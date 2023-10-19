ستساعدك المقالة التالية: استبعاد إعلانات نطاق Google AdWords: لكن فكر قبل الحظر

يُجري Google AdWords اختبارًا محدودًا لميزة تتيح للمعلنين حظر مواقع حجز النطاقات التي سيتم عرض إعلانات AdWords الخاصة بهم عليها؛ على وجه التحديد “إعلانات النطاق” و”إعلانات صفحة الخطأ”.

إذا استخدمت Google القوة الكاملة في حظر عرض إعلانات AdWords للمعلنين على مواقع حجز النطاق، فمن المحتمل أن يكون هذا بمثابة ضربة حقيقية لشركات تسجيل النطاق ومواقف السيارات، مما يؤدي إلى صفقات مع محركات بحث مدفوعة أخرى لملء الفراغ.

ومع ذلك، قبل أن يبدأ المعلنون في حظر إعلانات النطاق، فكر في مصدر حركة المرور هذه، والتي قد تكون من نوع حركة مرور URL أو حركة مرور البحث العضوي، وقد يتم تحويلها بشكل جيد بالنسبة لك. لا يعني مجرد وصول المستخدم من صفحة حجز النطاق أن المستخدم لن يشتري على موقعك.

أنا متأكد من أن أحد مخاوف Google من خلال النشر الواسع النطاق لحظر إعلانات النطاق هو أن المعلنين سيبدأون في حظر توزيعات الإعلانات هذه دون الأخذ في الاعتبار أنهم قد يقطعون وسيلة قيمة وتوليد الأعمال.

وفقا لموضوع في ديجيتال بوينت (طرف القبعة باري)، لن يقوم جميع المعلنين بحظر إعلاناتهم المتوقفة في النطاق:

لقد حققت إعلانات النطاق وصفحات الأخطاء أفضل أداء دائمًا من خلال جميع الحسابات التي نديرها، لذا لا توجد طريقة لاستبعادها.

لذا، مرة أخرى، قبل منع عرض إعلانات AdWords الخاصة بك في إعلانات النطاق، تأكد من أن هذه الإعلانات لا يتم تحويلها لك، لأنها إذا حدث ذلك، فسوف تفقد عملاء شركتك.