 الأولى العملاء المحتملين بشكل سلبي من خلال البحث الطويل والإحالات الاجتماعية فحسب، بل تؤكد أيضًا على مصداقية المشاركة الألف. أشار تقرير صدر عام 2015 عن Hubspot إلى أن الشركات، في المتوسط، بدأت تشهد نموًا هائلاً في العملاء المحتملين على مواقعها. التدوينة رقم 400. مثل الادخار من أجل التقاعد، فإن الاستثمار في تسويق المحتوى مبكرًا غالبًا ما يهيئك للحصول على دخل سلبي في المستقبل – خاصة إذا كنت تعرف كيفية قياس تأثيره بدقة.

إن اقتراحنا لتحديد عائد الاستثمار لتسويق المحتوى، من خلال مقارنة القيمة الإجمالية للمدخلات (الاستثمار) مقابل قيمة المخرجات (العملاء المحتملين)، ليس مثاليًا. أولاً، فهو يفترض تعريفًا معزولًا للتسويق، حيث تكون الوظيفة الوحيدة لهذا القسم هي جذب العملاء المحتملين وتسليمهم إلى فريق المبيعات. إذا كانت جودة هؤلاء العملاء المحتملين منخفضة، فسيواجه فريق المبيعات صعوبة في تحويلهم إلى عملاء. للتعامل مع هذا الانفصال، فإن النهج المتجدد مثل: التسويق القائم على الحساب يعيدون تعريف كيفية مواءمة وتقييم المبيعات والتسويق. من خلال استراتيجية ABM، يمكنك توسيع معادلة عائد الاستثمار لدينا لتأخذ في الاعتبار قيمة فريق المبيعات لديك والأعمال التي تفوز بها بالفعل.

على الرغم من عدم الكمال، فإن هذه الطريقة تستحق اهتمامك. سيصبح تحليل الصورة الكبيرة أكثر أهمية مع انتشار قنوات التسويق. لذا حاول مقارنة إجمالي المبلغ المستثمر بإجمالي قيمة المخرجات، ومعرفة ما إذا كان لديك فهم أفضل لكيفية تأثير تسويق المحتوى على أرباحك النهائية. قد يكون الأمر جيدًا لدرجة أنك تقوم بتوسيع التمرين ليشمل جميع عناصر عملك.