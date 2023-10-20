ستساعدك المقالة التالية: الأسبوع الماضي في الصين – السنة الصينية الجديدة، بايدو في اليابان والمزيد من جوجل

مضى على حلول العام الصيني الجديد أسبوع الآن، وتعود الحياة ببطء إلى طبيعتها في الصين. حتى المفرقعات النارية ستتوقف عن إيقاظي في السادسة صباحًا، على الأقل هذا ما أتمناه. إنها سنة الخنزير الذهبي، التي من المفترض أن تكون سنة محظوظة لإنجاب طفل، وأتخيل أن الكلمات الخاصة بالخنازير والأطفال وما يتصل بها ستكون كلمات يتم البحث عنها كثيرًا هذا العام.

على الرغم من الوجبات العائلية وألعاب النار، هناك بعض الأخبار الجديرة بالملاحظة. إن شركة Baidu مستعدة بالفعل لدخول السوق اليابانية، بينما يستمر موقع Google.cn في التصفية، ولا تريد شركة Microsoft أن يرى الصينيون أي فيديو.

بايدو في اليابان

في وقت ما، أعلنت بايدو أنها تعتزم غزو السوق اليابانية. في ذلك الوقت شعرت أنها خطوة مفاجئة إلى حد ما حيث أن سوق محركات البحث اليابانية ممتلئ بالفعل وما زلت لا أستطيع أن أتخيل أن الباحثين اليابانيين ينتظرون محرك بحث تدعمه الحكومة الصينية ويكون شديد الرقابة.

تريد شركة Baidu المغامرة بالخروج مع اقتراب النمو في السوق الصينية، حيث تتمتع بريادة قوية للغاية، من ذروته وتشتد المنافسة على المعلنين.

من أسبوع الأعمال

وفي الربع الرابع، أضافت بايدو 6000 عميل جديد فقط على قاعدة تضم أكثر من 100000 معلن. جوجل وياهو! ليسوا الوحيدين الذين يلاحقون أعمال بايدو الأساسية. كما تعمل الجهات الفاعلة المحلية، مثل موقع Sohu.com ومزود خدمة المراسلة الفورية Tencent ومقره شنتشن، على تعزيز عروض البحث باللغة الصينية.

المجال ل baidu.jp تم رفعه ويحتوي على رسالة مفادها أنهم بصدد نشر الصفحات اليابانية. على الأقل هذا ما أقوم به من ترجمة

الرقابة والإكمال التلقائي

الرقابة هي العائق المستمر هنا في الصين. كتب فيليب لينسن على موقع Webpronews أن Google.cn يقوم الآن بتصفية الصور.

تقوم Google Images China بمراقبة مئات الآلاف إلى ملايين الصور – من الصديق إلى العدو. على سبيل المثال، لا تظهر أي صورة للسياسي و”الصديق” دنغ شياو بينغ أثناء البحث عن اسمه. يحظى الزعيم الصيني الحالي هو جينتاو بنفس المعاملة الرقابية الواسعة النطاق، كما يكشف البحث عن إضافة بواسطة G.>. قد تكون هذه أكثر من مجرد قائمة سوداء للنطاق العادي، لأنها ذات نطاق واسع.

في الواقع، يؤدي البحث عن Hu Jin Tao (باللغة الصينية) على Google.cn إلى ظهور الرسالة “لا يمكن العثور عليه”. حتى إيقاف تشغيل “البحث الآمن” لا يساعد. الجانب الإيجابي هنا هو أن معظم مستخدمي Google الصينيين يستخدمون Google.com بدلاً من Google.cn. البحث هناك يعطيك الكثير من الصور

كتب فيليب آخر شرط حول كيفية قيام Google.cn بتمكين الإكمال التلقائي بشكل افتراضي. كتبت (باللغة الصينية) مرة أخرى اسم Hu Jin Tao وتوقعت أنه بعد الحرف الأول “Hu” سأحصل على اقتراح لاسم رئيس الصين. لم يحدث هذا واستخدام اسم رئيس الوزراء وين جيا باو فشل أيضًا في اقتراحي.

