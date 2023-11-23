ستساعدك المقالة التالية: استخدم سيكولوجية الألوان لزيادة تحويلات صفحتك المقصودة

هل تعلم أن أكثر من 50% من المستخدمين ينفقون أقل من 15 ثانية عرض صفحة؟ في الواقع، لديك حوالي 50 مللي ثانية فقط لترك انطباع أول جيد لدى زوار صفحتك المقصودة.

خلال هذا الوقت، يشاهد العملاء المحتملون المحتوى والصور وتصميم الويب الخاص بصفحتك. لن يقرأ سوى عدد قليل جدًا من نسخة المحتوى الخاصة بك بالكامل، في الواقع، سينظر معظمهم فقط إلى صور صفحة الويب الخاصة بك ولونها.

وذلك لأن العقل البشري يميل إلى معالجة المحتوى المرئي بشكل أسرع بكثير من الكلمات أسرع بـ 60.000 مرة لأكون أكثر دقة!

تشكل الألوان جزءًا كبيرًا من تصميم الويب الخاص بك، فهي يمكن أن تجعل المحتوى الخاص بك جماليًا وممتعًا بصريًا ولكنها يمكن أن تساهم أيضًا في الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع منتجاتك.

ولكن تصمد، كيف يؤثر اللون بالضبط على سلوك المستهلك؟

فيما يلي بعض الإحصائيات القوية التي توضح مدى أهمية سيكولوجية الألوان عندما يتعلق الأمر بتصميم صفحاتك المقصودة.

وفقًا للباحثين، فإن تصميم الويب، وخاصة استخدام الألوان، مسؤول بنسبة 94٪ عن سبب الرفض وعدم الثقة في مواقع الويب. وبالمقارنة، كان وزن المحتوى 6% فقط!

وفقًا لشركة Xerox، يساعد اللون على تعزيز التعرف على العلامة التجارية والمبيعات بنسبة 80%.

وفق مقاييس القبلة، يشير 85% من المستهلكين إلى أن اللون هو السبب الرئيسي وراء شراء منتج معين.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص يتفاعلون ويشكلون رأيًا حول منتجك خلال أول 90 ثانية، ويعتمد 62-90% من هذا التقييم على اللون وحده.

للون تأثير كبير على عواطفنا وحالتنا المزاجية وحتى عواطفنا سلوك. لا يمكن للألوان أن تملي سلوك المستهلك ولكنها يمكن أن تؤثر على قراراته وحالته المزاجية. وذلك لأن اللون ينشط منطقة ما تحت المهاد – وهو جزء من دماغك المرتبط بالعواطف مثل الخوف والغضب والمتعة وما إلى ذلك.

يميل كل لون إلى التركيز على الجهاز العصبي الودي أو السمبتاوي الذي يثير بعض ردود الفعل الفسيولوجية والنفسية وإذا تم استخدامه بشكل صحيح يمكن أن يؤثر على سلوك المستهلك.

يعد علم نفس الألوان الآن مجالًا بحثيًا ناشئًا يدرس كيفية تأثير اللون على السلوك الفردي وصنع القرار. يستفيد المسوقون من علم نفس اللون في الطريق وينظر إلى علامتهم التجارية لاستدعاء ردود معينة. بعد كل شيء، لديك الكثير من المنافسين الذين يبحثون عن فرصك. إذًا، كيف يمكنك أن تبرز أمام زوار موقعك؟ استخدم سيكولوجية اللون!

يمكن أن يساعدك استخدام الألوان بالطريقة الصحيحة في الاستفادة من الحالة المزاجية والعواطف لدى العميل المحتمل والتأثير على قرارات الشراء الخاصة به، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تعزيز التحويلات لموقع الويب الخاص بك. تميل بعض الألوان إلى أن يكون لها نفس التأثيرات عالميًا، في حين أن البعض الآخر لا يؤثر بالضرورة على الأفراد من جنس مختلف، وموقع، وحتى عمر مختلف بنفس الطريقة.

إذا تحدثنا عن الألوان التي لها معاني عالمية، ففكر في الألوان الدافئة والألوان الباردة.

تشمل الألوان الدافئة الأحمر والبرتقالي والأصفر، وهي تميل إلى منح الإنسان الشعور بالدفء والراحة والغضب والعداء. ومن ناحية أخرى، تميل الألوان الباردة مثل الأزرق والأرجواني والأخضر إلى إشعال الشعور بالهدوء والثقة والاسترخاء.

