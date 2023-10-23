ستساعدك المقالة التالية: استراتيجيات محرك البحث شيكاغو التغطية المباشرة اليوم 1

استراتيجيات محرك البحث شيكاغو التغطية المباشرة اليوم 1

ستعقد استراتيجيات محرك البحث في شيكاغو خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة، وعلى الرغم من عدم تمكن مجلة محرك البحث من حضور هذا الحدث، فإننا نود أن نقترح التغطية “المباشرة” لـ SES Chicago بواسطة Barry وطاقم المائدة المستديرة لمحرك البحث. قامت SERoundtable بزرع خبراء البحث المحترفين Barry Schwartz وChris Boggs وBenjamin Pfeiffer في جلسات مؤتمرات مختلفة، حيث يقومون بتدوين العروض التقديمية وأسئلة الجمهور.

فيما يلي ملخص لتغطية المائدة المستديرة لـ SES Chicago Day One:

البحث عن الإعلانات 101 : يبدأ بمقدمة للمصطلحات العامة. SEM لا يساوي PPC. تتم عمليات شراء PPC على محركات البحث والمواقع والشبكات. الشكل النقي: ظهرت الإعلانات على شبكة البحث فقط مع عمليات البحث ذات الصلة. الجيل التالي: يعيد تدوير PPC ويضعها في شبكات المحتوى أو الشبكات السياقية – تكون الإضافات ذات صلة بمحتوى الصفحة. يظهر الفرق بين القوائم المدفوعة وغير المدفوعة. كيف يعمل؟ الشراء المباشر، المزادات الإعلانية التي تستخدم الحد الأقصى لعروض الأسعار. عرض أسعار أعلى = البقاء أعلى، يقوم النظام بتصحيح الفجوات في عروض الأسعار: تدفع فلسًا واحدًا أكثر من الإعلان الموجود أسفلك. مزادات الإعلانات، “أسلوب جوجل” أكثر صعوبة في تحديدها….

بحث الكتاب : هذه الغرفة فارغة جدًا، ربما يأتي الناس متأخرين قليلًا. على محمل الجد، ربما هناك 25 شخصًا الآن، الساعة 3:48. يمزح داني حول عدد الأشخاص في الجمهور. يقدم صفقة البحث عن الكتب…

منتدى ClickZ : الإعلانات خارج نطاق البحث : تتم إدارة هذا المنتدى بواسطة ريبيكا ليب من ClickZ ويضم تيسا ويغريت من Enlighten وهوليس توماسز من Web Ad.vantage. تفتتح ريبيكا ليب الجلسات لتناقش أن هذه الجلسة هي شيء جديد بالنسبة لـ SES. سوف يتحدثون إلى حد ما عن التكامل وسيكون هناك متسع من الوقت لطرح الأسئلة. كم عدد الأشخاص الذين يقومون بإعلانات أخرى غير البحث. رفعت أغلبية كبيرة من الأشخاص أيديهم لتظهر أن هناك نجاحًا آخر يتجاوز البحث….

مشهد البحث العالمي : أدار الحوار ناتشو هيرنانديز من موقع ihispanic.com، والذي تفضل بقضاء بضع دقائق معي بعد الجلسة لمراجعة هذه المعلومات. وذكرني أيضًا بقسم المنتدى الرائع في منتديات SEW والذي يسمى “سوق البحث متعدد اللغات”، حيث يمكن للأشخاص الذهاب إليه للتعرف على الكثير من المشكلات الدولية المتعلقة بالبحث. ثم ذكر أن SES قامت بتوسيع الجولة العالمية لتشمل SES Latino، والتي ستقام في ميامي، فلوريدا في يوليو 2006، والصين في مارس 2006.

استهداف الإعلانات على شبكة البحث حسب التركيبة السكانية والسلوك : روي شكيدي من AlmondNet. يتم إنفاق 40% من دولارات إعلانات الإنترنت على محركات البحث حيث يقضي الأشخاص أقل من 5% من وقتهم على الإنترنت. في غالبية المواقع التي يقضي فيها الأشخاص 95% من وقتهم على الإنترنت، يتم بيع المحتوى المدعوم بالإعلانات مقابل تكلفة منخفضة جدًا لكل ألف ظهور. بعد قيام الأشخاص بالبحث، تقدم Almondnet للأشخاص إعلانات إضافية مدفوعة الأجر. لذا، فأنت تقوم بالبحث بشكل أساسي في Google، دعنا نقول عن “التأمين الصحي”، ثم لاحقًا، يكون في بحث Fox، ثم يتم تقديم المساحة الإعلانية على Fox News إلى مساحة الشعار على Fox News…

