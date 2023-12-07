ستساعدك المقالة التالية: اختيار نظام PBX المناسب لعملك في عام 2023

تتقدم الاتصالات الحديثة طوال الوقت، وإذا كان لديك شركة صغيرة، فمن الضروري أن تختار نظام الهاتف المناسب أو منصة الاتصالات الموحدة. لقد تطورت أنظمة هواتف الأعمال بشكل كبير على مر السنين، مما يوفر لأي عدد من المؤسسات مجموعة واسعة من الوظائف والميزات لتعزيز اتصالاتها الداخلية والخارجية. هناك خيارات متعددة أمامك، بدءًا من استبدال نظام PBX التقليدي، والذي يمكن أن يكون مكلفًا جدًا ويستغرق وقتًا طويلاً في التثبيت والإدارة، إلى الخيارات الأكثر حداثة. لماذا لا نتناول عددًا قليلًا من هذه الأنواع حتى تتمكن من اتخاذ قرار بشأن معلومات جديدة وحيوية جديدة؟

ما هو PBX؟

حسنا، السؤال الأول هو، من الواضح، ما هو PBX؟ PBX، أو Private Branch Exchange، هو نظام هاتف عمل يتيح تحويل المكالمات خارجيًا وداخليًا بين امتدادات الهاتف المختلفة في مكتب أو ملكية مماثلة. لذلك إذا كنت تبحث عن استضافت هواتف سطح المكتب PBX، فأنت بالفعل في المكان الصحيح، على بعد نقرة واحدة من تلبية احتياجات عملك.

الآن، كان نظام PBX مخصصًا بشكل حصري تقريبًا للمكالمات الداخلية، ولكن مع مرور الوقت، تطور ليصبح أكثر تنوعًا. اليوم، تتيح لك أنظمة الهاتف هذه القيام بأشياء مثل التحقق من البريد الصوتي الخاص بك، وتعليق المكالمات، وتحويل المكالمات إلى امتدادات أخرى، وما إلى ذلك. الآن بعد أن أصبح لديك فهم أساسي لمعنى PBX، دعنا نلقي نظرة على بعض أنظمة PBX للشركات الصغيرة.

PBX التقليدية

منذ فترة طويلة، قبل اختراع منصات الاتصالات التجارية الرقمية، كان على معظم الشركات الاعتماد على أنظمة الهاتف المادية المخزنة في المبنى، أو في غرف المعدات، أو حجرات الهاتف، أو شيء من هذا القبيل. استخدموا خطوط الهاتف النحاسية التقليدية – القديمة أو الأرضية – التي كانت تدخل المبنى وتتصل بصندوق PBX، الذي يحتوي على مفاتيح مختلفة تسمح بتوزيع المكالمات على جميع الهواتف داخل المكتب وعلى عدد قليل من الخطوط الخارجية.

الآن، كانت هذه الأنظمة باهظة الثمن للغاية، وكان على الشركات أن تدفع تكاليف أولية عالية جدًا لجميع الأجهزة والتثبيت، وهو ما كان يجب أن يقوم به خبراء بالطبع. ليس هذا فحسب، بل كانت نتيجة هذا الاعتماد على الأجهزة والأسلاك المادية هي أن توسيع هذا النظام سيتطلب تعليق الأعمال، وترتيب الدعم المخصص، وتوفير مساحة أكبر بطريقة أو بأخرى للمعدات الإضافية التي ستأتي لذلك، إذا كنت ترغب في توسيع نطاق عملك أو تطويره، فقد تكلفك أنظمة PBX التقليدية غاليًا، وبشكل مضاعف إذا كنت شركة صغيرة.

IP PBX

ننتقل الآن إلى IP PBX، الذي يستخدم VoIP، أو بروتوكول الصوت عبر الإنترنت، للاتصال الهاتفي لإجراء واستقبال المكالمات عبر الاختراع الحديث والمفيد للغاية لشبكات الكمبيوتر بدلاً من استخدام PSTN (شبكة الهاتف العامة). تعتبر هذه ترقية كاملة إلى حد كبير مقارنة بأجهزة PBX التقليدية، حيث تتمتع جميعها بنفس وظيفة الاتصال الهاتفي ثم بعضها في الأعلى. يمنحك بعضها أيضًا بريدًا صوتيًا مشتركًا وتسجيل المكالمات وإضافات مخصصة.

