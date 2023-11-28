ستساعدك المقالة التالية: الأدوات الأساسية لمديري وسائل التواصل الاجتماعي

في هذه المقالة، نشارك أفضل أدواتنا المجانية والمدفوعة للمسوقين المستقلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ستوفر لك هذه الأدوات الوقت في إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية، وتساعدك على كسب العملاء و الحصول على نتائج أفضل.

لقد استخدمنا هذه الأدوات شخصيًا في أعمالنا المستقلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، و Facebook عملاء الإعلانات.

لقد قمنا بتضمين بعض العروض الخاصة، والتي قد يتضمن بعضها روابط تابعة، والتي لن تؤثر على عملية الشراء الخاصة بك.

أفضل الأدوات المجانية لمديري وسائل التواصل الاجتماعي.

كانفا كابوينج استوديو المبدعين

كانفا

تعد هذه الأداة عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا لأي شخص يقوم بإنشاء محتوى، ونحن نوصي بشدة جميع مديري الوسائط الاجتماعية المستقلين بالاستثمار في Canva Pro.

يعد الإصدار المجاني من Canva رائعًا، وتتوفر لك العديد من القوالب المجانية هناك، ومع ذلك، يصبح Canva مستقلاً عند الترقية إلى Pro. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تحميل ألوان العلامة التجارية والخطوط والشعارات لإنشاء المحتوى الخاص بك.

كابوينج

يُنطق kpwing وليس kap-wing أعلم أننا فوجئنا أيضًا!

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء فيديو أو تعديله أو إعادة تنسيقه لوسائل التواصل الاجتماعي ولكن ليس لديك المعرفة التقنية لاستخدام برامج التحرير المعقدة، فإن Kapwing رائع.

انقر هنا للتحقق من كابوينج. توفر خطتهم المجانية بعض الميزات الرائعة، لكن البعض الآخر يتطلب ترقية إلى خطتهم المدفوعة، والتي نوصي بها بشدة إذا كنت في حاجة إليها.

استوديو المبدعين

نوصي دائمًا باختيار أداة الجدولة بناءً على ميزاتها بدلاً من السعر. ولكن إذا كنت بحاجة إلى نظام أساسي مجاني لجدولة المحتوى، فإن Creator Studio مجاني للاستخدام Facebook و Instagram.

نجد هذا خللًا في بعض الأحيان، ولكن إذا كنت تريد الوصول إلى أحدث الميزات، فاضغط على Instagram و Facebook، فعادةً ما يقدم استوديو منشئي المحتوى ذلك.

أفضل الأدوات المدفوعة لمديري وسائل التواصل الاجتماعي.

كانفا برو أغورابولس مسارات المجموعة الريح الخلفية مجموعة أدوات مديري وسائل التواصل الاجتماعي

أغورابولس

هناك الكثير من الخيارات المتاحة عندما يتعلق الأمر بأدوات الجدولة لمديري وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جربنا الكثير منها. نحن نستخدم حاليًا Agorapulse ونحب جميع الميزات التي يقدمها.

كما ذكرنا سابقًا، نعتقد أنه يجب عليك اختيار أدواتك بناءً على الميزات، وليس السعر، وعلى الرغم من أن Agorapulse أغلى قليلاً من الأدوات الأخرى، إلا أنك تحصل أيضًا على المزيد من المال مقابل أموالك، مما سيوفر لك الوقت على المدى الطويل.

مع Agorapulse، ستحصل على الميزات النموذجية التي تريدها من الأداة، ولكنها توفر أيضًا الاستماع الاجتماعي وإعداد التقارير الرائعة.

نحن ببساطة نقوم بتنزيل التقارير وإرسالها مباشرة إلى عملائنا دون الحاجة إلى تعديلها، مما يوفر لنا الكثير من الوقت.

قم بتجربة Agorapulse مع الإصدار التجريبي المجاني لمدة شهرين.