لا تزال لا تباع في علم نفس اللون؟

إن إضافة اللون ليس بالأمر السهل كما يبدو؛ أنت بحاجة إلى دراسة الألوان التي تثير الاستجابة وبأي طريقة ومع أي جمهور. يجب أن ينصب تركيزك على إرسال الرسالة الصحيحة إلى جمهورك المستهدف.

استخدم اللون الأزرق لاستحضار الثقة

يعتبر اللون الأزرق لونًا رائعًا، لون الثقة والمسؤولية والصدق والولاء. يميل اللون الأزرق إلى منح الشخص شعورًا بالهدوء ويخلق إحساسًا بالثقة والأمان. هذا هو بالضبط السبب في أن اللون الأزرق هو واحد من الأكثر شعبية الألوان عبر البلدان في جميع أنحاء العالم (وخيار شائع جدًا بين مصممي الويب).

خذ على سبيل المثال Facebook, Twitter, Skype، ولينكدين. ما هو القاسم المشترك بين الثلاثة؟ جميعهم يستخدمون اللون الأزرق في علامتهم التجارية الأساسية. ولكن هذا ليس كل ما لديهم من القواسم المشتركة. تريد هذه المنصات الاجتماعية أيضًا أن تؤكد لجمهورها أن منصاتها آمنة وجديرة بالثقة وموثوقة.

ربما لاحظت أيضًا أن الكثير من البنوك والشركات المالية تميل إلى استخدام اللون الأزرق في سمات الألوان الخاصة بها. ألقِ نظرة على PayPal أو VISA، اللتين تدمجان اللون الأزرق في شعاراتهما وتصميم مواقعهما الإلكترونية – فهي تهدف إلى خلق مشاعر الموثوقية والنظام والثقة.

من ناحية أخرى، نادرًا ما ترى اللون الأزرق يستخدم للعلامات التجارية في صناعة المواد الغذائية. وذلك لأن اللون الأزرق يميل إلى قمع شهيتك وإبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك. (حقيقة ممتعة، يتم تشجيع أخصائيو الحميات على تناول الطعام في أطباق زرقاء لمنعهم من الإفراط في تناول الطعام).

لفهم مدى التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه الألوان، قم بإلقاء نظرة على Bing! عندما كانت شركة Microsoft تصمم Bing، قامت باختبار اللون الأزرق باعتباره لونًا للحث على اتخاذ إجراء (CTA) الخاصة بها وأجرت لونًا إضافيًا 80 مليون دولار.

استخدم اللون الأحمر لإثارة الإلحاح

يقول علم النفس أن اللون الأحمر يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم ويثير مشاعر الإلحاح. ربما لاحظت أن معظم العلامات التجارية التي تقدم تخفيضات وخصومات لفترة محدودة تميل إلى دمج اللون الأحمر في إعلاناتها، وذلك لأن اللون الأحمر أكثر جاذبية بكثير. تم اختبار اللون الأحمر أيضًا لزيادة تحويلات صفحتك بحوالي 20% عند استخدامه بدلاً من اللون الأخضر، كما كان الحال مع الأداء. (قامت شركة Performable Inc.، وهي شركة تعمل في مجال أتمتة التسويق، بتغيير لون زر CTA الخاص بها من الأخضر إلى الأحمر وشاهدت زيادة بنسبة 21% في التحويلات!)

ربما لاحظت أن سلاسل الوجبات السريعة الكبيرة مثل ماكدونالدز أو برجر كنج تستخدم اللون الأحمر في شعاراتها وتصميم مواقعها الإلكترونية. وذلك لأن اللون الأحمر يميل إلى ذلك تحفيز الشهية ويرتبط بشكل أكبر بالشراء الاندفاعي.

استخدم الأصفر والبرتقالي للتفاؤل

يعتبر اللون الأصفر والبرتقالي رائعين لغرس المشاعر سعادةوالثقة والود والحذر. يميل اللون البرتقالي إلى إعطاء إحساس بالأمان بينما يجذب اللون الأصفر الانتباه، مما يجعله مثاليًا لصفحاتك المقصودة (يتم استخدامه بشكل متناثر!) ويميل اللون الأصفر أيضًا إلى إعطاء العلامات التجارية المزيد من الاهتمام ممتعة وودية الاهتزاز.

افكر في Amazon، والذي يستخدم اللون الأصفر كزر “إضافة إلى سلة التسوق” الموجود أعلى صفحته. مثال آخر هو RIPT، حيث قاموا بتغيير لون زر CTA الخاص بهم من الأسود الرتيب إلى الأخضر وشهدوا زيادة في المبيعات. ثم قاموا بإنشاء شكل مختلف من الزر باللون الأصفر وشاهدوا شكلًا مختلفًا من الزر 6.3% زيادة في المبيعات!