لكن التحذير هو أنه يتعين عليك في كثير من الأحيان دفع بعض الأموال الإضافية مقابل هذه الوظائف الإضافية. لا يزال هذا النوع من PBX موجودًا في المبنى، لذا عليك أن تدرك أن عملك يجب أن يكون لديه مساحة للتعامل مع جميع الأجهزة وأن يكون قادرًا على تحمل جميع النفقات المتعلقة بالبرمجيات. في حين أن نظام IP PBX هذا يحتاج إلى أجهزة مادية – هواتف IP، والهواتف المحمولة، وما إلى ذلك – ومنافذ إيثرنت اللازمة للعمل، فإنه لا يزال أكثر فعالية من حيث التكلفة من نظام PBX التقليدي، حيث أن رسوم خدمة الهاتف لـ الاتصال لمسافات طويلة أقل بشكل عام.

استضافت PBX

Hosted PBX هو نظام IP PBX تتم استضافته خارج الموقع بواسطة a مزود الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. إنه يوفر كافة الخدمات التي يقدمها نظاما PBX السابقان اللذان كانا موجودين داخل مقر العمل، ولكن بما أنه موجود خارج المبنى، فليست هناك حاجة لترتيب غرفة فقط لتخزين نظام أجهزة كبير الحجم ومزدحم في مقر العمل. بدلاً من ذلك، يقوم المزود الذي اخترته بصيانة وإدارة جميع التقنيات، مما يعني، بالطبع، أنك تقوم بتخفيض جميع تكاليف التثبيت والصيانة التي تم تكبدها من قبل.

أيضًا، بشكل عام، ستفرض عليك أنظمة PBX المستضافة رسومًا شهرية، مما يجعلها أكثر ملاءمة للميزانية، خاصة إذا كان لديك شركة أصغر. مثل أنظمة PBX الأخرى التي ذكرناها، يمكن لنظام PBX المستضاف نقل جميع البيانات باستخدام شبكة PSTN، أو الإنترنت، أو مزيج صغير ممتع من الاثنين معًا. الشيء الذي يجب تذكره هو أنه على الرغم من الإعلان غالبًا عن التكنولوجيا الموجودة في أنظمة PBX هذه على أنها مخزنة “في السحابة”، إلا أن هذا غالبًا ما يكون موجودًا فقط في مراكز البيانات، وهي ليست أنظمة سحابية حقيقية، حيث لا تزال الإشارات والمكالمات والميزات تمر من خلال خادم IP PBX. إنهم لا يجلسون في خزانة مكتبك مثل بعض العفاريت الرقمية الصغيرة.

مقسم افتراضي

قد يكون هذا مربكًا بعض الشيء لأنه، اعتمادًا على من تسأل، سوف تحصل على إجابات مختلفة. يقول البعض أن نظام PBX الافتراضي هو إلى حدٍ ما نظام PBX سحابي يتيح لك إجراء مكالمات عبر الإنترنت، بينما يذكر آخرون أن نظام PBX الافتراضي ليس في الواقع نظام هاتف كاملًا ولكنه مجرد جزء من نظام PBX مستضاف يتعامل ببساطة مع جميع المكالمات الهاتفية الواردة. هنا، سوف نشير إليه فقط على أنه نظام PBX الذي لا يحتوي ببساطة على أي أجهزة، سواء في مقر عملك أو في ملكية طرف ثالث في مكان ما.

ما هو الخيار المناسب لك؟

كيف يمكنك تحديد نظام الهاتف ومزود الخدمة الأفضل لشركتك؟ هذا سؤال أنت وحدك من يستطيع الإجابة عليه، ولكن الاختيار في النهاية يتلخص في مواردك. ميزانيتك، سواء كانت شركتك تتطور بشكل مطرد أم لا، سواء كان لديك فريق متخصص لتكنولوجيا المعلومات قادر على تشغيل وصيانة نظام داخلي أم لا، وما إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى اتصال إنترنت عالي السرعة أم لا، كلها أمور مهمة بالنسبة لك. يعتبر. عند اختيار مزود الخدمة، يجب عليك التحقق بدقة من جميع خدماته، وكذلك ما إذا كان يقدم جميع الميزات والأدوات التي تريدها في نظام الهاتف، بالإضافة إلى جودة مساعدة العملاء التي تحتاجها.

النظام السحابي، نعم أو لا

الآن، إذا كنت تفكر في نظام مستضاف على السحابة، فهناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لتبدأ، الجهوزية. هذا هو عدد مرات تشغيل النظام ومدة تشغيله، لذلك عندما يكون النظام معطلاً، لن تتمكن من الوصول إلى خدمات الهاتف الخاصة بك. يمتلك أفضل مقدمي الخدمة العديد من مراكز البيانات حول العالم، وذلك لتقليل وقت التوقف عن العمل في خدمتهم. لذا، عندما تتحدث مع مقدمي خدمات مختلفين، تأكد من سؤالهم عن إحصائيات وقت التشغيل لديهم وما إذا كان هناك ضمان لاستعادة أموالك في حالة تعطل الخدمة لفترة أطول من الفترة الزمنية المضمونة كل شهر.

