ستساعدك المقالة التالية: الإصدار التجريبي الجديد لمجموعات Google

الإصدار التجريبي الجديد لمجموعات Google

جوجل تطلق نسخة جديدة من مجموعات جوجل بيتا وهو متاح للاختبار بواسطة مستخدمي حساب Google. لقد ولت أيام عمليات البحث في مجموعات المستخدمين بأسلوب Deja Vu فقط، حيث أضافت مجموعات Google ميزات اجتماعية تفاعلية مثل إنشاء الصفحة والتخصيص ومشاركة الملفات وملفات تعريف الأعضاء.

إحدى الميزات المثيرة للاهتمام هي القدرة على إنشاء صفحات ويب مخصصة داخل المجموعة مما يضيف مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجربة المجموعة بأكملها.

إنشاء الصفحة

تقول Google أنه يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات لأغراض مثل:

استخدامها للحصول على معلومات حول مجموعتك أو المستندات المشتركة أو أي شيء تريد نشره عبر الإنترنت. يمكن لأي عضو عرض الصفحات والمساهمة فيها والتعليق عليها من داخل مجموعتك مباشرةً.

التقاط المحتوى والمعلومات التي قد تكون موجودة بالفعل في مناقشاتك، بطريقة يسهل الوصول إليها. هل لديك مجموعة لمناقشة أفضل المطاعم في منطقتك؟ لماذا لا تقوم بإنشاء صفحة تسرد المطاعم المفضلة للأعضاء؟

التخصيص

يمكن الآن أيضًا تخصيص مجموعات Google. يمكن للمرء أن يمنح مجموعته مظهرًا مميزًا باستخدام الألوان والرسومات وأنماط التخطيط.

مشاركة الملفات والشخصية

تتيح مجموعات Google الآن أيضًا للأعضاء تحميل الملفات ومشاركتها مع أعضاء المجموعة الآخرين. كما تم تحسين ملفات تعريف المستخدمين.

انفجار من الماضي:

كنت أقوم ببعض التصفح حول مجموعات Google وصادفت ذلك هذا المنشور قمت بنشره في اليوم الثاني من إطلاق مجلة محرك البحث (تم استضافته على blogspot.com في ذلك الوقت).

“لقد قمت للتو بإطلاق مدونة جديدة لأخبار محرك البحث تسمى The Search Engine Journal.

إنه في يومه الثاني وأنا أستمتع حقًا بإعداد

التدوين.”

إذا قمت بالنقر فوق هذا المنشور، لاحظ على يمين الشاشة الروابط الدعائية والصفحات ذات الصلة التي تشبه Google GMail.. اقتراحات راقية جدًا وذات صلة من مجموعات Google.