زابير

هذه أداة رائعة لتوفير الوقت لمديري وسائل التواصل الاجتماعي. يوفر Zapier طريقة لربط أداتين معًا حتى تتمكن من أتمتة المهام بدلاً من إكمالها يدويًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد تسجيل كل ما تبذلونه من Twitter الإشارات أو علامات التصنيف التي تستخدمها في ورقة Google حتى تتمكن من استخدامها للمحتوى المستقبلي، سيقوم Zapier بأتمتة ذلك نيابةً عنك.

يمكنك استخدام العديد من الميزات مجانًا على Zapier، ولكن قد تحتاج إلى الترقية للآخرين.

مسارات المجموعة

إذا كنت تدير أ Facebook مجموعة للعملاء (أو لديك واحدة خاصة بك)، تعد هذه الأداة ضرورية في أذهاننا وستدفع تكاليفها في أي وقت من الأوقات.

تقوم GroupFunnels بجمع الردود على أسئلة الانضمام إلى مجموعتك في جدول بيانات في كل مرة تقبل فيها عضوًا جديدًا في المجموعة.

إنه أمر رائع لتنمية قوائم البريد الإلكتروني، وقد قمنا بزيادة قائمتنا بحوالي 7000 مشترك جديد منذ أن بدأنا في استخدامها.

يمكن تطبيق GroupFunnels على عدة Facebook مجموعات مقابل رسوم لمرة واحدة، حتى تتمكن من استخدامها مع عملاء متعددين.

نوصي بشدة بهذا إذا كنت تدير مجموعات وننصحك بتمرير الرسوم إلى عملائك لتغطية المزايا الإضافية التي سيحصلون عليها منك.

الريح الخلفية

الريح الخلفية هي أ Pinterest و Instagram منصة الجدولة والتحليلات التي يمكن أن توفر لك الكثير من الوقت باستخدام إستراتيجية التثبيت الخاصة بك.

يقول Tailwind أنه يمكنك إنشاء وجدولة دبابيس لمدة أسبوع في 30 دقيقة! لديهم ميزة إنشاء الدبوس المضمنة وسوف ينصحونك بشأن أفضل الأوقات التي يمكنك تثبيتها فيها، ومع Tailwind Tribes وSmartLoop، يمكنك الوصول إلى جماهير جديدة وأتمتة دبابيسك بسهولة.

كما أنها توفر تحليلات ودعمًا رائعًا.

انقر هنا للحصول على رصيد بقيمة 30 دولارًا في Tailwind.

مجموعة أدوات مديري وسائل التواصل الاجتماعي

توفر مجموعة الأدوات هذه كل ما تحتاجه للعثور على العملاء والفوز بهم والعمل معهم كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن قوالب لكتابة الاقتراح وإنشاء استراتيجية وإجراء عمليات التدقيق. التدريب والمشورة لمساعدتك في العثور على العملاء وتحديد الأسعار وإدارة حساباتك.

ستحصل أيضًا على مواد إضافية لمساعدتك في إنشاء موقع الويب الخاص بك، واستخدام Google Analytics، والحصول على تغطية للعلاقات العامة، وزيادة إنتاجيتك.

توفر لك مجموعة الأدوات الشاملة هذه كل ما تحتاجه لتأسيس عملك كمدير مستقل لوسائل التواصل الاجتماعي – وجعله يعمل بشكل أكثر سلاسة إذا كنت تعمل بالفعل.

تعرف على مجموعة أدوات مديري وسائل التواصل الاجتماعي هنا.

افكار اخيرة

هذه مجرد أمثلة قليلة من أدواتنا الأساسية، ونحن نستخدم الكثير من الأدوات الأخرى لمساعدتنا في إدارة أعمالنا والحصول على نتائج أفضل للعملاء. كثيرا ما نناقش هذه الأمور في حياتنا المجانية Facebook مجموعة، مدراء وسائل التواصل الاجتماعي Hub.