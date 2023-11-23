ستساعدك المقالة التالية: استضافة WordPress: دليل خطوة بخطوة للمبتدئين

أتذكر المرة الأولى التي فكرت فيها في إنشاء مشروع خاص بي موقع ووردبريس. دون أن أعلم بالأمر برمته، لجأت إلى أصدقائي وزملائي لأتعلم كيف يمكنني البدء. لقد شجعتني ردودهم، وبدأت أؤمن أنها يجب أن تكون عملية بسيطة. الصبي، هل كنت مخطئا؟ على الرغم من أن إنشاء موقع WordPress ليس بالأمر الصعب، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة كيفية إنجاز الأمور. إذا كنت مبتدئًا مثلي، فإن كمية المعلومات المتوفرة قد تجعلك تشعر بالإرهاق.

بعد قراءة مقالات متعددة، ومشاهدة عدد محبط من مقاطع الفيديو، نجحت في معرفة كيفية سير العملية برمتها. إن إنشاء موقع WordPress هو الخطوة الأخيرة. قبل ذلك من المهم أن نفهم ما هي استضافة الويب. لأنه ما لم تختر مزود خدمة استضافة مواقع فعال، فلن يكون موقع الويب الخاص بك مستقرًا. علاوة على ذلك، عليك أيضًا أن تفهم الفرق بين استضافة الويب واستضافة WordPress. معرفة ذلك سيساعدك على معرفة ما هو الأفضل بالنسبة لك.

ما هو الموقع الإلكتروني؟

نعم، لقد شاهدت مواقع الويب من قبل. العديد منهم. في الواقع، أنت تقرأ هذه المدونة على أحد مواقع الويب الآن. لكن هناك سبب وراء إضافة هذا القسم. يتطلب فهم كيفية عمل موقع الويب أكثر من مجرد زيارة مجموعة من مواقع الويب. في هذه الملاحظة، دعونا نتناول التعريف أولاً.

تيكوبيديا يضع تعريف موقع الويب على أنه “مجموعة من صفحات الويب التي يمكن الوصول إليها بشكل عام والتي تشترك في اسم مجال واحد.”

باختصار، يتكون موقع الويب من عدة صفحات تسمى صفحات الانترنت. مثل كتاب. ومع ذلك، يجب طباعة الكتاب أولاً لجعله قابلاً للبيع. لذلك، أنت بحاجة إلى أداة إنشاء مواقع مثل WordPress لإنشاء موقع ويب.

المضي قدمًا. الكتاب مُغلف أيضًا بغلاف، أليس كذلك؟ دور الغلاف هو ربط الصفحات ببعضها البعض. وبدون غلاف، سوف تنهار الصفحات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل كتاب له عنوان. العنوان مفيد للتعرف على الكتاب وتذكر اسمه.

مثلما يحتاج الكتاب إلى غلاف، يحتاج موقع الويب إلى منصة استضافة لإجراء التطوير الذي تجريه على موقع الويب الخاص بك. بدون منصة استضافة، لن يتمكن موقع الويب الخاص بك من تخزين المعلومات. وبالمثل، تحتاج أيضًا إلى تسجيل عنوان موقع الويب، والذي يشار إليه باسم المجال الخاص بموقعك على الويب.

سوف نتعمق في كل قسم من هذه الأقسام، حيث أنه من المهم جدًا فهمها أثناء إنشاء موقع الويب الخاص بك.

ما هو ووردبريس؟

ووردبريس هو مفتوح المصدر منصة لإدارة المحتوى تحتوي على جميع المكونات التي تحتاجها لإنشاء موقع ويب. إنه مثل السوبر ماركت حيث يمكنك اختيار العناصر المختلفة التي تحتاجها لإنشاء موقع الويب الخاص بك. والفرق الوحيد هو أن WordPress مجاني تمامًا. ليس عليك أن تدفع أي شيء مقدمًا. لذلك، إذا كنت تريد أن تبدأ موقعًا شخصيًا أو موقعًا إلكترونيًا مدونة ما عليك سوى التسجيل عن طريق إنشاء حساب.

