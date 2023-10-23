ستساعدك المقالة التالية: اسأل خدمة ترجمة جيفز وأدوات الكلمات

اسأل خدمة ترجمة جيفز وأدوات الكلمات

أطلق Ask Jeeves أدوات بحث لغة جديدة هذا الأسبوع في إطار جهودهم المستمرة لإضافة محتوى عالي الجودة وسهولة البحث إلى موقع Ask.com (Ask Jeeves). تتضمن خدمات اللغة الجديدة ترجمات الصفحات والإجابات الذكية للقاموس والمرادفات والنطق الصوتي للكلمات.

أعيش حياة زوج مستهتر مدون على محركات البحث الدولية، وقد لفتت انتباهي ترجمة صفحة Ask Jeeves. يبدو أن Ask يخطط لبعض عمليات البحث الجديدة وإطلاق المواقع في أوروبا (أود أن أرى ميزات Web 2.0 متكاملة مثل اشتراكات Bloglines في نتائج بحث Ask Jeeves مثلما تستخدم في Ask Japan) وقد أدى هذا إلى اهتمام داخلي بالترجمة اسأل المحتوى لفريقهم الدولي، ومن هنا جاءت الترجمة الجديدة “فك الشفرات”.

من اسأل مدونة جيفز : “ترجمة الصفحة متاحة الآن على Ask.com. لماذا لم نحصل عليه في الماضي؟ لأنه لم يكن لدينا العديد من الصفحات المكتوبة باللغات الأجنبية في فهرسنا. ومع اقترابنا من إطلاق المواقع في أوروبا العام المقبل، اتخذ المؤشر نكهة دولية أكثر. هاهو! نحن بحاجة إلى أداة فك الشفرات لأولئك الذين لا يتحدثون سبع لغات (مثل معظم الأشخاص في فريقنا الدولي). ابحث عن رابط “ترجمة هذه الصفحة”.“.

اسأل يعطي مثالاً للبحث عن انجيلا ميركل، مستشار ألمانيا، والذي يتضمن رابطًا إلى [Translate this page] بجوار العنوان في نتيجة البحث: