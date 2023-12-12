ستساعدك المقالة التالية: اعمل مع وكالة وافدة لتحقيق أقصى قدر من القيمة لعملائك

عملاؤك على دراية تامة باستراتيجية التسويق الداخلي. إنهم يستخدمون بالفعل HubSpot CRM وأتمتة التسويق ويواصلون اتباع نهجهم التسويقي الجديد. ولكن باعتبارك شريكًا في HubSpot، فأنت تعلم أن عملائك سيحتاجون إلى المساعدة، ولسوء الحظ، لديك عملاء ومسؤوليات ومهام أخرى تجعل من المستحيل تقريبًا عليك تنفيذ وإدارة استراتيجية التسويق بنفسك.

هذا هو المكان يمكن لوكالة واردة رائعة أن تساعد شركاء HubSpot. إنهم يقدمون الخبرة والموارد والمنهجية لتنفيذ خطط عملائك الواردة بشكل فعال. إن إنشاء شراكة قوية بين عملائك والوكالة الداخلية سيمنحهم الفريق الذي يحتاجونه والنتائج التي يريدونها. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعلك تقترح العمل مع إحدى الوكالات.

تُبرم الصفقة، وتتولى الوكالة زمام الأمور

على الرغم من أنه من المغري الاعتقاد بأنه يمكنك القيام بكل شيء بنفسك، إلا أن هذا ليس ممكنًا دائمًا فحسب، بل إنه غير مستحسن. باعتبارك شريك مبيعات HubSpot، فقد خصصت وقتًا لمساعدة عملائك على معرفة كيف يمكن لـ HubSpot و التسويق الداخلي يمكن أن يساعدهم على النمو.

لقد بذلت جهدًا كبيرًا لإتمام الصفقة، لكنك الآن بحاجة إلى التركيز على العميل المتوقع أو العميل المحتمل التالي. ليس لديك الوقت الكافي لبلورة استراتيجية واردة مخصصة أو بناء شخصية المشتري لدى عميلك، ولكن وكالة الوارد هي التي تفعل ذلك.

تأكد من أن عملائك يعرفون مقدار العمل والجهد الذي يتطلبه تنفيذ استراتيجية واردة كاملة. ومن خلال جعلهم على اتصال بوكالة وافدة رائعة، فإنك تتركهم في أيدٍ أمينة، مع خبراء يمكنهم المساعدة في دفع مؤسساتهم إلى المستوى التالي.

لقد تم تدريبهم على برامج وإستراتيجيات HubSpot

يتم تدريب كل وكالة HubSpot بشكل كامل على المنهجية الواردة وبرنامج HubSpot. عندما ينضم عملاؤك إلى وكالة واردة، فإنهم يعملون مع أشخاص يتحدثون نفس اللغة. سواء كان عميلك يحتاج إلى مساعدة في إدارة العملاء المحتملين أو إعداد سير عمل التسويق، فيمكن للوكالة تقديم المساعدة الفورية. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن لدى عميلك الوقت، فيمكن للوكالة الواردة القيام بذلك نيابةً عنه! في حين أن فرق التسويق والمبيعات لدى عميلك تحتاج إلى وقت للتعلم والتدريب على برنامج HubSpot، فإن إحدى الوكالات تعمل عليه طوال اليوم وكل يوم.

فريق من الخبراء يعملون كآلة تسويق ومبيعات

معظم الوكالات الواردة لديها خبراء في الجوانب الرئيسية للتسويق والمبيعات، بما في ذلك إنشاء المحتوى، وتحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير الويب، وتصميم الويب، وتمكين المبيعات، والتدريب على المبيعات. لم يكن حادثا. يعرف شركاء HubSpot أن الإستراتيجية الواردة تتضمن مجموعة واسعة من المهارات، تعمل جميعها معًا لتكوين آلة تسويق ومبيعات تعمل لعميلك فقط. تفتقر معظم الشركات إلى الموارد والموظفين للتفوق في كل هذه المجالات في وقت واحد.

النمو المستمر وقابلية التوسع

لقد أثبت التسويق الداخلي أنه وسيلة حاسمة لدفع نمو الأعمال. يحتاج شركاء HubSpot إلى تذكير العملاء بأنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فسوف تنمو أعمالهم، وفي بعض الحالات، تنمو بسرعة.

هذا هو المكان الذي تفقد فيه العديد من الشركات جاذبيتها. قد تكون استراتيجية الوارد الأولية ناجحة، ولكن الآن أصبح لدى كل موظف وقت أقل مع نمو المؤسسة. تنتهي العديد من المؤسسات التي تبدأ في استخدام فريق داخلي بالبحث عن وكالة داخلية في المستقبل. إنها إحدى الطرق الوحيدة التي يمكن للشركة من خلالها التوسع والنمو بشكل مستدام دون إضاعة الوقت في مهام أخرى أو تعيين موظفين إضافيين.

العلامات التي يجب على شريك HubSpot مراقبتها

قد يكون الوقت قد حان للتواصل مع وكالة وافدة إذا كان عميلك…

الفريق الداخلي ليس لديه المهارات الأساسية

الإدارة ليس لديها فهم كامل للتسويق الداخلي

لا يتم تحويل موقع الويب أو يحتاج إلى إعادة صياغة

فريق التسويق مرهق ولا يمكنه إنتاج محتوى ثابت

يحتاج إلى إطلاق استراتيجية بسرعة

تواجه صعوبة في توظيف فريقها الداخلي أو توسيع نطاقه

لقد استقرت النتائج الواردة

الميزانية المحدودة لا تسمح بوجود موظفين إضافيين داخل الشركة

اعرف الوقت المناسب لاقتراح العمل مع وكالة واردة ومساعدة عملائك على تحسين أعمالهم.