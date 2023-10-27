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اسأل Jeeves يضيف بحث التسوق الذكي

أعلنت شركة Ask Jeeves, Inc. اليوم عن إضافة البحث الذكي (SM) للمنتجات إلى موقع Ask.com، وهو الأحدث في سلسلة من أدوات البحث “الذكية” المصممة لتسهيل العثور على المعلومات عبر الإنترنت وجعلها أكثر سهولة. في الوقت المناسب لموسم التسوق في العطلات، يدعم البحث الذكي عن المنتجات مجموعة متنوعة من فئات التسوق عبر مراحل متعددة من دورة شراء المستهلك.

في المتوسط، وبالمقارنة مع محركات البحث الأخرى، يتلقى Ask Jeeves حاليًا أعلى نسبة من عمليات البحث عن فئة “التسوق”، وفقًا لتقرير خريف 2003 من @Plan.

يعد البحث الذكي عن المنتجات من Ask Jeeves نتيجة لدراسة شاملة لاحتياجات وسلوكيات التسوق عبر الإنترنت وغير متصل بتكليف من فريق منتج Ask Jeeves. حددت الدراسة أن المستهلكين لديهم احتياجات مختلفة من المعلومات في نقاط مختلفة من دورة التسوق، بما في ذلك قراءة المراجعات وتقييم الميزات وتحديد العناصر المماثلة ومقارنة الأسعار والعثور على المتاجر عندما يقررون إجراء عملية شراء. ومن المثير للاهتمام، أن المعلومات القائمة على الأبحاث، مثل المراجعات والميزات، وجدت أنها أكثر أهمية للباحثين من مقارنات الأسعار، والتي عادة ما تكون نتيجة البحث الافتراضية عن المنتج التي تقدمها مواقع البحث الأخرى.