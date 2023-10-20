ستساعدك المقالة التالية: الأسابيع الأخيرة في الصين: تغييرات في أسماء Yahoo وشعار Google والمدونين في الصين

بعد أن كنت بعيدًا عن دائرة الأخبار لعدة أسابيع (إنه لأمر رائع أن أكون بدون الإنترنت أحيانًا) بسبب عطلة طويلة في يونان، كان علي أن أتابع ما يحدث في الصين. يبدو الأمر كثيرًا، ومن ثم فقد قمت بإلقاء نظرة عامة على الحكايات المثيرة للاهتمام في عالم الإنترنت الصيني.

محركات البحث والأسماء والشعارات والأفعال

تغيير الأسماء أو بالأحرى ترتيب الكلمات هو ما تخطط ياهو للقيام به. أعلنت شركة ياهو الصين أن شركة ياهو الصين ستصبح .. شركة ياهو الصينية . إنه فرق دقيق يظهر التركيز على الصين وليس على ياهو. ما إذا كان سيتم تغيير الشعار الحالي أيضًا أم لا.

توفر Google الآن رسميًا خدمة البحث لمحرك بحث Tencent Soso.com. والدليل في الشعار.

لقد وجد الفعل “إلى Google” طريقه بالفعل في اللغة الإنجليزية. ربما تنوي بايدو أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للغة الصينية بعد تغيير زر البحث الخاص بها إلى “بايدو ذلك”.

البحث والخدمات

أطلقت Google Shenghuo (البحث عن الحياة)، وهو إصدار مترجم من Google Base. إنه محرك بحث للإعلانات المبوبة عن الإسكان والوظائف وتذاكر القطار والسلع والمطاعم.

كما ذكرنا سابقًا، قامت شركة Soso، التي أصبحت الآن شركة بحث مدعومة رسميًا من Google، بفتح إصدار الإجابات الخاص بها، والذي يسمى وينوين. خدمات الإجابة الأخرى التي يحركها المستخدم في الصين هي بايدو تشيداو، سينا زيشي رن وياهو Zhidao.

المسائل القانونية في البحث والمدونات

تم رفع دعوى قضائية ضد شركة Baidu من قبل شركة النقل Dazhong Banchang Logistics مقابل 500000 يوان. قامت شركات النقل المنافسة بالإعلان على Baidu عن طريق شراء الكلمة الرئيسية “Dazhong Banchang” في خدمة تصنيف العطاءات في Baidu. على عكس جوجل، يمكنك شراء نفسك في القمة في بايدو في نتائج البحث الطبيعية.

وفي دعوى قضائية أخرى، تواجه بايدو قضية انتهاك حقوق الطبع والنشر بسبب تنزيلات فيديو لمسلسل الدراما التاريخية “Zhen Guan Chang Ge” والتي تم العثور عليها على موقع Hi Space التابع لشركة Baidu.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن تسجيل الأسماء الحقيقية للمدونين قد بدأ يمسك. كانت الخطة الأصلية هي جعل جميع المدونين في الصين يسجلون باسمهم الحقيقي وهويتهم من أجل السيطرة عليهم بشكل أفضل. ليس بالأمر السهل تحقيقه، كما يمثل تحديًا إداريًا ومكلفًا لموفري المدونات. تهدف الخطة الجديدة إلى تشجيع موفري خدمة المدونات على الترويج لتسجيل الاسم الحقيقي لمستخدميهم. في الوقت الحالي، أجرؤ على القول إن هذه القضية قد تم وضعها على الرف.

إحصائيات الإنترنت

أحدث عدد لمستخدمي الإنترنت هو 144 مليونًا (بنهاية مارس) حسب لنائب وزير صناعة المعلومات شي قوه هوا.

أصدر CNNIC (مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية) تقريرًا يفيد أنه بحلول نهاية شهر مارس أيضًا كان هناك 39 مليون مستخدم نشط للإنترنت عبر الهاتف المحمول (نشط خلال الأشهر الستة الماضية) في الصين. يمكنك قراءة النتائج الرئيسية باللغة الإنجليزية هنا

المدونين في الصين

يوجد حاليًا مدونان معروفان في عالم الإنترنت في الصين. حضر مدون Yahoo جيريمي زاودني وتحدث في حدث علي بابا وتشارك راند من SEOmoz في الحدث جولة تسويق البحث في الصين والتي سوف تتوقف عند SES Xiamen.

من المثير للاهتمام دائمًا قراءة الانطباعات الأولى عن الصين. يستمتع كلاهما بوقتهما هنا كما أتيحت لهما فرصة تجربة جدار الحماية الصيني بشكل مباشر. جيريمي لقد اكتشفت أن الكثير من الباحثين الصينيين لا يقلقون كثيرًا بشأن هذا الأمر، أما بالنسبة لأولئك الذين يريدون التحايل على جدار الحماية، فهناك طرق كافية.

لاحظت رند أن النسخة الانجليزية من Google.com يعرض في الواقع جميع أنواع نتائج البحث “الحساسة”. تكمن المشكلة هنا في أن النقر على النتيجة الأولى المفضلة لدى Google، وهي Wikipedia، يؤدي إلى انتهاء المهلة. في هذه الحالة، الإجابات.كوم هو بديل لطيف. النسخة الصينية من جوجل تظهر نتائج مختلفة، والتي كتبت عنها سابقا.

هذه هي الأخبار في الوقت الراهن. يبدأ يوم الجمعة القادم SES Xiamen ونأمل أن تكون هناك أشياء مثيرة للاهتمام يمكن الإبلاغ عنها من هناك.

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جيمي فان هاسيلت هي مستشارة تسويق عبر الإنترنت، وتعيش في شنغهاي، الصين