بحث بودكاست : يديرها كريس شيرمان. لقد “اشتعلت النيران” في البث الصوتي خلال العام الماضي. يقدم مقدمة/تعريفًا مختصرًا للبودكاست، ويقول إن هناك الكثير من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى المساعدة في العثور على البودكاست…

مراقبة وإدارة السمعة : في البداية كان Rob Key من شركة Converseon, Inc. وهو يراجع بعض الإحصائيات السريعة. هناك 1.2 مليون شخص يبحثون عن خطوط طيران دلتا كل شهر. ويرون نتيجة سلبية في SERPs. ويوضح أن كيفية تعريفك غالبًا ما تكون في أيدي أطراف ثالثة. ويعرض أمثلة على الأسماء التجارية التي لها نتائج تنافسية وسلبية. المدونات هي قضية رئيسية لإدارة السمعة …

الربح من البحث والإعلانات السياقية : كانت جينيفر سليج أول من تقدم وطرحت بعض الأسئلة حول من كان يستخدم Adsense وYPN. لقد بدأت في مقارنة شبكتي الناشرين. كلاهما لديه مجموعات كبيرة من المعلنين. تقديم أشكال إعلانات وإعلانات مماثلة في خلاصات RSS. كلاهما لديه إحصائيات في الوقت الحقيقي مع مقاييس متطابقة. ولم يكشف أي منهما عن خفض الإيرادات المكتسبة. تختلف الشبكات من حيث أن Google تسمح تقريبًا لجميع الناشرين الدوليين وYPN فقط بالناشرين الأمريكيين حاليًا. لدى Adsense تسعير ذكي، ولم تعترف YPN بأي نوع من التسعير الذكي. إنها تتحرك بسرعة، وبعد ذلك تعرض قائمة بالشركات المتاحة التي تقدم خيارات النشر السياقي….

بحث فيديو : الجلسة الأولى من اليوم الأول! ووهو. لافتات الجهات الراعية “الجديدة” (بالنسبة لي) بصرف النظر عن الإعلانات النظامية (Jupiter وSEW وClickZ): incisivemedia وSEMList.com.

يديرها كريس شيرمان. ملاحظات المقدمة: مرحبًا بك…نقدم محتوى جديدًا ومثيرًا للاهتمام لمدة 4 أيام. لقد كان بحث الفيديو (VS) موجودًا منذ فترة طويلة، ولكنه بدأ يصبح أكثر فعالية. البحث عن الفيديو أصبح ساخنًا ويزداد سخونة …

مقدمة إلى التسويق عبر البحث : هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها هذه الجلسة، ومن الجيد دائمًا العودة إلى الأساسيات بين الحين والآخر. يبدو كما لو أن داني يواجه بعض الصعوبات التقنية. جميعهم يرتدون بدلة داكنة جميلة مع ربطات عنق زرقاء، على ما أعتقد. كما ترون، لدي هذه الرغبة في الكتابة، وأنا كذلك. يبدو أن الغرفة تضم حوالي 300 شخص، هذا ما أعتقده تمامًا. أحد الأشياء الملحوظة التي تراها هو أنه تم استبدال شعارات JupiterMedia جميعها بـ IncisiveMedia. يدخل الآن في الدعم الفني الإضافي لمساعدة داني. يقوم بتبادل أجهزة الكمبيوتر مع داني، بسرعة، ويأتي موقع الويب dell.com. ومن ثم يقومون باستبدال أجهزة الكمبيوتر مرة أخرى، ونحن على استعداد تقريبًا للانطلاق. بعد 5 دقائق فقط، ليس سيئًا على الإطلاق بالنسبة للجلسة الأولى. 🙂 الشريحة حية وهي تحمل الألوان القديمة لشعار SearchEngineWatch.com. لقد حضر عدد قليل جدًا من الأشخاص من هذا الجمهور إلى هذا المؤتمر من قبل، وليس لدى الكثير منهم أي فكرة عن التسويق عبر البحث، ويحتاج المزيد منهم إلى معرفة الأساسيات….

تحديث بحث سلوك البحث – مباشر من شيكاغو! : يمكن أن يكون تفسير سلوك الباحث علمًا دقيقًا، ويخطط الخبراء في هذه اللجنة لمعالجة المشكلات المتعلقة بمدى معرفتنا بالمستخدم وما يمكننا اكتسابه من النظر إلى سلوكه. الأول هو مارك نيل من شركة جاليون سيستمز. إنني أتطلع إلى العروض التقديمية في هذه الجلسة، ففي المرات العديدة الأخيرة التي حضرتها لم تكن مخيبة للآمال….