ما يجعل WordPress خيارًا مفضلاً للعديد من الأفراد والشركات هو أنه يجعل مهمة إنشاء موقع ويب أمرًا مريحًا للغاية. لا يتعين عليك استئجار مطور أو فهم الجوانب الفنية وراء إنشاء موقع ويب. تم تجميع كل ذلك وتقديمه لك بواسطة WordPress. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لكونك منصة مفتوحة المصدر، يمكنك الوصول إلى الإضافات الجديدة التي أجراها مستخدمون آخرون دون أي قيود.

بمجرد أن يكون لديك اسم نطاق وحساب استضافة ويب، وهو ما سنغطيه في الجزء التالي من هذه المدونة، يمكنك تثبيت WordPress والبدء في استخدامه. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في WordPress. أولا، عليك أن تعرف كيفية استخدام ووردبريس. ولكن، كبداية، إليك أهم الأشياء التي يجب القيام بها أثناء إنشاء موقع الويب الخاص بك.

سمة: أنت تصمم موقع الويب الخاص بك. عليك أن تقرر ما يجب أن يظهر في الرأس والتذييل، وكل ما تراه في موقع الويب الخاص بك

المكونات الإضافية: المكونات الإضافية هي موارد إضافية يمكنك إضافتها إلى موقع الويب الخاص بك بخطوات بسيطة. تساعدك المكونات الإضافية على إضافة معلومات جديدة إلى موقع الويب الخاص بك دون قضاء الكثير من الوقت عليها. فيما يلي مثال على إضافة المكون الإضافي HubSpot WordPress. باستخدام هذا البرنامج الإضافي، يمكنك التقاط معلومات الزائر باستخدام نماذج الويب والدردشة الحية واستخدامها للتسويق عبر البريد الإلكتروني.

قوالب: القوالب تجعل عملك أسهل. القوالب عبارة عن تصميمات محددة مسبقًا يمكنك استخدامها لجعل صفحة الويب الخاصة بك تبدو بطريقة معينة. هناك العديد من القوالب الخاصة بصناعات مثل التجارة الإلكترونية. لذا، إذا كنت تقوم بإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية على WordPress، فقد يكون هذا الموقع مفيدًا جدًا.

تحليلات كوكل: تسمح لك مواقع WordPress بالإضافة تحليلات كوكل البرنامج المساعد إلى موقع الويب الخاص بك. باستخدام Google Analytics، يمكنك تتبع عدد الزوار الذين يستقبلهم موقع الويب الخاص بك وكيف يتصرفون في موقع الويب الخاص بك. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إضافة Google Analytics، ولكن الطريقة الأسهل هي إضافة مجموعة مواقع جوجل توصيل في.

تحسين المحمول: حساب الأجهزة المحمولة ل نصف حركة المرور على شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. يمكنك التحقق من كيفية ظهور موقع الويب الخاص بك على الهاتف المحمول. كما يمكنك مقارنتها بإصدار الويب لتحديد الثغرات والشذوذات

ما هو اسم المجال؟

إلى جانب عنوان موقع WordPress الخاص بك، فإن اسم المجال يشبه عنوان موقع الويب الخاص بك. ما لم يكن موقع الويب الخاص بك يحتوي على اسم مجال، فلن يقوم أحد بزيارة موقع الويب الخاص بك على الإطلاق. إذا لم تشارك عنوان منزلك مع أي شخص، فلن يكون لديك أي زوار أبدًا. بهذه البساطة.

عندما يكون لدى شخص ما اسم المجال لموقع الويب الخاص بك، يمكنه كتابته في عنوان URL لموقع الويب الخاص به، وزيارة موقع الويب الخاص بك بسهولة. لذا، فإن أول شيء تريد القيام به عند إنشاء موقع ويب هو تسجيل اسم المجال الخاص بك. إنها ليست مجانية، ولكنها أيضًا لا تكلف ثروة.

الآن بعد أن أصبح لديك اسم المجال لموقع الويب الخاص بك على WordPress، لديك عنوان مسجل. في الجزء التالي، سترى كيف تختلف الاستضافة عن اسم النطاق وسبب أهمية أن يكون لديك نظام أساسي موثوق لاستضافة مواقع الويب.

