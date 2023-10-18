ستساعدك المقالة التالية: اسأل الخبراء في SMX Advanced 2008

يبدأ SMX Advanced خلال يومين فقط! المؤتمر هو بيعت رسميا، ولكن في مجلة محرك البحث إريك لاندر وأنا شخصيًا نقدم لك تغطية متعمقة لأهم الاتجاهات والموضوعات والمتحدثين وبالطبع اللحظات التي لا تقدر بثمن.

كما ذكر إيريك سابقًا، فإن مجلة محرك البحث لا تعد تدوينًا مباشرًا لأن هناك أشخاصًا آخرين أكثر جاذبية (بدون إهانة لورين) وأفراد موهوبين يطردون ذلك بالفعل من الحديقة. فما نحن فاعلون؟!

يغطي إريك معظم الجلسات العضوية بأسلوبه الخاص. سأحضر في الغالب عضويًا أيضًا، ولكن مع التركيز على المقابلات مع خبراء تحسين محركات البحث (SEO). المقابلات المؤكدة: ستيفان سبنسر, مايكل جراي, تود ماليكوت, جوناثان هوشمان و برنت تسوتوراس. هناك عدد قليل آخر قيد العمل، ولكن إذا كان هناك أي شخص محدد تريد حقًا أن تسمع منه، اسمحوا لي أن أعرف. أقوم بإجراء مقابلات مع كل خبير حول موضوع واحد محدد ومتقدم للغاية، وقد تم تحديد عدد قليل منها بالفعل، ولكني أرغب في سماع اقتراحاتكم أيضًا. ما هي المشاكل التي تواجهها حاليًا والتي قد يتمكن هؤلاء الخبراء من تسليط بعض الضوء عليها؟ اسمحوا لي أن أعرف عن طريق نشر تعليق أدناه أو إذا كنت ترغب في عدم الكشف عن هويتك، راسلني عبر البريد الإلكتروني (rhea.drysdale [at] com.gmail [dot] كوم).

هل تحضر المؤتمر وتريد بعض حب SEJ لنفسك؟ أمسك بإريك أو بنفسي وألقي التحية.

تبدو ريا كالتالي:

إريك يشبه:

لذا، ربما قمت بالتزيين قليلاً، لكن سيكون من الأسهل اكتشاف هؤلاء الأشخاص:

تذكر، قم بنشر أسئلتك أو طلبات المتحدث في قسم التعليقات أدناه. سياتل أو الإفلاس!