ستساعدك المقالة التالية: الأسئلة الأساسية الـ 41 التي يجب طرحها عند شراء شركة

ألن يكون من الرائع تعزيز فرص أن يصبح العمل الذي تشتريه في نهاية المطاف بمثابة بقرة حلوب مربحة بدلاً من حفرة أموال؟

إذا كنت تريد أن يكون العمل الذي تفكر في شرائه ناجحًا، فهناك العديد من الأسئلة التي يجب طرحها عند شراء نشاط تجاري، الكثير منها. في كثير من الأحيان، يقوم أصحاب الأعمال الناشئون بشراء شركة دون إجراء الاستفسارات الأساسية التي تزودهم بالمعرفة العملية يحتاج إلى أن يكون ناجحا.

أحد أفضل الأسباب لطرح الأسئلة الصحيحة هو أنه من خلال القيام بذلك، ستدفع بالضبط السعر المناسب لمشروعك التجاري الجديد ولن تدفع فلسًا واحدًا أكثر. يساعد طرح الأسئلة الرائعة أيضًا على تقليل المخاطر. وذلك لأنك ستكتشف بالضبط كيف يجب أن تدير عملك للتأكد من أن لديك دائمًا تدفقًا ثابتًا للإيرادات.

أنت تريد أن تسأل عن أنواع الأشياء التي ستكشف عن جميع العلامات الحمراء وحقول الألغام المحتملة الأخرى التي قد تتسبب في انفجار عملك في وجهك بعد ستة أشهر.

باعتبارك رجل أعمال، فإن فرصة شراء مشروع تجاري قد تطل برأسها قليلاً.

يمكن أن يمنحك هذا فرصة لبناء مشروع تجاري حالي أو التغلب على المصائب المالية لشركة قد تكون تعاني. وإذا قمت بذلك بشكل صحيح، فسوف تتم مكافأتك بسخاء على جهودك.

هناك الكثير على المحك هنا. لذا، اجلس وأعد قائمة شاملة من الأسئلة التي يمكنك طرحها والتي ستستخرج المعلومات الدقيقة التي تحتاجها. وبنفس القدر من الأهمية، قم بتدوين الإجابات التي تتلقاها حتى تحصل على هذه المعرفة عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

أسئلة حول تاريخ الأعمال

ستحتاج إلى معرفة القليل على الأقل عن تاريخ العمل الذي ستستثمر أموالك التي كسبتها بشق الأنفس من أجله. إذا كان المالك صادقا، فسوف تتعلم عن أخطاء أدلى المالك في الماضي. ونأمل أن يقدم لك إرشادات قيمة حول كيفية تجنبها.

ولهذا السبب فإن طرح الأسئلة التالية أمر بالغ الأهمية!

1. لماذا تبيع؟

قد ينبهك هذا إلى المشكلات الأخيرة التي واجهها المالك في عمله. إن جمال هذا السؤال هو أنه صريح، وصحيح في صلب الموضوع، ويصل مباشرة إلى جوهر ما تحتاج إلى معرفته. ومع ذلك، في بعض الأحيان سوف تحصل على إجابة واضحة مثل “أريد أن أتقاعد” أو “حان الوقت لرؤية العالم”. على الرغم من أن مثل هذه الإجابات من أصحاب الأعمال يمكن أن تكون صادقة، إلا أنها ليست كذلك في كثير من الأحيان.

ولهذا السبب فإن الأمر متروك لك للحفر بشكل أعمق لمعرفة ما إذا كان بإمكانك اكتشاف السبب الحقيقي. في بعض الأحيان، في مثل هذه المواقف، عليك فقط أن تثق بحدسك.

2. منذ متى وأنت تمارس العمل؟

إذا كان المالك الحالي قد امتلكه لفترة طويلة، فقد يعني ذلك أنه من المحتمل أن يكون لديك لفترة طويلة أيضًا. طول العمر الماضي هو مؤشر ممتاز للنجاح المستمر. لذلك، إذا كان المالك يعمل في مجال الأعمال لمدة ثلاثة عقود، فمن المحتمل أنك ترث أصلًا قيمًا سيظل بمثابة بقرة حلوب لك أيضًا.

3. لماذا اشتريته في الأصل؟

هذا السؤال يمكن أن يعطيك لمحة عن عقلية المالك الحالي. وقد يساعدك ذلك أيضًا على أن تكون واضحًا بشأن ما يخصك الدوافع. وهو أمر جيد يجب القيام به عندما تقوم بمشروع سيستهلك الكثير من وقتك.

