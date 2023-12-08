ستساعدك المقالة التالية: الأخطاء الشائعة في الأسماء التجارية وكيفية تجنبها في عام 2023

إن إنشاء شركة ذات اسم لا يُنسى يزيد من فرص نجاحك في السوق. على أقل تقدير، يمكنك تجنب الصحافة السيئة المصاحبة لأسماء العلامات التجارية مثل Sculpting Stix، وHuman Made، وCelebutard.

الأخطاء الفادحة في العلامات التجارية ليست أمرًا غير شائع؛ بعد كل شيء، ارتكاب الأخطاء يكون الطبيعة البشرية. لكن بعض الأخطاء الفادحة، مثل الفشل في التوصل إلى منتج جذاب أو اسم علامة تجارية، لا ينبغي أن تكون واحدة منها.

يكافح العديد من المؤسسين لتطوير أسماء تجارية قوية لأعمالهم، وهذا غالبًا ما يجعلهم يرتكبون أخطاء باهظة الثمن.

ولكن قبل أن نتطرق إلى كيفية الحصول على اسم خالٍ من الأخطاء، دعنا نلقي نظرة على سبب أهمية الأسماء التجارية الممتازة.

لماذا تعتبر الأسماء التجارية الممتازة أمرًا بالغ الأهمية؟

عادةً ما تجد الشركات الناشئة والشركات القائمة ذات الأسماء غير المثيرة للاهتمام صعوبة في جذب انتباه العملاء.

ولكن على الرغم من أن العميل العادي يتعرض بالفعل لقصف عدد لا يحصى من العلامات التجارية، إذا كان لديك اسم علامة تجارية قوية، فسيكون لشركتك مهمة سلسة في جذب انتباه الناس.

وذلك لأن الاسم التجاري الرائع سوف يبرز دائمًا بين بحر الأسماء غير المثيرة للاهتمام في أي صناعة.

عندما تفكر في العلامات التجارية المشهورة مثل Google وSony، فمن الواضح أن هذه الشركات تعلمت من تجربتها أنها تحتاج إلى أسماء لا تُنسى.

وإذا ألقيت نظرة فاحصة على ما يحدث في السوق، فستلاحظ أن العديد من العلامات التجارية ذات الأسماء الضعيفة قامت بإعادة تسمية نفسها بأسماء قصيرة وسهلة التذكر.

تمامًا مثل هذه العلامات التجارية، عند البحث عن اسم نشاطك التجاري، ركز على الأسماء التي تعكس قيمة شركتك، والأفكار الكبيرة، والوعود التي تقطعها لقاعدة جمهورك. سيساعدك هذا على بناء انطباع أول قوي لدى العملاء.

اعتمادًا على نوع العمل الذي تديره، يمكنك اختيار اسم علامة تجارية يمثل سمات مثل الإبداع والهيبة والسرعة والخبرة. يمكن لهذه القيم، عند توصيلها بوضوح، أن تكون بمثابة نقطة جذب قوية لجذب العملاء المستهدفين.

عواقب استخدام اسم غير مناسب

العلامة التجارية لشركتك، وتحديدًا اسمها، هي العدسة التي يرى عملاؤك من خلالها عملك. إن إعطاء شركتك اسمًا غير مناسب مثل iBeat Blaxx يمكن أن يكون ضارًا لأي عمل تجاري.

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسوء مع اسم علامة تجارية غير مناسبة، بدءًا من عدم اهتمام المستهلكين إلى الدعاوى القضائية وردود الفعل العامة. لكن كل هذه المشاكل يمكن تضخيمها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

منذ ظهورها، غيرت وسائل التواصل الاجتماعي قواعد اللعبة بالنسبة للشركات. لقد ساعد الشركات على النمو من خلال زيادة الاعتراف بالعلامة التجارية وتمكين العملاء من تقديم تعليقات لشركاتهم المفضلة.

ولكنها مكّنت العملاء أيضًا من اكتشاف العيوب في العلامة التجارية والتعبير بسرعة عن استيائهم. وهذا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأسماء غير اللائقة.

إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، فغالبًا ما يؤدي الاسم غير المناسب إلى:

المقاطعة: مثل تلك الموجودة بين UCLA و Walmart.

مثل تلك الموجودة بين UCLA و Walmart. إلغاء العلامة التجارية: ومن الأمثلة الرائعة على ذلك رد الفعل العنيف الذي تلقته شركة جيليت بسبب إعلانها الذكوري السام.

ومن الأمثلة الرائعة على ذلك رد الفعل العنيف الذي تلقته شركة جيليت بسبب إعلانها الذكوري السام. الفضائح وصورة الشركة المتضررة: تعد العمة جميما مثالًا واضحًا لما يمكن أن يحدث إذا اخترت اسمًا تجاريًا مسيءًا.

