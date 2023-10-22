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الإيداع المباشر لشبكة ناشري Yahoo: الدفعات السريعة

أضافت شبكة Yahoo Publisher Network خيارًا للناشرين لنظام إعلانات “البحث” المستهدف للسياق الخاص بهم لتلقي الدفع عن طريق الإيداع المباشر. ومن خلال تحديد خيار الإيداع المباشر، سيحصل الناشرون على أرباحهم من Yahoo 10 إلى 15 يومًا أسرع من ذي قبل مع الودائع إلى الحسابات المصرفية التي تحدث على 25 من كل شهر.

بالنسبة لجميع الناشرين الجدد المدعوين للانضمام إلى شبكة ناشري Yahoo، سيكون الإيداع المباشر هو طريقة الدفع الافتراضية المحددة في إدارة مركز النشر YPN.

تقدم شبكة Yahoo Publisher Network، التي تضم حاليًا أكثر من 2000 ناشر عالي الجودة يختبرون شبكتهم الموجودة في الولايات المتحدة، دفع أرباح الناشرين عن طريق الشيكات أو الإيداع المباشر أو تحويل رصيد الأموال إلى حسابات Yahoo Search Marketing الخاصة بالناشرين الذين هم أيضًا من معلني Yahoo.

ستستخدم شبكة Yahoo Publisher Network نظام رسائل تنبيهات البوابة ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها لإخطار الناشرين عند حدوث فشل في التحقق من الصحة أو الدفع.

لقد تحدثت بالأمس مع ويل جونسون، المدير العام/نائب الرئيس لشركة YPN، ومدير المنتج Carolina Toro وأخبروا أيضًا Search Engine Journal أنه بالإضافة إلى إضافة خيار الإيداع المباشر، تقدم YPN أيضًا خيار الاستقطاع الضريبي للناشرين.

بالإضافة إلى ذلك، إليك ملخص للتغييرات التي تم إجراؤها على نظام YPN هذا العام:

YPNBlog.com، مورد للناشرين (أبريل)

تحسينات التقارير. أصبح لدى الناشرين الآن القدرة على تعديل وحذف فئات التقارير وعناوين URL والروابط الدائمة (مارس)

تقويم windows لجميع حقول التاريخ. عندما يبحث الناشرون عن تحديد نطاق زمني، يمكنهم النقر على أيقونة التقويم لعرض التواريخ التي يرغبون في تحديدها. (يمشي)

توفر ميزة المراسلة الجديدة نصائح ومعلومات شخصية حول الحساب بالإضافة إلى الإعلانات والإشعارات حول الإصدار التجريبي الخاص بنا. (يمشي)

تحديثات لعلامة تبويب المحتوى مثل الارتباط بـ Yahoo! شبكة المطورين (فبراير)

نتوقع أن تستمر شبكة ناشري Yahoo في زيادة عدد الناشرين المتميزين لديها، وتعزيز نظامها الحالي، وطرح YPN في منطقتين أو ثلاث مناطق رئيسية أخرى خارج أمريكا الشمالية قبل نهاية العام.