ما هو مثير للاهتمام هو أن حولها 26% من الأشخاص يربطون اللون البرتقالي بالمنتجات الرخيصة بينما يربط 22% منهم اللون الأصفر بالقدرة على تحمل التكاليف.

استخدم اللون الأخضر للسلام والنمو

عندما تفكر في العلامات التجارية التي تدمج اللون الأخضر في علامتها التجارية الأساسية، فربما تفكر في العلامات التجارية الصديقة للبيئة. يميل اللون الأخضر إلى نقل رسالة النمو والانسجام والحيوية والخصوبة، وهو بالضبط سبب شعبيته لدى العلامات التجارية العضوية والنباتية لأنه يعطي تصورًا لمنتج صديق للبيئة.

يعد اللون الأخضر أيضًا رائعًا بالنسبة لنا في عناصر الصفحة المقصودة لأنه يميل إلى إعطاء إحساس بالموضوع توازن العواطف والوضوح، وهو ما يساعد أيضًا في اتخاذ القرار ويستخدم في المتاجر لمساعدة المستهلكين على الاسترخاء.

أحد الأمثلة الرائعة على كيفية تأثير اللون الأخضر على مبيعات علامتك التجارية، هو كاتشب Heinz EZ Squirt Blastin’ Green. قامت شركة Heinz بتغيير لون علامتها التجارية للكاتشب من الأحمر إلى الأخضر وحققت زيادة كبيرة في المبيعات. أفاد هاينز أنه بحلول نهاية الأمر 23 مليون دولار في المبيعات (أعلى نسبة تم تسجيلها على الإطلاق في تاريخ علامتهم التجارية!)

استخدمي اللون الأسود للأناقة والهيبة

اللون الأسود يشبه السيف ذو الحدين. من جهة يرمز إلى الموت والغموض بينما من جهة أخرى يرمز إلى الرفاهية. يميل اللون الأسود إلى إعطاء جو من الأناقة والرفاهية وهو ما يفسر سبب قيام معظم العلامات التجارية الفاخرة الراقية بدمج اللون الأسود في شعارات علاماتها التجارية وتصميم مواقع الويب الخاصة بها.

تشير الإحصاءات إلى أن حولها 28% من أشهر العلامات التجارية تستخدم اللونين الأسود والرمادي بشكل خاص كألوان لعلامتها التجارية. فكر في العلامات التجارية الراقية مثل شانيل ولامبورغيني وبرادا وغيرها Apple. جميعها شركات ضخمة تستخدم اللون الأسود في تصميم مواقع الويب الخاصة بها. بطاقة أمريكان إكسبريس سنتوريون – المعروفة باسم بطاقة سوداء– هو منتج آخر فائق الفخامة بنى هالة من الهيبة حول اللون الأسود.

يميل اللون الأسود إلى إعطاء عناصر صفحتك المقصودة مظهرًا أكثر أناقة وأناقة، ويمكنك أيضًا إنشاء تباين حاد مع ألوان معينة وإبراز العناصر الرئيسية لموقع الويب الخاص بك.

تجنب التحميل الزائد للألوان: استخدم الكثير من المساحة البيضاء

الآن بعد أن عرفت المشاعر التي يثيرها كل لون، فأنت مجهز بشكل أفضل لاختيار الألوان لصفحتك المقصودة. لكن كن حذرًا عند استخدام الألوان، فأنت لا تريد استخدام الكثير من الألوان لأنها قد تجعل صفحة الويب الخاصة بك تبدو مزدحمة. بدلاً من ذلك، تأكد من أنك تستخدم الكثير من المساحة البيضاء.

يعد اللون الأبيض لونًا رائعًا في حد ذاته، فهو يعطي مظهرًا نظيفًا وبسيطًا عند استخدامه في التصميمات وهو رائع لإضافة التباين إلى صفحات الويب الخاصة بك.

سيؤدي استخدام المساحة البيضاء أيضًا إلى تحسين إمكانية قراءة المحتوى الخاص بك وجعله أكثر “سهولة على العين”.

اختر ألوانك بحكمة – لا تترك الأمر للمصممين فقط.