أسئلة لتزويدك بالمعلومات المالية الأساسية

سوف تحتاج إلى بيانات مالية صعبة، أليس كذلك؟ لذا إليك بعض الأسئلة التي يجب طرحها للحصول عليها:

4. ما هو إجمالي الإيرادات السنوية؟

سيخبرك هذا بحجم الأموال التي ستتمكن من جنيها من خلال العمل الحالي. لكن ربما الأهم هو السؤال التالي…

5. ما مقدار الربح الذي حققته على مر السنين؟

انظر عن كثب إلى هذه الأرقام. إذا كان إجمالي الإيرادات كبيرًا، ولكن ليس هناك الكثير من هامش الربح، فهذا يدل على ارتفاع النفقات العامة. وهو بالتأكيد علامة حمراء.

بمجرد أن تبدأ في التفكير جديًا في شراء شركة، ستحتاج إلى التحقق من هذه البيانات المالية من خلال مدقق مستقل. سيقوم هذا الشخص بمسح الكتب بمشط دقيق الأسنان للتأكد من أن ما قاله لك المالك هو الحقيقة.

وإذا قام بعمله بشكل صحيح، فلن يترك أي حجر دون أن يقلبه.

أسئلة حول سعر البيع

اطرح أسئلة ستساعدك في الوصول إلى قرار أكثر دقة بشأن قيمة الشركة الصغيرة. ستساعدك هذه المعلومات على دفع سعر معقول للشركة، حتى لا يتم خداعك. إذا دفعت أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى تعرضك لضائقة مالية شديدة، مما قد يؤدي في النهاية إلى فشل عملك.

الأسئلة التي يجب طرحها حول السعر تشمل:

6. كم تطلب؟

حاول أن تحصل على الأقل على رقم تقريبي للمبلغ الذي يريده المالك. سيُعلمك هذا إذا كنت ستنتقل إلى مرحلة التفاوض سوف يكون يستحق كل هذا العناء. ويجب ألا يزيد السعر عن ثلاثة أضعاف الأرباح السنوية.

7. كيف وصلت إلى سعر الشراء؟

مرة أخرى، هذا هو نوع السؤال الذي سيعطيك نظرة خاطفة بسيطة على ذهن المالك. استمع جيدًا، ثم قرر ما إذا كنت تعتقد أن إجاباته جديرة بالثقة.

8. ما هي الأصول التي سأحصل عليها؟

يتضمن ذلك الأصول الملموسة (أشياء مثل شاحنات التوصيل ومعدات الطهي) والأصول غير الملموسة (الشهرة الناتجة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي) للشركة الحالية. تريد جردًا شاملاً لكل شيء ستحصل عليه في عملية البيع.

9. هل سأتحمل أي مسؤوليات؟

عندما تقوم بشراء شركة، قد تتراكم عليك أيضًا ديون لم يتم الكشف عنها. قد يؤدي هذا إلى زيادة ما ستدفعه بشكل كبير. ولهذا السبب من المهم جدًا طرح هذا السؤال!

يجب سداد أي التزامات لا تتحملها قبل الإغلاق. لا تدع المالك يقول أنه سوف يعتني بهم لاحقًا. وذلك لأن المذهب الشرعي “مسؤولية الخلف“يعني أنه سيتعين عليك على الأرجح سدادها بنفسك.

10. هل سبق أن قمت بتقييم عملك من قبل مدقق مستقل؟

سيعطيك التقييم المستقل أفضل فكرة عن المبلغ الذي يجب أن تدفعه. لذا، إذا لم يتم القيام بذلك، فيجب عليك التفكير في القيام به قبل شرائه. بهذه الطريقة، ستعرف قيمة العمل الذي تفكر في الاستحواذ عليه.

11. ما مدى وصول المدقق إلى كتبك؟

ستحتاج إلى التأكد من أنه يمكنك أنت أو الخبير المالي الذي تتعامل معه الاطلاع على البيانات المالية للشركة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية. وتشمل هذه الإقرارات الضريبية وبيانات الدخل والميزانية العمومية وبيانات التدفق النقدي وأي عقود أو عقود إيجار حالية. إذا كنت ستطلب من مدقق مستقل الاطلاع عليها، فتأكد من تعيين مدقق حسن السمعة.

في حين أنه سيكون من الجيد أن تثق في التحليل المالي للشركة، فمن الأفضل التأكد من أن البيانات قد تم فحصها من قبل متخصصين في المحاسبة. إذا رفض المالك، فقد يكون لديه ما يخفيه. في هذه الحالة، سيكون من الأفضل الابتعاد عن الصفقة.