الصوت عبر بروتوكول الإنترنت

كما ذهبنا لفترة وجيزة، تكنولوجيا الصوت عبر بروتوكول الإنترنت هي في الأساس القدرة على إجراء مكالمة عبر الإنترنت وهي تقنية رئيسية وفعالة من حيث التكلفة. يقوم هذا النظام بمشاركة رقم هاتف واحد عبر أجهزة متعددة، مما يعني أن أي موظف مجاني يمكنه الرد على المكالمة، وبالتالي تقل فرصة المكالمات الفائتة والعملاء المحبطين بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد رسوم على المكالمات البعيدة أو تكاليف إضافية لانتظار المكالمات أو قوائم الانتظار، وهي ميزات تعتمد عليها الشركات بشكل كبير مع تدفق كميات كبيرة من المكالمات.

الرد الآلي

يمكن أن يكون هذا إضافة رائعة لشركتك، حيث يساعدها على العمل بسلاسة، ولن يضطر عملاؤك إلى تفويت أي مكالمة أبدًا. الرد الآلي هو في الأساس افتراضي موظف الإستقبال، أو إذا كنت أكبر سنًا قليلاً، مثل مشغل لوحة التبديل في اليوم. يمكنه الرد على المكالمات وإعادة توجيهها إلى الرقم الداخلي الصحيح، بالإضافة إلى تلقي الرسائل ورسائل البريد الصوتي.

ويساعد هذا أيضًا في منح عملك صورة احترافية وأنيقة، مما يزيد من الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد يتعين عليك أن تدفع للموظف مقابل هذا الدور، لذلك يمكنك أيضًا توفير المال. هناك العديد من المزايا الأخرى لامتلاك ميزة الرد الآلي، مثل تحسين رضا العملاء بشكل عام من خلال حل استفساراتهم بسرعة وسهولة.

نظام الهاتف الثابت التقليدي

ربما لا تزال تستخدم نظام الهاتف الثابت التقليدي وتتساءل لماذا يجب عليك التوقف عن القيام بذلك وما هي عيوب استخدامه. حسنًا، المشكلة الرئيسية معهم ليست وظائفهم أو عدم وجودها؛ إنهم في الواقع ما زالوا يعملون على مستوى عالٍ جدًا.

المشكلة الأكبر معهم هي ببساطة حقيقة أنه لم يعد يتم بناء خيارات جديدة بعد الآن، لذلك لم يتم تطوير أي تكنولوجيا جديدة لهم. لذا، لا توجد ترقية جديدة للبرامج أيضًا، مما يعني أنك لن تتمكن من الوصول إلى العديد من الميزات الحديثة. كما أصبح العثور على خبراء لتقديم الدعم وخدمة العملاء لأنظمة الخطوط الأرضية والذين لديهم الأجزاء اللازمة للحفاظ على تشغيلها أمرًا صعبًا بشكل متزايد.

على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك من الناحية الفنية التشغيل على نظام الهاتف الثابت، إلا أنه في العصر الحديث، توجد عيوب أكثر بكثير من مجرد الترقية إلى نظام هاتف حديث. كما أدركت على الأرجح الآن، هناك العديد من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها، اعتمادًا على العديد من المتغيرات. نأمل أن يكون لديك الآن على الأقل فكرة عما تبحث عنه وما تحتاجه.

التعليمات

السؤال 1: لماذا لا تختار خطًا أرضيًا تقليديًا؟

لأنه في الحقيقة، إذا كنت تحاول إدارة عمل تجاري حديث، فإن الخط الثابت التقليدي لم يعد خيارًا قابلاً للتطبيق، وقد عفا عليه الزمن، وتفوق في الأداء.

السؤال 2: ما هو PBX؟

تبادل الفروع الخاصة هو نظام هاتف تجاري يتيح تحويل المكالمات خارجيًا وداخليًا بين امتدادات الهاتف المختلفة داخل عقار واحد، مثل المكتب.

السؤال 3: هل نظام PBX للمكالمات الداخلية فقط؟

في الماضي، كان الأمر كذلك، ولكن في العصر الحديث، تمت معالجة العديد من الميزات الجديدة، مثل البريد الصوتي أو تعليق المكالمات أو تحويلها، حتى تتمكن من الوصول إلى أكثر بكثير مما اعتدت عليه.

السؤال الرابع: ما هو النظام السحابي؟

ببساطة، النظام السحابي يعني في الأساس أنك تستخدم الإنترنت لإجراء واستقبال المكالمات، وهو بالتأكيد أحد أنظمة الهاتف الأكثر سهولة في الوصول إليها واستخدامها، مع وجود عدد قليل جدًا من الجوانب السلبية.