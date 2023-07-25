ستساعدك المقالة التالية: استطلاعات الرأي حول التطبيقات النقدية: هل هي مشروعة؟ (ها هي الحقيقة!)

Cash App هو تطبيق شائع لتحويل الأموال وطريقة سهلة للتعامل مع الأموال والمدفوعات أثناء التنقل.

وإذا كنت تستخدم تطبيق Cash ، فربما تكون قد سمعت عن فرص إجراء استطلاعات الرأي حول تطبيق Cash لكسب أموال إضافية على الجانب.

هناك الكثير من الطرق للحصول على أموال مجانية من التطبيق النقدي ، ولكن هل يمكنك حقًا الإجابة على الاستطلاعات عبر الإنترنت والحصول على أموال مباشرة من حسابك؟

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول إجراء استطلاعات الرأي حول تطبيق Cash مقابل المال ، إذا كان هذا الزحام الجانبي شرعيًا ، وما هي أفضل البدائل.

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ما هي استطلاعات التطبيقات النقدية؟

استطلاعات الرأي حول تطبيق Cash هي استطلاعات تقول إنها تدفع مكافآت من خلال تطبيق Cash. الفكرة هي أنه يمكنك مشاركة رأيك ومن ثم الحصول على أموال نقدية حقيقية لحسابك ، تمامًا كما أرسل لك شخص ما المال.

تكمن المشكلة في هذا الزحام الجانبي في عدم وجود أي استطلاعات في الواقع تدفع من خلال تطبيق Cash!

قد تقول الشركات والمواقع الإلكترونية أن هذا ممكن ، ولكن عادةً ما تكون استطلاعات الرأي بشأن التطبيقات النقدية أحد نوعين من العروض الترويجية بدلاً من ذلك:

الترقيات المضللة – هذه عروض تتظاهر بقدرتك على إكمال استطلاعات الرأي الخاصة بأموال Cash App ، ولكنها تتطلب التسجيل للحصول على عروض خاصة للحصول على أموال. والعديد من هذه العروض تتطلب مدفوعات أو التزام مالي. قد يشمل ذلك التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من خدمة أو تطبيق ، والاشتراك في مربع الاشتراك ، والتحقق من درجة الائتمان الخاصة بك والمهام المماثلة.

– هذه عروض تتظاهر بقدرتك على إكمال استطلاعات الرأي الخاصة بأموال Cash App ، ولكنها تتطلب التسجيل للحصول على عروض خاصة للحصول على أموال. والعديد من هذه العروض تتطلب مدفوعات أو التزام مالي. قد يشمل ذلك التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من خدمة أو تطبيق ، والاشتراك في مربع الاشتراك ، والتحقق من درجة الائتمان الخاصة بك والمهام المماثلة. تطبيقات المسح التي تدفع بطرق أخرى – في حين أن استطلاعات الرأي حول Cash App عادةً ما تكون عمليات احتيال ، إلا أن هناك تطبيقات استطلاع شرعية تدفع بطريقة مماثلة مثل PayPal أو الودائع المصرفية أو بطاقات الهدايا. يمكنك بعد ذلك تحويل أموالك إلى حساب Cash App الخاص بك ، كما لو كنت قد دفعت مباشرة إليه.

السبب في أن مواقع gpt تتظاهر أحيانًا بأنها تقدم مدفوعات التطبيق النقدي لأن التطبيق شائع جدًا ، لذلك يمكن أن يساعد في جذب مستخدمين جدد.

هل تدفع أي مواقع استقصائية من خلال تطبيق كاش؟

في الوقت الحالي ، لا توجد أي مواقع استطلاعية تدفع مباشرة من خلال تطبيق Cash. ومع ذلك ، فإن العديد من تطبيقات الاستطلاعات تقوم بالدفع عبر PayPal cash والتي يمكن تحويلها إلى حسابك المصرفي ثم إضافتها إلى الأموال الموجودة في حساب Cash App الخاص بك.

هل استطلاعات الرأي حول التطبيقات النقدية مشروعة؟

استطلاعات الرأي حول التطبيقات النقدية ليست شرعية ، وإذا رأيت إعلانات لأحدها ، فمن المحتمل أن يكون هناك شخص يحاول خداعك أو سرقة معلومات منك. أو قد تتطلب هذه العروض إكمال العديد من المهام المدفوعة والاشتراك في التجارب حتى تضيع وقتك وأموالك.

القاعدة العامة عند جني الأموال عبر الإنترنت هي أنه إذا كان هناك شيء جيد لدرجة يصعب تصديقها ، فهو دائمًا ما يكون كذلك!

هل استطلاعات التطبيقات النقدية عملية احتيال؟

نعم ، تعد استطلاعات الرأي حول تطبيق Cash عملية احتيال إلى حد كبير. في حين أن هناك بعض الشركات التي تدعي أنه يمكنك جني الأموال من تطبيق Cash من خلال إكمال استطلاعات الرأي أو العروض المختلفة ، إلا أنها ليست شرعية عادةً.