تعد العمة جميما مثالًا واضحًا لما يمكن أن يحدث إذا اخترت اسمًا تجاريًا مسيءًا. دعاوى قضائية: مثل الدعوى التي رفعتها أيسلندا (الدولة) ضد أيسلندا (الشركة).

مثل الدعوى التي رفعتها أيسلندا (الدولة) ضد أيسلندا (الشركة). خروج المستثمرين وشركاء الأعمال الرئيسيين: عادةً ما يكون المعلنون أول من يقاطع العلامات التجارية التي يشعرون أنها ستضر بعلامتهم التجارية أو تسحبها إلى الأسفل.

عادةً ما يكون المعلنون أول من يقاطع العلامات التجارية التي يشعرون أنها ستضر بعلامتهم التجارية أو تسحبها إلى الأسفل. تغيير العلامة التجارية القسرية: لقد رأينا هذا يحدث لـ Subway عندما اضطرت إلى تغيير اسمها من Pete’s Super Submarines إلى Subway بسبب تعقيد الاسم السابق. ونعم، لم تكن الشركة تريد اسمًا يمكن الخلط بينه وبين “غواصة البيتزا”.

مع وجود كل هذه الأمور على المحك، فإن العثور على أفضل اسم لرواد الأعمال الجدد سيكون تحديًا. لذلك، تحدثنا مع العديد من أصحاب الشركات وعلمنا أنهم يستخدمون دائمًا أيًا من هذه الأساليب الثلاثة للتوصل إلى أسماء تجارية مذهلة لشركاتهم:

العصف الذهني

استخدام منشئ اسم تجاري موثوق به

توظيف أ وكالة التسمية

ومع ذلك، بغض النظر عن المسار الذي تختاره، هناك بعض السمات التي يجب التحقق منها إذا كنت تريد أن يترك اسم نشاطك التجاري تأثيرًا دائمًا على عملائك.

ثلاثة أخطاء شائعة في التسمية يجب الانتباه إليها

1. أسماء ذات معاني مشكوك فيها

لدى المشترين مشاعر قوية تجاه المشاكل الاجتماعية الحساسة. لذا، إذا قرر عملك اختيار جانب في مثل هذه القضايا – حتى لو لم يظهر ذلك في اسم علامتك التجارية – فلا يزال من الممكن أن تتكبد خسائر فادحة لأنك جعلت من هؤلاء الموجودين على الجانب الآخر عدوًا.

إنه مثل الانضمام إلى قتال واختيار أحد الجانبين؛ سوف يدرك جمهورك على الجانب الآخر بسرعة أن علامتهم التجارية المفضلة لا تتوافق مع قيمهم ولكن لها موقف مضاد تجاه ما يشعرون به بقوة. خصومك الحقيقيون الوحيدون يجب أن يكونوا منافسيك دائمًا وليس أي شخص آخر.

أسماء مثل “Typo” و”Yikes”، كلمتان فظيعتان اعتمدتهما Colourpop لأحلك ظلال مستحضرات التجميل، تم تفسيرها من قبل المستهلك العادي على أنها منتج عنصري. وهؤلاء العملاء لم ينتقدوا العلامة التجارية فحسب، بل قاطعوها أيضًا.

وتذكر أيضًا أنه مهما كان ما تفعله، لا يستطيع العملاء التمييز بين أنشطة الشركة وأنشطة مالكها أو مديرها التنفيذي. ونتيجة لذلك، من الضروري تجنب أو إدارة أي موضوع حساس مثل السياسة بمهارة شديدة؛ وإلا فقد ينتهي الأمر بشركتك مثل MyPillow أو Harry’s Razor أو Gillette.

إذا كنت ترغب في ترك انطباع إيجابي لدى عملائك، فتأكد من أن اسم علامتك التجارية خالٍ من الإهانات الخفية أو الرسائل السياسية. تأكد أيضًا من أنه لا علاقة له بالمشاكل الاجتماعية السائدة.

2. الأسماء التجارية الضعيفة

تعتبر الأسماء القصيرة والبسيطة مثالية لأنها سهلة الفهم وتحديد موقعها على الإنترنت. سينجذب العملاء إلى الأسماء التجارية السهلة والمباشرة والتي لا تُنسى.

إذا كان اسم شركتك معقدًا للغاية، فإنك تخاطر بخسارة العملاء لصالح المنافسين الذين لديهم أسماء بسيطة ومبتكرة ورائعة.

قد يفاجئك أن أكثر من 80% من العملاء ننسى البضائع ذات العلامات التجارية في غضون ثلاثة أيام. ولذلك، فإن أفضل طريقة للمساعدة في جعل علامتك التجارية فريدة من نوعها هي إبقائها قصيرة وبسيطة (قاعدة KISS).

تتجاهل العديد من الشركات أهمية اختيار اسم تجاري جذاب، وتتجاهل ذلك Apple, Twitterواستخدمت شركة Target أسماء علاماتها التجارية القوية لوضع نفسها في أذهان العملاء.

