ستساعدك المقالة التالية: استضافة WordPress: الرمز الترويجي Flywheel

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تعد استضافة Flywheel خيارًا جيدًا لأي شخص لديه موقع WordPress. وذلك لأن Flywheel تقدم خطط استضافة WordPress مُدارة رائعة.

استضافة ووردبريس المُدارة

فلماذا تعتبر استضافة Managed WordPress رائعة جدًا؟ في الأساس، إذا لم تحصل على WordPress المُدار، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تقلق بشأنها. معظم الأشخاص (أنا مدرج في هذه القائمة؛ أستخدم Managed WordPress) لا يريدون قضاء الكثير من الوقت في إدارة WordPress الخاص بي. أريد العمل على مواقع الويب والمدونات الفعلية الخاصة بي. لذلك من الرائع أن تعتني دولاب الموازنة بالأشياء نيابةً عنك.

سنتناول الآن بعض الأشياء الأساسية التي ستعتني بها Flywheel نيابةً عنك:

إدارة التخزين المؤقت والأداء

يقومون بتخزينها مؤقتًا لك على مستوى الخادم. يعد هذا أمرًا رائعًا لأنه لا يؤدي إلى تسريع موقع الويب الخاص بك فحسب، بل يعني أنك لن تضطر إلى إضافة مكون إضافي إضافي!

الأمن المدار

تقوم دولاب الموازنة بفحص البرامج الضارة وحظرها بشكل استباقي. يتم ذلك على مستوى الخادم، لذلك مرة أخرى يلغي الحاجة إلى الحصول على مكون إضافي آخر. هذا مهم حقًا لأنني لا أعتقد أنني يجب أن أخبرك لماذا قد يؤدي تلف موقع الويب الخاص بك بسبب فيروس إلى الإضرار بعملك. ثق بي كشخص حدث له هذا منذ حوالي عشر سنوات. لقد حصلت على أعلى التصنيفات في Google وكان علي أن أعمل بجد لاستعادتها. أنت لا تريد أن تمر بذلك. ثق بي!

تحديثات البرامج المدارة

سوف تتأكد Flywheel من أنك تقوم بتشغيل أحدث إصدار من WordPress. سيقومون بتحديث WordPress لك. وهذا خطأ آخر ارتكبته في الماضي. لم أقم بإجراء التحديثات، وأصيب موقع الويب الخاص بي بفيروس. من الجيد حقًا أن تستخدم مضيف WordPress المُدار الذي يعتني بذلك نيابةً عنك.

دعم ووردبريس الخبراء

سبب آخر يجعل Flywheel مضيف ويب جيدًا هو أنها تقدم دعمًا رائعًا للعملاء. إنهم خبراء في WordPress ويمكنهم مساعدتك إذا واجهت أي مشاكل.

السرعة السريعة

بصرف النظر عن استضافة Managed WordPress، تعد Flywheel أيضًا خيارًا رائعًا للمضيف لأنها معروفة بسرعتها. في الواقع، لقد أدرجنا Flywheel كأحد اقتراحاتنا لكيفية تسريع موقع الويب الخاص بك على WordPress. وهذا يعني أنه إذا كنت تستخدم Flywheel لمضيف الويب الخاص بك، فسيكون موقع الويب الخاص بك سريعًا. وهذا يساعدك لأسباب عديدة. من المرجح أن يبقى الأشخاص على موقع الويب الخاص بك، وسيحتل موقعك مرتبة أعلى في Google، وما إلى ذلك.

الرمز الترويجي لعجلة الموازنة

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