ما هي استضافة الويب؟

عندما تقوم بإنشاء موقع الويب الخاص بك، قد ترغب في إضافة المزيد من صفحات الويب إليه. إدراج الصور، تسجيلات الشاشة ومحتويات الوسائط المتعددة الأخرى لجعلها تبدو أكثر جاذبية للزوار. أين تعتقد أن موقع الويب الخاص بك سيخزن هذه المعلومات؟ يجب أن يكون هناك مكان ما يتم فيه تخزين جميع البيانات، وعندما يزور شخص ما موقع الويب الخاص بك، يتم عرض كل هذه المعلومات له تمامًا كما زرعتها في موقع WordPress الخاص بك.

هذا المكان، حيث يتم تخزين جميع بيانات موقع الويب، يسمى الخادم. عندما يكتب شخص ما اسم النطاق الخاص بك في شريط عنوان المتصفح الخاص به، يتلقى الخادم رسالة مفادها أنه يجب جلب البيانات وعرضها على الشخص الجالس أمام الكمبيوتر.

الخادم هو جهاز كمبيوتر ضخم يمكنه مشاركة كمية هائلة من المعلومات. يمكنه تخزين بيانات موقع ويب واحد أو العديد من المواقع. إذا كنت ترغب في إنشاء موقع ويب للمتطلبات الفردية، وليس لديك متطلبات لسعة تخزين عالية جدًا، فيمكنك الذهاب إلى استضافة الويب المشتركة.

في استضافة الويب المشتركة، يشغل موقع الويب الخاص بك جزءًا محددًا فقط من الخادم. يبدو الأمر كما لو أن موقع الويب الخاص بك ليس سوى شقة في ناطحة سحاب. مثلما يوجد العديد من الشقق في المباني، يستضيف الخادم العديد من المواقع مثل موقعك. لكن كل منهما آمن، ولا يشكل أي تهديد أمني لبعضهما البعض.

الآن بعد أن لم تعد تمتلك خادمًا ولا تحتاج إلا إلى جزء صغير منه، يتعين عليك دفع رسوم الاشتراك للشركات التي تمتلك هذه الخوادم. فكر في الأمر كدفعة إيجار لموقعك على الويب. هناك العديد من شركات الاستضافة المشهورة باستضافة مواقع WordPress، إليك بعض الأسماء المشهورة:

ما هي استضافة ووردبريس؟

كلمة تحذير: ستصبح الأمور مربكة بعض الشيء من هنا. ومع ذلك، سأبذل قصارى جهدي في شرح ماهية استضافة WordPress وكيف تختلف.

أولاً، لا تختلف استضافة WordPress كثيرًا عن استضافة الويب. أعرف، لقد ناقضت نفسي فحسب، لكن اسمعني. يظل المفهوم الأساسي لاستضافة WordPress كما هو – حيث تستضيف موقع WordPress الخاص بك على خادم لتخزين معلومات موقع الويب. والفرق الوحيد هو أن استضافة WordPress أكثر تخصيصًا لمتطلبات موقع WordPress.

إنه مثل المضيف الذي يفضل مواقع WordPress. تتطلب مواقع الويب المبنية على WordPress مجموعة خاصة من الموارد. في حين أن أي خدمة استضافة ويب أخرى توفر ذلك، فإن خدمة استضافة WordPress ستكون قادرة على توفير هذه الموارد ودعمها وتشغيلها بكفاءة أكبر.

إليك مثالًا سيساعدك على فهم الفرق بشكل أكثر وضوحًا.

تريد إعادة طلاء سيارتك المرسيدس القديمة. لقد مرت 5 سنوات منذ أن اشتريت السيارة، وتريد تجربة شيء جديد. لديك خيار الذهاب إلى مركز طلاء السيارات المحلي الخاص بك، وإنجاز ذلك. أو يمكنك الذهاب إلى مركز خدمة متخصص في إعادة طلاء السيارات الفاخرة مثل مرسيدس. إنهم متخصصون في ذلك لأن لديهم فهمًا أفضل لجماليات وتصميم سيارة المرسيدس.

يمكن لكلا مركزي الخدمة إنجاز المهمة نيابةً عنك، ولكن الأخير أكثر توافقًا مع متطلبات سيارتك. استضافة الووردبريس تشبه مركز الخدمة المتخصص في إعادة طلاء سيارات المرسيدس.