12. ما هي في نظرك قيمة حسن النية لعملك؟

قد يكون هناك الكثير من الأشياء غير الملموسة التي تدخل في التقييم الشخصي للمالك لشركته الحالية أكثر مما تكشفه البيانات المالية الصعبة. يتضمن ذلك أشياء مثل سمعة الشركة وقوائم العملاء وخبرة الموظفين.

أسئلة حول التمويل

ستساعدك الأسئلة التالية في توضيح خيارات التمويل الخاصة بك:

13. هل أنت على استعداد لتمويل الصفقة بنفسك؟

سيشير هذا إلى ما إذا كان يؤمن بك وبشركتك الصغيرة. يغطي تمويل البائع عادةً ما بين 10% إلى 25% من سعر شراء الشركة. يمكن استخدامه للإضافة إلى الدفعة الأولى.

إذا تمكنت من إقناع البائع بوضع بعض المال على المحك من خلال تمويل عملية البيع، فقد يكون ذلك بمثابة مؤشر على ثقة البائع في مستقبل الشركة الصغيرة. إنهم يعرفون عن العمل أكثر مما تعرفه أنت، وإذا لم يكونوا على استعداد للمقامرة على نجاحه، فلماذا تفعل أنت؟

14. ما هي خيارات التمويل التي توصي بها؟

ربما يعرف مصادر لا تعرفها أنت. لا يضر أن نسأل!

15. هل أنت على استعداد لاتخاذ موقف الاستعداد؟

تصر معظم قروض مقرضي القروض التجارية الصغيرة على أن يتخذ البائعون موقفًا احتياطيًا لمدة عامين تقريبًا. وهذا يعني أن البائع لن يتلقى أي مدفوعات خلال تلك الفترة. إذا لم يقم البائع بتمويل الصفقة بأكملها، فاكتشف ما إذا كان على استعداد لاتخاذ موقف احتياطي حتى يمكن تمويل بقية الصفقة.

أسئلة حول الإدارة اليومية

ابتكر سلسلة من الأسئلة المكتوبة بعناية لطرحها والتي ستساعدك على معرفة كيفية تحقيق الأعمال الصغيرة للإيرادات وكيفية إدارتها على أساس يومي. كلما فهمت كل هذا، زادت ثقتك في إدارة عملك الجديد. الشركات التي تتمتع بتدفق دخل ثابت هي الرهان الأكثر أمانًا.

اطرح أسئلة مثل:

16. كيف تدر الأعمال الإيرادات؟

ستحتاج إلى معرفة كيفية الحصول على أموالك، سواء كانت دفعة لمرة واحدة، أو من خلال اشتراك، أو أي وسيلة أخرى. تمتلك بعض الشركات طرقًا فريدة لتوليد الإيرادات قد لا تكون مألوفة لك.

17. هل لدى الشركة قائمة بالعملاء المربحين؟

إذا كانت الشركة الصغيرة التي تفكر في الاستحواذ عليها لديها واحدة، فاطلب إلقاء نظرة عليها. يمكن أن تكون هذه القائمة بمثابة منجم ذهب بالنسبة لك، وسببًا آخر لشراء الشركة الصغيرة.

18. ما هي خطتك التسويقية؟

اسأل المالك أي نوع من تسويق لقد تم في الماضي. وما نجح وما لم ينجح. بهذه الطريقة، ستحصل على تعليقات قيمة حول التسويق والتي ستحقق أكبر استفادة من أموالك.

19. كم ساعة تعمل كل أسبوع؟

هذا مؤشر على مقدار الوقت الذي سيستهلكه عملك. حتى رواد الأعمال الأكثر تشددًا سيرغبون في الابتعاد من حين لآخر. لذا، اكتشف عدد المرات التي تمكن فيها المالك الحالي من الفرار. تريد أن تعرف ما الذي تقحم نفسك فيه!

20. هل تدفع لنفسك حاليًا؟

إذا لم يحصل المالك على أجره، فهذه علامة حمراء. تريد أن يحقق مشروعك أرباحًا كافية يمكنك من خلالها الحصول على راتب.

21. ما مدى سرعة حصول الشركة على أموال مقابل الخدمات والسلع؟

إذا كان هناك تأخير زمني بين تسليم البضائع والدفع، فقد تكون هناك مشكلة في سلسلة التوريد. قد ترغب في إلقاء نظرة فاحصة على ذلك قبل الموافقة على شراء الشركة.

