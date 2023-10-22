ستساعدك المقالة التالية: الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2006 هي الأعلى بحثًا بين الرياضيين الأولمبيين

الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2006 هي الأعلى بحثًا بين الرياضيين الأولمبيين

أصدرت AOL قائمة بأهم اللاعبين الأولمبيين الذين تم البحث عنهم من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2006 في تورينو، إيطاليا. يتم تجميع القائمة من عمليات البحث على بحث AOL منذ بداية مباريات تورينو.

تقول AOL أن “حتى قبل إصابتها وانسحابها مما كان من المحتمل أن يكون دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة لها، كانت ميشيل كوان بالفعل المفضلة لدى زوار AOL Search، حيث احتلت المركز الأول بشكل عام في عمليات البحث عن الرياضيين الأولمبيين.“.

ومن بين الرياضيين الآخرين الأكثر بحثًا، شون وايت “فلاينج توماتو”، وبودي ميلر، وساشا كوهين.

الرياضيون الأولمبيون الأكثر بحثًا على AOLSearch.com في الفترة من 10 إلى 14 فبراير هم:

1) ميشيل كوان الولايات المتحدة، التزلج الفني على الجليد للسيدات

2) شون وايت الولايات المتحدة، التزلج على الجليد للرجال

3) بود ميلر الولايات المتحدة، التزلج الألبي للرجال

4) ساشا كوهين الولايات المتحدة، التزلج الفني على الجليد للسيدات

5) إميلي هيوز الولايات المتحدة، التزلج الفني على الجليد للسيدات

6) أبولو أنطون أونو الولايات المتحدة، المسار القصير للرجال

7) تشاد هيدريك الولايات المتحدة، التزلج السريع للرجال

8) جيريمي بلوم الولايات المتحدة، التزلج الحر للرجال

9) جريتشن بليلر الولايات المتحدة، التزلج على الجليد للسيدات

10) أليسون بيفر الولايات المتحدة، المسار القصير للسيدات

11) ليندسي كيلدو الولايات المتحدة، التزلج الألبي للسيدات

12) جوني وير الولايات المتحدة، التزلج الفني على الجليد للرجال

13) كاري ترا النرويج، التزلج الحر للسيدات

14) زاك لوند الولايات المتحدة، الهيكل العظمي للرجال

15) هانا تيتر الولايات المتحدة، التزلج على الجليد للسيدات

16) كيمي مايسنر الولايات المتحدة، التزلج الفني على الجليد للسيدات

17) داني كاس الولايات المتحدة، التزلج على الجليد للرجال

18) آني فريسينجر ألمانيا، التزلج السريع للسيدات

19) تانيث بيلبين الولايات المتحدة، الرقص على الجليد

20) جوي تشيك الولايات المتحدة، التزلج السريع للرجال