أولاً، لا يوجد لون قياسي واحد يناسب أزرار CTA أو عناصر الصفحة المقصودة. فقط لأن اللون الأخضر كان يعمل لصالح شركة Heinz أو اللون الأصفر كان يعمل لدى شركة Heinz Amazon لا يعني أن الأمر نفسه ينطبق على علامتك التجارية. لو كان الأمر كذلك، لكانت جميع العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم تستخدم نفس الألوان. ما عليك فعله هو استكشاف اللون المناسب لعلامتك التجارية وجمهورك. وهذا أمر مهم للغاية، فقد ذهبت العلامات التجارية إلى هذا الحد ألوان العلامات التجارية للاستفادة منها في تسويقها.

ابدأ باختبار الألوان الخاصة بنا لصفحاتك المقصودة، واستفد من اختبار A/B أثناء القيام بذلك، واحصل على نتائج كمية لإثبات اللون الذي يناسب جمهورك مع منتجاتك. تأكد من العثور على اللون الذي يناسب علامتك التجارية ويضيف المزيد من الرؤية وزيادة التحويلات.

حاول المشاركة بنشاط في هذه العملية، ولا تدع مصممي الويب لديك يحددون الألوان التي تناسب صفحة الويب الخاصة بك بشكل أفضل. بعد كل شيء، الألوان الجميلة ليست كل شيء. بدلاً من ذلك، اختر اللون الذي يوصل الرسالة التي تريد توصيلها. سيساعدك علم نفس الألوان على تضييق نطاق اختياراتك إلى لوحة ألوان عالية التحويل لصفحتك المقصودة!

لماذا من المهم أن نأخذ ارتباطات الألوان النفسية بعين الاعتبار؟

كما ذكرنا سابقًا، عندما يزور المستهلكون موقع الويب الخاص بك، فإنهم يميلون إلى اتخاذ قرارهم في الثواني القليلة الأولى، ويمكن أن تؤدي لحظة النجاح أو الانهيار هذه إما إلى تحويل (مشاركة، أو اشتراك، أو حتى بيع!) أو.. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضيهم قدمًا وسينتهي بك الأمر بخسارة عميل محتمل إلى الأبد.

هذا هو المكان الذي تتدخل فيه الخطوات المرتبطة بالألوان. عليك أن تبدأ بإنشاء نسخة محتوى رائعة باستخدام عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الفعالة (المحتوى هو الملك بعد كل شيء!)، ثم تستخدم ارتباط الألوان النفسي لتجميع كل شيء معًا. من المهم دراسة ارتباطات الألوان عند دمجها في صفحتك المقصودة.

إذا كنت لا تعرف ما هي الألوان التي اخترتها، فقد ينتهي بك الأمر إلى تمرير رسالة لم تكن تنوي توصيلها في المقام الأول.

خذ بعين الاعتبار مثال اللون الأحمر والأزرق في صناعة الوجبات السريعة. يعتبر اللون الأحمر رائعًا لتحفيز الشهية ولكن على الطرف الآخر، يمنع اللون الأزرق تحفيز الشهية. ولهذا السبب قد يبدو استخدام اللون الأزرق باعتباره اللون الأساسي للعلامة التجارية لسلسلة الوجبات السريعة أمرًا غريبًا بعض الشيء.

خاتمة

نحن نميل بشكل طبيعي إلى معالجة العناصر المرئية والألوان بمعدل أسرع بكثير من معالجة النصوص. الأمر نفسه ينطبق على زوار صفحتك المقصودة. يمكن أن يكون لعلم نفس الألوان تأثير كبير على الطريقة التي يتفاعل بها عملاؤك المحتملون مع منتجاتك. ادرس سيكولوجية الألوان وقم بتنظيم مجموعة ألوان جذابة لصفحتك المقصودة حتى تتمكن من جذب انتباه زوار موقعك. كي تختصر:

بالنسبة لنسخة المحتوى الخاصة بك، استخدم الكثير من المساحة البيضاء بشكل مقتصد مع مجموعة من الألوان المتباينة.

استخدم الألوان الزاهية مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر لأزرار الحث على اتخاذ إجراء.

اختبر الألوان الموجودة على صفحتك المقصودة لمعرفة أيها يناسب فئتك السكانية.

تأكد من أن اللون الذي تستخدمه يوصل رسالة علامتك التجارية بشكل فعال.

الإنترنت مليء بالعلامات التجارية وجميع أنواع الألوان، واستخدام الألوان المناسبة مع الجمهور المناسب يمكن أن يؤدي إلى زيادة مبيعات علامتك التجارية، وزيادة تحويلات صفحتك المقصودة، وبالتالي تعزيز عائد الاستثمار.