22. هل يمكنك البقاء لفترة قصيرة لضمان الانتقال السلس؟

إن شراء شركة صغيرة موجودة لا يشبه إجراء عمليات شراء كبيرة أخرى. بغض النظر عن مدى معرفتك بما ستبيعه، فمن المحتمل أن يكون هناك على الأقل القليل من منحنى التعلم. لهذا السبب سيكون أمرًا رائعًا أن يبقى المالك لمدة 6 إلى 12 شهرًا لمساعدتك في تعلم القواعد.

23. من هم منافسوك؟

تفشل العديد من الشركات لأنها لا تدرس منافسيها بدقة. أنت بحاجة إلى معرفة منافسيك من الداخل والخارج حتى تتمكن من التنافس معهم بفعالية بعد شراء مشروع تجاري.

24. ما مدى نجاح العمل بسبب شخصية المالك؟

إذا كانت الإجابة “الكثير”، فقد تفكر مرتين قبل شراء هذا العمل. وذلك لأن هذا شيء سيكون من الصعب تكراره، حتى مع العمل الجاد.

25. هل تحدثت مباشرة مع العملاء والموظفين والموردين وغيرهم للتحقق بشكل مستقل من المعلومات التي تعلمتها من البائع فقط؟

تحتاج إلى الحصول على معلوماتك من مصادر ثانوية، وليس المالك فقط. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أنها دقيقة وصادقة قدر الإمكان.

26. هل لديك أي نصائح لي حول كيفية جعل العمل ناجحًا قدر الإمكان؟

سيساعد هذا السؤال المالك على أن يصيغ في ذهنه بدقة ما فعله على مر السنين لإنجاح عمله. قد ينتج عن هذا معلومات قيمة يمكنك تكرارها حتى تكون ناجحًا أيضًا.

أسئلة متنوعة

27. ما هي التراخيص أو التصاريح التي أحتاج للحصول عليها؟

ستحتاج إلى التأكد من التزامك بالقانون. تعرف أيضًا على عدد هذه الأشياء التراخيص سوف ينتقل إليك.

28. هل هناك أي دعاوى قضائية معلقة؟

إذا كانت الأمور القانونية معلقة فوق رأس الشركة، فهذا بالتأكيد علامة حمراء. مثل هذه المشكلات يمكن أن تستنزف مواردك المالية بسرعة.

أسئلة لتطرحها على نفسك

أيضًا، ضع نفسك في المقعد الساخن واسأل نفسك بعض الأسئلة الاستقصائية، مثل:

29. لماذا أرغب في شراء هذا العمل؟

يكشف هذا عن أي دوافع خفية لم تفكر فيها من قبل. إن إدارة الأعمال أمر صعب للغاية، لذا عليك التأكد من أنك تقوم بذلك للأسباب الصحيحة. قد تكون الإجابة أنك تعتبره استثمارًا ممتازًا، أو أنك تعشق هذه الصناعة تمامًا، أو أنها عمل مفضل كنت تتردد عليه على مر السنين.

فقط تأكد من أن لديك سببًا مقنعًا لشراء مشروع تجاري. ستقضي الكثير من الوقت في المكان، للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام. لذا، يجب أن يكون هذا سببًا يجعل كل هذا الجهد يستحق العناء في النهاية.

وفكر أيضًا حقًا في ما سيتعين عليك التعامل معه في عملك اليومي. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري مطعمًا، فهل لديك الصبر للتعامل مع رواد المطعم الساخطين؟

30. هل هذا هو نوع العمل الذي سيجعلني أبكي بعد بضعة أشهر؟

إن القيام بذلك لمجرد أنك تشعر بالملل ليس سببًا جيدًا. الحصول على هواية بدلا من ذلك. قد تكون إدارة الأعمال أمرًا شاقًا، وهو بالتأكيد عمل شاق.

31. هل سيكون الآخرون داعمين لي؟

للأفضل أو للأسوأ، كونك رائد أعمال سوف يؤثر على علاقتك مع زوجتك. هي (أو هو) سترافقك في الرحلة، سواء أرادت ذلك أم لا. قم بإجراء مناقشة صريحة معها للتأكد من أنها ستكون قادرة على تحمل عملك لأيام طويلة.

32. هل أعتقد أن لدي المهارات اللازمة لضمان نجاحي؟

قم بإلقاء نظرة فاحصة على ذخيرتك المهنية وتأكد من أن لديك المهارات التي تحتاجها لتحقيق نجاح باهر في العمل الذي تفكر في شرائه. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري مطعمًا، فقد تكون فكرة جيدة أن يكون لديك بعض الخبرة في العمل بالفعل في أحد المطاعم مسبقًا.