على سبيل المثال ، أحد العروض الترويجية الشائعة هو مكافأة التطبيق النقدي بقيمة 750 دولارًا أمريكيًا من شركة تسمى مكافآت الفلاش. عملية احتيال بقيمة 750 دولارًا أمريكيًا على التطبيق النقدي.

تقول هذه الشركة أنه يمكنك كسب 750 دولارًا من أموال التطبيقات النقدية المجانية من خلال إكمال المهام القصيرة. ولكن في الواقع ، عليك إكمال العديد من المهام ، وتتبع كل شيء بشكل مثالي ، وحتى الدفع لإكمال بعض العروض المميزة. في حين أن هذا ممكن ، لا أعتقد أنه يستحق الجهد المبذول ، والعديد من المستخدمين يرتكبون خطأً بسيطًا ولا يتقاضون رواتبهم أبدًا.

تدير Flash Rewards نفس الحيلة مع بطاقات هدايا Shein بقيمة 750 دولارًا ومكافآت PayPal بقيمة 750 دولارًا ، لكن الفكرة في الأساس عملية احتيال.

يحاول بعض الأشخاص أيضًا خداع الأشخاص من خلال التظاهر بأن بإمكانهم تحويل الأموال على تطبيق Cash. على سبيل المثال ، هناك عملية احتيال شائعة تعد بأنه يمكنك تحويل 100 دولار إلى 800 دولار على تطبيق كاش إذا أرسلت شخصًا ما 100 دولار.

كل هذه الحيل جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، وتذكر: استطلاعات الرأي حول التطبيقات النقدية غير موجودة أو ليست شرعية جدًا.

أفضل بدائل مسح التطبيقات النقدية

على الرغم من أن استطلاعات تطبيق Cash ليست شرعية ، إلا أن هناك الكثير من شركات الاستطلاعات الشرعية التي تدفع بطرق أخرى. فيما يلي عدد قليل من الأماكن لكسب المال من إكمال الاستبيانات:

1. المسوحات ذات العلامات التجارية

المسوحات ذات العلامات التجارية هو موقع استقصائي رائد يتيح لك كسب أموال PayPal مجانية وبطاقات هدايا متنوعة لمشاركة رأيك. إنه مجاني تمامًا للاستخدام ، ولا يتطلب الأمر سوى 5 دولارات لاسترداد المكافأة.

ما هو رائع في الاستبيانات ذات العلامات التجارية هو أنه يمكنك أيضًا كسب نقود إضافية من خلال برنامج النخبة ذات العلامات التجارية. يمنحك هذا البرنامج نقاطًا إضافية كلما زاد عدد الاستطلاعات التي تكملها كل شهر ، مما يكافئ المستخدمين النشطين.

تدفع العديد من الاستطلاعات حوالي 0.25 دولار إلى 2 دولار أو أكثر ، وبشكل عام ، تعد الاستطلاعات ذات العلامات التجارية طريقة سهلة للغاية لكسب المال عبر الإنترنت.

جرب الاستطلاعات ذات العلامات التجارية أو اقرأ مراجعة استطلاعات الرأي الخاصة بنا لمزيد من التفاصيل.

2. مسح Junkie

بديل رائع آخر لاستطلاعات التطبيقات النقدية هو مسح Junkie. مثل الاستطلاعات ذات العلامات التجارية ، يتيح لك هذا الموقع المجاني الإجابة على استطلاعات الرأي القصيرة لكسب أموال إضافية.

لا يتطلب الأمر سوى 5 دولارات للصرف ، وتشمل خيارات المكافآت أموال PayPal وبطاقات الهدايا والتبرعات الخيرية.

هناك بعض المتسللين المتميزين في Survey Junkie لكسب المزيد من النقاط أيضًا ، مثل تنزيل Survey Junkie Pulse ومشاركة بياناتك مع الشركة. لكنه لا يزال موقع مسح مستقل ممتاز كما هو.

اشترك في Survey Junkie!

3. كوز الصنوبر البحث

أحد البدائل المفضلة لاستطلاعات تطبيق Cash هو استخدام شركة تسمى بحوث كوز الصنوبر.

تدفع لوحة البحث المتميزة هذه 3 دولارات لكل استطلاع. هذا معدل أعلى بكثير من العديد من منصات الاستطلاع ، ومن الجيد أن تعرف بالضبط مقدار ما تجنيه من وقتك.

تتضمن خيارات المكافأة الإيداع المباشر ، بحيث يمكنك دائمًا نقل الأموال إلى حساب التطبيق النقدي الخاص بك بعد ذلك.

ولكن يمكنك أيضًا استرداد المكافآت الممتعة مثل المكافآت المجانية Amazon بطاقات الهدايا وبطاقات الهدايا للتجار الآخرين.

