ستساعدك المقالة التالية: ارتفاع أسهم محرك البحث ياهو مع تراجع جوجل

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة ComScore زيادة في حصة Yahoo Search في السوق بنسبة 0.5% في يناير 2009 مقارنة بديسمبر 2008، مما يمنح Yahoo حصة سوقية من عمليات البحث في الولايات المتحدة تبلغ حوالي 21%.

ومن ناحية أخرى، أظهرت جوجل انخفاضاً طفيفاً في حصتها في السوق خلال نفس الفترة، حيث خسرت نفس 0.5% التي اكتسبتها ياهو، لتغلق يناير 2009 بحصة قدرها 63% من عمليات البحث في الولايات المتحدة.

تقرير بحث comScore الأساسي*

يناير 2009 مقابل ديسمبر 2008

إجمالي الولايات المتحدة – مواقع المنزل/العمل/الجامعة المصدر: كومسكور كيو سيرش 2.0 كيان البحث الأساسي يشارك

عمليات البحث (%) 08 ديسمبر يناير 09 نقطة

يتغير يناير 09

مقابل ديسمبر 2008 إجمالي البحث الأساسي 100.0 100.0 لا يوجد مواقع جوجل 63.5 63.0 -0.5 ياهو! مواقع 20.5 21.0 0.5 مواقع مايكروسوفت 8.3 8.5 0.2 إيه أو إل ذ م م 3.8 3.9 0.1 اسأل الشبكة 3.9 3.7 -0.2

لا أعتقد حقًا أن هذا يعد تغييرًا كبيرًا للإعلان عن أن Google قد وصلت إلى ذروتها في حصتها في السوق، ومع ذلك، قد يُظهر ذلك اختبار Yahoo الجديد لصفحتها الرئيسية كثيفة البحث والتكامل الإضافي لنتائج البحث في شبكة Yahoo و عبر Yahoo Buzz قد يكون له بعض التأثير على استخدامه في البحث. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من ارتفاع عمليات البحث على Yahoo، فإن بيانات comScore تظهر انخفاضًا في استخدام استعلامات البحث من قبل شركاء Yahoo.

المزيد من كومسكور:

وأجرى الأمريكيون 13.5 مليار عملية بحث على محركات البحث الأساسية، بزيادة 7% عن ديسمبر/كانون الأول. تعاملت مواقع Google مع 8.5 مليار عملية بحث أساسية، تليها Yahoo! مواقع بها 2.8 مليار ومواقع مايكروسوفت بـ 1.1 مليار.