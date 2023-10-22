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اسأل جيفز يفتتح مركز الأبحاث الأوروبي

افتتحت Ask Jeeves مركز أبحاث أوروبيًا في بيزا بإيطاليا، حيث تعمل Ask Jeeves على تعزيز وجودها في أوروبا. أطلقت Ask مؤخرًا موقعي بحث أوروبيين، Ask Espana وAsk Deutschland، مع عمليات إطلاق أوروبية إضافية مخطط لها في وقت لاحق من هذا العام (دعونا نكون مبدعين حقًا هنا ونخمن إيطاليا).

قال أبوستولوس جيراسوليس، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا البحث في شركة Ask Jeeves: “يسعى فريق البحث والتطوير في Ask Jeeves باستمرار إلى تطوير التقنيات الأكثر ابتكارًا وإفادة لمستخدمينا”. اسأل جيفز. “سيسمح لنا إنشاء مركز أبحاث في إيطاليا بالوصول إلى أكبر مجموعة من المهنيين الموهوبين في جميع أنحاء أوروبا، مع مساعدة الشركة على مواصلة تطوير تقنيتها ذات المستوى العالمي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.”

ويرأس مركز الأبحاث الأوروبي الجديد أنطونيو جولي، وهو مبتكر أول محرك بحث في إيطاليا، أريانا. بالإضافة إلى كونه الجهة المسؤولة عن توسيع نطاق Ask European، فإن مركز أبحاث Ask Jeeves الأوروبي سيدعم جميع مواقع بحث Ask Jeeves، بما في ذلك موقع Ask.com الرئيسي.

بفضل خبرته الواسعة في التعلم الآلي، والشبكات الاجتماعية، واستخراج البيانات، واسترجاع المعلومات وغيرها من النظريات والتقنيات، سيساهم الفريق في إيطاليا في جميع جوانب محرك بحث Ask Jeeves، بما في ذلك منهجية التصنيف الفريدة الخاصة به، والتي تستفيد من مجموعات المواضيع على الويب. لتحديد مدى الصلة بالموضوع؛ تقنيات البحث العمودي، مثل الصور والأخبار؛ والميزات على مستوى التطبيق، مثل البحث المتعلق بـ Zoom.