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4. Swagbucks

Swagbucks هي واحدة من أكثر منصات المكافآت شيوعًا ، وهي تتيح لك كسب المال عن طريق:

عدد خيارات الكسب هو ما يجعل Swagbucks تحظى بشعبية كبيرة. ويمكنك أيضًا استرداد المكافآت مقابل أموال PayPal وبطاقات الهدايا والتبرعات.

بالإضافة إلى ذلك ، تبدأ العديد من مكافآت بطاقات الهدايا من دولار واحد فقط ، لذلك يمكنك كسب المال بشكل واقعي في غضون ساعة والاستفادة منها بسرعة كبيرة.

جرب Swagbucks اليوم!

5. اللعب بمكافأة

إذا كنت تستمتع بممارسة الألعاب ، فإن أحد البدائل الممتازة للإجابة على استطلاعات الرأي الخاصة بأموال تطبيق Cash هو استخدامها اللعب بمكافأة.

يتيح لك تطبيق الألعاب المدفوع كسب بطاقات هدايا مجانية للعب ألعاب Android الجديدة. كل ما عليك فعله هو تنزيل الألعاب ثم رفع المستوى لكسبها.

أحب لعبة Rewarded Play نظرًا لأنها تحتوي على عشرات الألعاب التي يمكنك لعبها ، بما في ذلك تلك الموجودة في أنواع مثل الإستراتيجية والحركة والألغاز وألعاب الورق.

بالإضافة إلى ذلك ، ما عليك سوى كسب 5 دولارات للصرف. ويضيف Rewarded Play بطاقات هدايا وألعابًا جديدة طوال الوقت.

يمكنك أيضًا التحقق من Mistplay ، وهو تطبيق ألعاب مشهور آخر مثل Mistplay ، للحصول على المزيد من الأفكار. كما أن منشوري عن أفضل الألعاب التي تدفع إلى تطبيق Cash يحتوي على المزيد من الأفكار التي يمكنك اختبارها.

ابدأ مع اللعب بمكافأة أو اقرأ مراجعة Rewarded Play الخاصة بي للحصول على مزيد من المعلومات.

6. نقاطي

أحد البدائل النهائية لاستطلاعات تطبيق Cash التي يمكنك تجربتها هو استخدام موقع ويب خاص بالمكافآت يسمى نقاطي.

يمكن للمستخدمين ربح مكافآت مقابل إجراء الاستطلاعات والتسوق عبر الإنترنت وممارسة الألعاب باستخدام هذا الموقع. بشكل عام ، إنها تشبه إلى حد كبير Swagbucks وهي منصة متعددة الاستخدامات.

الشيء الجميل في MyPoints هو أنه يمكنك أيضًا كسب 10 دولارات مجانًا Amazon بطاقة هدايا إذا قمت بالتسجيل وإنفاق ما لا يقل عن 20 دولارًا على عرض تسوق مؤهل.

هذه طريقة رائعة لكسب مكافآت استرداد النقود ، كما تدفع الاستطلاعات أسعارًا تنافسية وهي شرعية على عكس استطلاعات التطبيقات النقدية.

ابدأ في كسب المكافآت من خلال MyPoints!

افكار اخيرة

تطبيق Cash هو تطبيق مفيد ، ويجب أن يكون لديك تطبيق لعالم اليوم الرقمي. إنها طريقة سهلة للغاية لإرسال الأموال واستلامها ، وتجعل أشياء مثل تقسيم الشيكات في مطعم أسهل من أي وقت مضى.

باعتباري مستقلاً يقوم بالحفلات والنشاطات الجانبية من أجل لقمة العيش ، فأنا أتقاضى راتبي بانتظام عبر تطبيقات مثل PayPal و Cash App. ومع ذلك ، فإن هذه المدفوعات تحدث فقط عندما أكمل العمل الفعلي.

الحقيقة هي أن الشركات أو الأفراد لا يرسلون لك أموالًا مجانًا ، أو لاستكمال استطلاعات الرأي حول التطبيقات النقدية. إذا رأيت هذا تم الترويج له في مكان ما ، فتأكد من قراءة جميع التفاصيل ، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة. عادة ما يكون هناك نوع من المصيد متورط أو احتمال التعرض للخداع.

هناك العديد من الطرق لكسب المال من جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الخاص بك والتي تعتبر صراعات مشروعة. يعد استخدام مواقع الاستطلاع وتطبيقات المكافآت مثالاً ممتازًا.

باختصار ، ابتعد عن الاستطلاعات الخاصة بأموال التطبيقات النقدية أو الهدايا المجانية أو أي شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها.

إذا كنت بحاجة إلى أموال في حسابك ، فيمكنك دائمًا استخدام مواقع الاستطلاعات الأخرى أو الدخول في العمل الحر ثم طلب الدفع إلى حساب Cash App الخاص بك.

نأمل أن يساعدك هذا الدليل في تجنب عروض استبيان تطبيق Cash حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت في البحث عن المال بالفعل!

حظا سعيدا!

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