ربما يكون فيليب على حق في تخمينه بأن هذه قد تكون أكثر من مجرد قائمة سوداء عادية. لا أستطيع أن أرى سبب القيام بذلك، فلا يكاد يكون هناك أي شيء حساس بشأن صور القادة الصينيين أو اقتراحات الإكمال التلقائي لأسمائهم. أم أن عدد النتائج المعروضة بجوار الاقتراح هو المشكلة؟

عدم توفر الفيديو من الخارج

عندما تم إطلاق Google Video، شعرت بالفضول وحاولت عرض بعض الملفات التي تم تحميلها. حصلت على رسالة:

شكرًا لاهتمامك بفيديو Google. حاليًا، ميزة تشغيل فيديو Google غير متاحة في بلدك.

نأمل أن نجعل هذه الميزة متاحة على نطاق أوسع في المستقبل، ونقدر سعة صدرك حقًا.

لقد بدأ صبري ينفد الآن وآمل أن يقدروا ذلك.

في الأسبوع الماضي، أطلقت شركة مايكروسوفت موقعها الخاص لمشاركة الفيديو، والذي يحمل اسم Soapbox.

لماذا يقتصر موقع Soapbox على أسواق معينة؟ أليس الإنترنت شيئًا عالميًا؟ لا أعتقد ذلك. وفي الوقت نفسه، أصبح يوتيوب، وهو جزء من جوجل، متاحًا. لا يعني ذلك أن الأمر مهم بقدر ما تمتلك الصين بالفعل العديد من مواقع مشاركة الفيديو المحلية التي تتنافس بشدة مع بعضها البعض.

علاج إدمان الإنترنت

أنا مدمن على الإنترنت، أعترف بذلك. أقضي ساعات طويلة خلال اليوم في النظر إلى الشاشة، والقراءة، والعمل، والتحميل، والتنزيل، والشراء والبيع. الشيء الوحيد الذي لا أفعله بعد هو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

في الصين، يعد ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أحد أكثر الأنشطة المفضلة لدى جيل الشباب. تمتلئ حانات الإنترنت بالأطفال والمراهقين الذين يطلقون الرصاص الافتراضي، ويبدو أن الأمر خرج عن نطاق السيطرة، حيث وجدت دراسة حديثة أن ما يقرب من 14٪ من المراهقين الصينيين معرضون للإدمان على الإنترنت

من واشنطن بوست

أطلقت الحكومة الصينية حملة وطنية للقضاء على ما تسميه رابطة الشباب الشيوعي “مشكلة اجتماعية خطيرة” تهدد الأمة.

وفي إطار حملة مكافحة الإدمان على الإنترنت، تساعد الحكومة في تمويل ثماني عيادات إعادة تأهيل للمرضى الداخليين في جميع أنحاء البلاد.

تعد العيادة الموجودة في داشينغ، إحدى ضواحي العاصمة بكين، الأقدم والأكبر، حيث تضم 60 مريضًا في اليوم العادي وما يصل إلى 280 مريضًا خلال فترات الذروة. قليل من المرضى، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عامًا، يأتون إلى هنا عن طيب خاطر. وقد أُجبر معظمهم على القدوم من قبل والديهم، الذين يدفعون ما يزيد عن 1300 دولار شهريًا – حوالي 10 أضعاف متوسط ​​الراتب في الصين – لتلقي العلاج.

بقيادة تاو ران، الباحث العسكري الذي بنى حياته المهنية من خلال علاج مدمني الهيروين، تستخدم العيادة منهج الحب القاسي الذي يشمل الاستشارة والانضباط العسكري والمخدرات والتنويم المغناطيسي و صدمات كهربائية خفيفة.

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أتمنى لكم جميعا سنة سعيدة للخنزير

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جيمي فان هاسيلت هي مستشارة تسويق عبر الإنترنت، وتعيش في شنغهاي، ومالك © دليل الصين.