33. هل يمكنني حقًا شراءه؟

لا ترهق نفسك أكثر من اللازم، وإلا ستعاني من مشاكل في المستقبل. إلى جانب الأموال اللازمة لشراء المشروع، ستحتاج إلى رأس مال عامل لتغطية الرواتب والإيجار والمرافق والمخزون وأشياء أخرى كثيرة.

قم بتحليل التدفق النقدي الحالي لديك واكتشف مقدار الأموال التي ستتمكن من إنفاقها على عملك. تأكد من أن لديك ما يكفي من المال ل دفعة مبدئية، عادة ما يكون من 10 إلى 20٪ من سعر الشراء.

ثم حدد السعر والتزم به.

34. بدلاً من شراء شركة، هل سيكون من الأفضل البدء من الصفر؟

ربما يكون من الأفضل أن نبدأ من الألف إلى الياء. بهذه الطريقة، ستتمكن من طرح رؤيتك الخاصة بدلاً من بناء أحلام شخص آخر.

35. لماذا يجب أن أشتري هذا العمل وليس آخر؟

إذا كان لديك أكثر من احتمال واحد، فاذكر إيجابيات وسلبيات كل منها. وهذا سوف يساعد على توضيح قرارك.

36. ما هو نوع الصورة المالية التي ترسمها المستندات المالية؟

قم بإلقاء نظرة على جميع المستندات المالية مع الخبير المالي المعتمد الخاص بك. هذه أشياء مثل الإقرارات الضريبية لمدة ثلاث سنوات، والميزانيات العمومية، وبيانات التدفق النقدي. ثم قرر ما إذا كان العمل يتمتع بصحة جيدة من الناحية المالية بما يكفي لجعل شرائه فكرة سليمة.

37. ما هو سعر بيع الشركات المماثلة مؤخرًا؟

للقيام بذلك، قم بزيارة مكاتب المقاطعة المحلية لمعرفة العقارات التجارية التي تغيرت ملكيتها مؤخرًا. هناك أيضًا موارد عبر الإنترنت ستساعدك على القيام بذلك.

38. هل أحتاج حقًا إلى التمويل، أم يمكنني العثور على طرق مبتكرة لإجراء صفقة نقدية بالكامل؟

قد تكون هناك بعض الظروف التي تكون فيها الصفقة النقدية بالكامل منطقية. ومع ذلك، فكر في السؤال التالي…

39. هل تعتبر الصفقة النقدية بالكامل فكرة جيدة؟

قليل من المشترين يستطيعون تحمل صفقة نقدية بالكامل. حتى لو استطعت، فإن تحمل هذا المستوى من المخاطرة قد لا يكون هو الأفضل.

40. هل توصلت إلى خطة عمل يمكنني عرضها على المقرضين المحتملين؟

أ خطة عمل يظهر أنك جاد في عملك. وسوف تكشف أيضًا عن مدى إمكانية ذلك. هذان شيئان سيرغب المقرضون المحتملون في معرفتهما.

41. هل ستحتفظ بجميع الموظفين؟

حاول معرفة أي منها سيكون أصولًا لا غنى عنها للشركة وحاول إقناعهم بالبقاء. إنها فكرة جيدة أيضًا أن تلتقي بالموظفين بمجرد أن يبدو أن عملية البيع ستتم. ثم قم بالإجابة على أي من أسئلتهم المتعلقة بخططك المستقبلية للعمل.

خاتمة

إذا كان لديك حلم مدى الحياة بشراء شركة، فسوف تحتاج إلى القيام بواجبك. وأفضل طريقة للقيام بواجبك المنزلي هي أن تسأل – كل من المالك ونفسك – بعض الأسئلة العميقة والصعبة.

لا تدع المالك أو نفسك خارج الخطاف. أنت تشتري شركة ستكون بمثابة استثمار كبير للوقت والمال. إن طرح الأسئلة الصحيحة سيساعدك في الحصول على عمل بسعر عادل، وإعدادك لمواجهة صعوبات الملكية، وضمان نجاحك على المدى الطويل.

لذا، اجلس قبل أن تشتري وقم بإعداد قائمتك. ليس عليك أن تقتصر على الأسئلة المطروحة في المقالة. استخدامها لإثارة بنفسك!

أي من هذه الأسئلة وجدت أنها أكثر فائدة للحصول على المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارك؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات!