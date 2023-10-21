ستساعدك المقالة التالية: الأسبوع الماضي في الصين – بايدو، Blogspot، وصيف الصين ينتهي

الأسبوع الماضي في الصين – بايدو، Blogger، وصيف الصين ينتهي

بعض الحكايات الإخبارية الجديرة بالملاحظة التي حدثت في الصين الأسبوع الماضي.

بايدو تفوز بدعوى قضائية بشأن ملفات MP3

منذ أكثر من أسبوع بقليل محرك البحث الصيني بايدو فاز بدعوى قضائية تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر لملفات MP3، رفعتها إلى المحكمة 7 من أكبر شركات الموسيقى في العالم، من بينها Warner وSony.

“يساعد” Baidu مستخدميه في العثور على ملفات mp3 من خلال محرك بحث متخصص بتنسيق mp3. إنه أحد الأسباب التي تجعل بايدو يحظى بشعبية كبيرة. إنهم يساعدونك حتى في العثور على أفضل 100 [links to translated version of the page]. قبل أن تتمكن من التنزيل، تظهر لك شاشة مبدئية تخبرك بأن بايدو تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

من انترفاكس

وقضت محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في بكين التي تشرف على القضية بأن الاتهامات الموجهة ضد شركة البحث الصينية العملاقة لا تحظى بالدعم القانوني الكافي.

وقالت ليزلي تشانغ، المسؤولة في بايدو: “هذه أخبار جيدة بالنسبة لنا وستعزز التعاون بين شركات الإنترنت وصناعة الموسيقى”.

ولا ترى شركات الموسيقى في الحكم خبرًا جيدًا وسوف تستأنفه. والحقيقة هي أنه ما لم تكن الحكومة المركزية راغبة حقاً في احترام حقوق الملكية الفكرية، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم تعطيل البحث في ملفات mp3. بالنسبة لـ Baidu، إنها طريقة رائعة لإجبار شركات الموسيقى على التفاوض بشأن صفقة.

بايدو الإشارات المرجعية الاجتماعية

تدخل بايدو في جنون الإشارات المرجعية الاجتماعية.

الصين ويب 2.0 مراجعة يكتب

“ستكون الخدمة الجديدة تحت اسم النطاق الفرعي “cang.baidu.com”، وcang هي لغة بينيين الصينية للتجميع. ويمكن الوصول إلى النطاق الفرعي بالفعل، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون الخدمة متاحة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفقًا للمقدمة الواردة في صفحة الويب، لن تقوم خدمة الإشارات المرجعية الاجتماعية من Baidu بحفظ الروابط المفضلة لديك فحسب، بل ستحفظ أيضًا النص الكامل للروابط تلقائيًا. بالطبع، يمكنك البحث في إشاراتك المرجعية بسهولة باستخدام تقنية البحث في Baidu. إذا كانت الروابط التي قمت بحفظها معطلة، فيمكن أن تساعدك صفحة Baidu المخبأة في قراءتها مرة أخرى.

هناك العديد من مواقع الإشارات المرجعية الاجتماعية في الصين، أشهرها حتى الآن هو 365key.com.

أستطيع أن أتخيل بعض حالات انتهاك حقوق الطبع والنشر هنا. خاصة في حالة البدء في لصق الإعلانات على الويب المخزنة مؤقتًا. نظرًا لشعبيتها، هناك احتمال أن تصبح الإشارات المرجعية الاجتماعية أكثر انتشارًا. سأتابع الأمر.

صيف…

لا تزال الإباحية قضية حساسة في الصين، سواء على الإنترنت أو خارجها. دخل رجل أعمال جريء إلى أرض المواد الإباحية الصينية على الإنترنت، لكن عليه أن يدفع ثمن ذلك غاليًا.

من P2Pnet

بدأ موقع Qingseliuyuetian (الصيف الإباحي) في عام 2004 وافتتح ثلاثة مواقع إباحية أخرى، وجذب أكثر من 600000 مستخدم.

تم تعقبه بعد أن “تم تغيير موقع الويب الخاص بالمستشفى ليصبح الصفحة الرئيسية لموقع إباحي”.

لقد تم سجنه مدى الحياة.

جوجل روح العصر الصين سبتمبر

تم تحديث Google Zeitgeist China ببيانات شهر سبتمبر. ترتبط معظم عمليات البحث الشائعة، كما كان من قبل، بالترفيه. البحث الموسمي مخصص ليوم المعلم.

تم إلغاء حظر Blogger مرة أخرى

وأخيرًا وليس آخرًا، يمكن قراءة مدونات blogspot مرة أخرى في الصين. لقد قاموا مؤخرًا برفع الحظر عن ويكيبيديا، وبمجرد أن كتب العالم عنها، جعلوها غير متاحة. إنها ملحمة مستمرة، أحظر، ألغِ الحظر، ولن تتوقف، كما أخشى.

هذا يختتم الأمر إلى حد كبير لهذا الأسبوع. حسنًا تقريبًا، في حالة رغبتك في معرفة ما يبحث عنه الصينيون حقًا (وليس فقط Google Zeitgeist)، قم بزيارة المعامل على سوجو.كوم . Sogou هو محرك البحث الخاص بـ سوهو وأصدرت بيانات بحث لتتمكن من اللعب بها. إذا كنت تستطيع قراءتها بالطبع. نصيحة أخرى لمراجعة China Web 2.0

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جيمي فان هاسيلت هي مستشارة تسويق عبر الإنترنت، تعيش في شنغهاي، الصين. يمكن العثور على تأملاته عن الحياة على مقاطع الصين