ما هي استضافة WordPress المُدارة؟

تعد استضافة WordPress المُدارة شكلاً أكثر تقدمًا من الاستضافة. لذلك، لن تحصل على مضيف أكثر تأقلمًا مع موقع WordPress فحسب، بل ستحصل أيضًا على خدمة متخصصة لإدارة عمليات التثبيت والسرعة والأمان لموقعك على الويب.

لذلك، مقابل مبلغ مميز، تحصل على مجموعة من الخدمات المخصصة لك. لا داعي للقلق بشأن البحث عن المكونات الإضافية أو السمات. لقد قامت شركة خدمة استضافة WordPress بذلك بالفعل من أجلك. يعد هذا خيارًا شائعًا لدى الشركات التي تحصل على عدد كبير من الزيارات إلى مواقعها الإلكترونية ومساحة التخزين الخاصة بها. نظرًا لأن استضافة WordPress المُدارة تأتي أيضًا مع دعم متميز، فلديهم دائمًا فريق تحت تصرفهم في حالة وجود متطلبات خاصة.

هل تحتاج إلى استضافة WordPress مُدارة؟ حسنًا، الجواب على ذلك هو أن الأمر يعتمد. إذا كنت لا تريد فريق دعم مخصص، وترغب في تجربة الأفكار على موقع الويب الخاص بك بطريقتك الخاصة، فإن استضافة WordPress المُدارة ليست مناسبة لك. يمكنك إبقاء الأمر بسيطًا ودفع مبلغ أقل من خلال الانتقال إلى استضافة WordPress المشتركة.

مميزات استضافة ووردبريس

استضافة WordPress، على الرغم من أنها لا تختلف كثيرًا عن استضافة الويب، إلا أنها تتمتع ببعض المزايا مقارنة باستضافة الويب. فيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها أثناء اختيار خدمة الاستضافة لموقع الويب الخاص بك –

سرعة

واحدة من أكبر المزايا التي تتمتع بها استضافة WordPress على استضافة الويب هي أنه يمكنها تنزيل التحديثات وإعدادها في فترة زمنية أقل. يحدث هذا لأن الخادم المخصص لموقع الويب الخاص بك يستضيف مواقع WordPress الأخرى فقط. لذلك، يمكن تنفيذ أي تغييرات على مستوى الخادم بسرعة

أمان أعلى

كن مطمئنًا، سيكون موقع WordPress الخاص بك أكثر أمانًا عندما يتم تعيينه لموفر خدمة استضافة WordPress. السبب مشابه. تم تدريب الخادم على مكافحة تهديدات موقع WordPress. كما أن لديك تهديدًا أقل من مواقع الويب الأخرى المستضافة على نفس الخادم.

إضافة شهادة SSL

ان شهادة SSL يضيف المزيد من الأصالة إلى موقع الويب الخاص بك ويتيح الاتصال المشفر. يمكنك إضافة شهادة SSL إلى موقع استضافة WordPress الخاص بك ببضع نقرات دون دفع المزيد. يمكنك إضافة شهادة SSL مع استضافة الويب أيضًا، إلا أن ذلك يتطلب العديد من الخطوات.

حل أفضل للمشكلة

على الرغم من أن هناك فرصًا أقل لظهور المشكلات في حالة استضافة WordPress، إلا أنه لا يزال من الممكن حدوثها. ومع ذلك، يمكن حل المشكلات بسرعة في استضافة WordPress لأنه يمكن تخصيص الموارد بطريقة أفضل. يمكن لفريق من خبراء WordPress إصدار القرار وبدء الأمور وتشغيلها بمعدل أسرع بكثير.

