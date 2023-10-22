ستساعدك المقالة التالية: اكتشف أحد المدونين المراهقين ثغرة أمنية في Javascript في GMail

اكتشف أحد المدونين المراهقين ثغرة أمنية في Javascript في GMail

اكتشف مدون يبلغ من العمر 14 عامًا (أليس كل المدونين البالغين من العمر 14 عامًا؟) مؤخرًا ثغرة في Google Gmail تسمح بتنفيذ جافا سكريبت تلقائيًا عندما يستخدم شخص ما وظيفة معاينة البريد الإلكتروني.

من استضافت Blogspot Ph3rny مدونة Blogger :

كنت أحاول مؤخرًا إرسال بعض أكواد جافا سكريبت بالبريد من حسابي على Yahoo إلى Gmail الخاص بي عندما صادفت هذه الثغرة الأمنية.

من الواضح أنه سيتم تشغيل جافا سكريبت إذا كان ضمن معاينة الرسالة.

لقد اختبرت هذا الإرسال فقط من حساب ياهو. يبدو أن إرسال Gmail إلى Gmail يؤدي إلى تصفية ذلك.

وهذا ما يجب أن تتكون منه الرسالة

* موضوع قصير لزيادة حجم الكود المراد تشغيله

* جزء قصير من النص في النص الأساسي بحيث لا يتم التعامل مع الكود كنص مقتبس

* والكود الخاص بك

اختباري البسيط كان: الموضوع: الجسم:

هنا شاشة: http://www.ipnow.org/vulnerability.png

يمكن استخدام مشكلة عدم الحصانة هذه لجمع عناوين البريد الإلكتروني. أو حتى ربما لتسوية الحساب.

لقد قام Gmail من Google منذ ذلك الحين بمعالجة الخلل وإصلاحه:

“لقد علمنا بوجود خلل أمني بسيط في Gmail منذ فترة قصيرة وعملنا بسرعة على إصلاح المشكلة، والتي تم حلها الآن. نحن نشجع جميع المبلغين عن الثغرات الأمنية على اتباع ممارسات الكشف المسؤولة وإخطار البائعين أولاً قبل الإعلان عن الثغرة الأمنية.