Instagramتم تغيير علامتها التجارية من “Burbn”، وهو اسم أضعف من “Burbn”. Instagram، كان حافزا لنمو الشركة. وينطبق الشيء نفسه على Nike وSony والعديد من العلامات التجارية الأخرى.

لا يتفاعل العملاء بفارغ الصبر مع الأسماء الصعبة بقدر ما يتفاعلون مع الأسماء البسيطة والإبداعية. ونتيجة لذلك، عند تسمية شركتك، فإن هدفك هو إنشاء اسم يتذكره العملاء على الفور.

3. الترجمات الأجنبية غير السارة

سيتعرف الأشخاص على شركتك في جميع أنحاء العالم من خلال الإعلانات التجارية أو الصدفة أو عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت. أصبح العالم الآن سوقًا واحدًا كبيرًا وموحدًا، وفي كثير من الأحيان لا يهتم العملاء حقًا بالمصدر الذي يأتي منه المنتج، لكنهم سيظلون يشعرون بالنفور عندما يكون للعلامة التجارية اسم غير سار.

وبما أن هذا يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا لنجاح شركتك في السوق الأجنبية، عند البحث عن اسم علامة تجارية رائعة، يجب عليك اتخاذ الاحتياطات الكافية لإجراء بحث مكثف للتأكد من أن الاسم المختار ليس مسيئًا للمستهلكين في مناطق أخرى.

لدى العديد من الشركات أسماء تعني شيئًا آخر في لغات أخرى، ولهذا السبب قد يكون لنفس المنتج أحيانًا أسماء مختلفة في سوق أخرى.

ومع ذلك، فإن منتجات مثل لابوتا من إنتاج مازدا، وهي كلمة إسبانية تعني “العاهرة”، ومنظف الملابس الإيراني “بارف”، والهاتف المحمول الشهير من نوكيا، لوميا، وهو أيضًا مصطلح عام إسباني يعني “عاهرة”، هي علامات واضحة على أن الترجمات يفعل موضوع. وفي النهاية، سرعان ما تخلى المشترون الإسبان عن هاتف نوكيا Lumia، تماماً مثل هاتف Mazda Laputa.

لذا، سواء كنت تدير شركة صغيرة أو شركة متعددة الجنسيات، تذكر أنه من المهم أن تفكر في كيفية إدراك الأشخاص في مناطق مختلفة من العالم لاسم علامتك التجارية والتواصل معهم. إن الوعي بهذه القضايا يمكن أن يمنع الدعاية غير المواتية، وانخفاض قاعدة المستهلكين، وانخفاض المبيعات.

نعم، لا يمكنك التحقق من ترجمة اسم نشاطك التجاري بجميع لغات العالم. ابذل قصارى جهدك للحصول على المعنى في أفضل اللغات والأسواق التي ترغب في دخولها. يمكنك أيضًا التفكير في اللغات الرئيسية للأجانب الموجودين في منطقتك إذا كنت تنوي بدء مشروع تجاري محلي.

الخلاصة – احترم عملائك دائمًا!

أصعب شيء يمكن قبوله فيما يتعلق بالعلامة التجارية هو أن العيوب والأخطاء الصغيرة يمكن أن تدمر بسهولة جهد علامتك التجارية وتحدد بشكل سلبي مؤسستك بأكملها في عيون عملائك.

قلة قليلة من الناس قد يهتمون حقًا بأنك أنفقت آلاف أو ملايين الدولارات في بناء تلك العلامة التجارية. سوف يرى الباقي أن علامتك التجارية مجرد عمل فاشل آخر يجب تجنبه.

من المهم أن نلاحظ أن اسم العلامة التجارية السيئ هو بشكل عام نتيجة فشل صاحب العمل في تلبية المتطلبات الأساسية لمؤسسته وعملائه. قد يحدث هذا إذا لم يكن لديهم معلومات كافية حول قاعدة عملائهم لمعرفة ما هي هذه الاحتياجات.

كما ذكرنا سابقًا، تتعلق العلامة التجارية بعملائك وتصوراتهم لشركتك. لذا، أثناء الترويج للعلامة التجارية، تذكر أنك تهدف إلى تشكيل تصورهم عنك. لهذا السبب، تأكد من أن نشاطك التجاري يتمتع بهوية علامة تجارية قوية يمكن للعملاء تقديرها حتى لا ينتهي بهم الأمر بأسماء لا تجسد حقًا شخصية علامتك التجارية، وتسيء إلى العملاء، ويصعب تسويقها.

جرانت بولاشيك هو رئيس العلامة التجارية لـ Squadhelp.com، 3X Inc 5000 وكالة تسمية ناشئة ومدمرة. قامت Squadhelp بمراجعة أكثر من مليون اسم ونظمت مجموعة من أفضل الأسماء المتاحة على الويب اليوم. نحن أيضًا منصة التسمية الجماعية الرائدة عالميًا، وندعم عملاء مثل Nestle، وDell، وNuskin، وAutoNation.