تحسين وقت التشغيل

عندما يتم تحديث الخادم تلقائيًا، يعمل موقع WordPress الخاص بك دائمًا بأحدث إصدار. وهذا يضمن أن زوار موقعك لن يواجهوا أي توقف على الإطلاق، ولن يواجهوا أية مشكلات في الوصول إلى موقع الويب الخاص بك

ما الذي يجب أن تبحث عنه في موفري استضافة WordPress

هناك العديد من موفري استضافة WordPress. ما لم تكن تعرف خبير WordPress يمكنه مساعدتك في اختيار أفضل مزود استضافة WordPress لموقعك على الويب، فأنت بحاجة إلى معرفة ذلك بنفسك. ولمساعدتك في ذلك، إليك بعض النصائح –

سعر

السعر هو العامل الأكثر أهمية عند اختيار مزود استضافة WordPress. لا تريد أن ينتهي بك الأمر بدفع مبلغ إضافي مقابل خدمة الاستضافة ذات الجودة الرديئة. وفي الوقت نفسه، لا ترغب في توفير المال مقابل جودة الخدمة الرديئة. لتجنب هذه السيناريوهات، قم بإجراء بحث شامل في الخلفية عن خدمات الأمان والأجهزة الخاصة بالموفر. إذا اخترت استضافة مواقع الويب المشتركة، والتي عادة ما تكون أرخص، فتحقق من خطط التسعير طويلة المدى أيضًا.

حماية

يمكن أن تكون التهديدات الأمنية ضارة بطول عمر موقع الويب الخاص بك. يتم إبطال الكثير من التهديدات الأمنية إذا كنت أكثر يقظة أثناء إنشاء موقع الويب الخاص بك. ومع ذلك، فإن المخاوف الأمنية تقع أيضًا على عاتق موفر استضافة WordPress. سيكون لدى مزود الاستضافة الجيد برنامج أمان إلكتروني لمحاربة التهديدات وأيضًا أخذ نسخ احتياطية منتظمة لبيانات موقع الويب الخاص بك لتجنب فقدان البيانات

خدمة الزبائن

من الطبيعي أن تتعثر عندما تقوم بإنشاء موقع الويب الخاص بك وإدارته. إذا اخترت مزود استضافة WordPress الذي لديه فريق دعم ممتاز، فلا داعي للقلق. سيستمع فريق دعم العملاء الجيد دائمًا إلى أسئلتك وسيكون متاحًا للإجابة على مخاوفك. يُنصح بالتحقق من تقييم خدمة العملاء ومراجعات موفر استضافة WordPress قبل الالتزام.

المرونة

في المرحلة الأولية، قد ينمو موقع الويب الخاص بك ببطء. ولكن مع تقدمه، قد تحتاج إلى الترقية للاستفادة من المزيد من الميزات والفوائد لموقعك على الويب. لذلك، من المهم أن يدعم مزود الاستضافة الخاص بك هذا المطلب. إذا لم يكن هناك مجال لترقية الخدمات، فأنت عالق. يعد ترحيل موقع الويب الخاص بك أحد الخيارات، ومع ذلك، فهذا يمثل متاعب غير ضرورية، وغني عن القول أنه مضيعة للوقت.

مدة التشغيل

عالية مدة التشغيل تضمن النسبة المئوية تقريبًا أن موقع الويب الخاص بك سيكون متاحًا دائمًا للزائرين. ولكن، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال موفري استضافة WordPress ذوي الجودة العالية. لذا، تأكد من قيامك بإجراء تحليل شامل لاتصالات الأجهزة والشبكة الخاصة بموقع الويب. من المنطقي جدًا دفع مبلغ إضافي مقابل وقت تشغيل أعلى لأن أي تأخير بسبب شبكة الخادم السيئة يمكن أن يكون مكلفًا لاحقًا.

تلخيص ذلك

قد يبدو إنشاء موقع WordPress أمرًا سهلاً، ولكنه قد يكون معقدًا نظرًا لوجود الكثير من الطبقات الأساسية له. يعتمد موقع الويب بشكل كبير على مزود خدمة استضافة جيد لبقائه. ما لم تكن قد اكتشفت ذلك، فلا فائدة من إنشاء موقع على شبكة الإنترنت. يتوفر لمنشئي مواقع WordPress خيار الاختيار بين استضافة الويب واستضافة WordPress. على الرغم من أن كلاهما رائعان، إلا أن استضافة WordPress لديها بعض نقاط القوة من جانبها. على الرغم من ذلك، يعد اختيار مزود استضافة WordPress مع التحليل الدقيق أمرًا مهمًا.