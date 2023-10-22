ستساعدك المقالة التالية: الإصدار التجريبي من Internet Explorer 7 متوفر الآن للتنزيل

الإصدار التجريبي من Internet Explorer 7 متوفر الآن للتنزيل

بحسب المسؤول مدونة آي إي, إنترنت إكسبلورر 7 بيتا انه متاح الان. المزيد من الموقع:

“لقد تصرفنا بناءً على الكثير من التعليقات وتقارير الأخطاء من الإصدارات العامة السابقة. على وجه الخصوص، أشعر بالرضا تجاه التغييرات التي أجريناها بناءً على تقارير من مطوري الويب حول بعض سلوكيات CSS، وتعليقات توافق التطبيقات، وبيانات الموثوقية (نعم، نحن نقوم بتحليل المعلومات التي تأتي عندما تنقر على “إرسال تقرير عن الخطأ”)، والمستخدم تجربة ردود الفعل. سينشر الأشخاص في الفريق تفاصيل إضافية حول التغييرات خلال الأيام القليلة المقبلة.

بالنسبة لإصدار Beta 2 هذا، فإننا نتخذ خطوة إضافية تتمثل في تقديم دعم مجاني عبر الهاتف للمستهلكين في أمريكا الشمالية وألمانيا واليابان. نحن نقدم دعمًا عبر الهاتف لتشجيع الأشخاص الذين يخجلون عادةً من استخدام البرامج التجريبية لتجربة IE7 Beta 2. ونعتقد أن IE7 – حتى في هذه المرحلة التجريبية – يمثل تحسنًا كبيرًا ونريد أن يقوم أكبر عدد ممكن من الأشخاص بتجربته و استخدامه. IE7 مكتمل الميزات وقد خضع لاختبارات هامة للتوافق والموثوقية. سيكون لدى الأشخاص (وخاصة المتحمسين للتكنولوجيا) تجربة جيدة معها.

لا أستطيع أن أقول أنني وجدت أي شيء مبتكر إلى حد كبير هنا، في الواقع، لا شيء أكثر مما قدمه Firefox خلال العام الماضي أو نحو ذلك. يعد الدعم المجاني عبر الهاتف خطوة لطيفة. يتميز IE7 المعاد تصميمه حديثًا بمظهر يشبه Safari، وWeb 2.0 تمامًا، وتصفح مبوب، وميزات أمان عالية، وأداة طباعة أنيقة. ماذا عن رأيك؟ جربه واترك أفكارك حول Internet Explorer 7 في قسم التعليقات.