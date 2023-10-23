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اسأل جيفز هونشو باري ديلر SES NY الكلمة الرئيسية

حصلت استراتيجيات محرك البحث على اسم ضخم آخر للمتحدث الرئيسي في مؤتمر استراتيجيات محرك البحث في نيويورك لعام 2006: باري ديلر من IAC. سيكون لدى السيد ديلر بعض الخطوات الكبيرة ليتبعها، حيث كان المتحدث الرئيسي في مؤتمر العام الماضي هو جيري يانج، المؤسس المشارك لشركة Yahoo. بغض النظر، يجب أن يكون السيد ديلر قادرًا على تقديم القليل من المعرفة حول مستقبل Ask Jeeves ودمج المحتوى المملوك لـ IAC في Ask، جنبًا إلى جنب مع أدوات بحث Ask المدمجة في IAC.

توقع أن يغطي Barry Diller موضوعات مثل البحث الجديد في مدونات Ask Jeeves المستضافة على Bloglines (كما هو الحال في اليابان)، وأداة/محرك المقارنة الجديد لـ IAC Pronto، وتوسيع الإجابات الذكية (المفضلة لدى الجماهير)، وWeb 2.0 وAsk، Ask Jeeves قابلية الاستخدام التحسينات، وربما حتى الإعلان عن قيام Ask بإسقاط Jeeves (أوه لا!).

يجب أن يكون هذا خطابًا رئيسيًا مثيرًا وحدثًا للجلوس في معرض SES NY، خاصة مع هؤلاء اللاعبين الجدد في سوق البحث والتسويق والبحث الاجتماعي هذا العام، بما في ذلك News Corp وLocal.com وMSN adCenter وYahoo Social Tagged User. قم بمراجعة Media Morph مع شبكة Yahoo Publisher.

أصدر داني سوليفان من Search Engine Watch وSearch Engine Strategies إعلان Diller على Search Engine Watch Blog (تم التصويت له كأفضل مدونة لأخبار محرك البحث لعام 2005 من قبل قراء SEJ):

يسعدني جدًا أن أعلن أن باري ديلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة InterActiveCorp، سيبدأ عرض استراتيجيات محرك البحث الخاص بنا في نيويورك الشهر المقبل بكلمة رئيسية في صباح اليوم الأول، 27 فبراير. تمتلك IAC برنامج Ask Jeeves بالإضافة إلى مع مجموعة متنوعة من خصائص البحث العمودي.

يبحث داني أيضًا عن متحدثين لمؤتمر SES NY. سيكون لدي مشاركة متابعة حول ذلك لاحقًا.