ستساعدك المقالة التالية: الاحتفاظ بالموظفين 101: أهم 8 استراتيجيات للحفاظ على الاحتفاظ بالموظفين في شركتك

تشعر الشركات من جميع الأحجام بآثار ما يسمى استقالة كبيرة. وتظهر الأرقام الأخيرة أن أكثر من 4 من كل 10 عمال يفكرون في ترك وظائفهم الحالية بسبب توفر الوظائف والفرص الجديدة التي خلقها التحول إلى العمل عن بعد.

لماذا يعد الاحتفاظ بالموظفين أمرًا مهمًا

إن دوران الموظفين له آثار بعيدة المدى تتجاوز الاضطرابات المؤقتة. لتبدأ، أنها مكلفة.

“وفقًا لمعهد العمل، فإن استبدال الموظف يكلف حوالي ثلث راتبه”.

عندما يشاهد الموظفون زملاءهم وهم يغادرون، غالبًا ما يزداد عبء العمل عليهم. ويمكن أن تكون النتيجة دوامة من التوتر والانسحاب.

ونتيجة لذلك، فإن الموظفين الذين يعانون من إرهاق العمل والإحباط هم أقل عرضة للأداء في ذروتهم، مما يقلل من جودة منتج الشركة أو الخدمة، وينخفض ​​مستوى رضا العملاء. من المستحيل تحديد العواقب بشكل كامل.

أفضل 8 استراتيجيات فعالة للاحتفاظ بالموظفين بقلم راهول مالوديا:

ما الذي يمكن للشركات فعله لإبقاء موظفيها سعداء ومنعهم من البحث عن فرص عمل جديدة؟

ضع شركتك على الطريق الصحيح من خلال استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين الثمانية هذه.

1. الاستثمار في وظائف الموظفين:

تقارير ينكدين ذلك 94% من الموظفين سيبقون مع شركاتهم لفترة أطول إذا استثمرت الشركة في حياتهم المهنية.

في الوقت الحاضر، يدرك الموظفون أهمية الحفاظ على مهاراتهم حادة من أجل الحفاظ على قدرتهم التنافسية والارتقاء في سلم الشركة.

ومن خلال الاستثمار في التعليم الإضافي لموظفيها وتوفير برامج الإرشاد، يمكن للمؤسسات الاستفادة من رغبة موظفيها في التطوير.

من خلال دورات التعليم المهني عبر الإنترنت مثل تلك التي تقدمها Udemy وCoursera، يمكن للشركات إعادة مهارات موظفيها وتحسين مهاراتهم، وتنمية مجموعة مواهبهم مع زيادة رضا الموظفين.

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2. التركيز على المديرين:

هل تتذكر القول المأثور “الناس لا يتركون وظائفهم، بل يتركون رؤسائهم”؟ وهذا صحيح في بعض الأحيان.

أفادت التقارير أن 57% من الموظفين تركوا وظائفهم بسبب سوء العلاقة مع مديرهم في عام 2019. ويمكن تعلم المهارات القيادية.

يجب على الشركات التأكد من أن مراجعات الأداء تأخذ المهارات الإدارية في الاعتبار وتوفر التدريب والإرشاد للمديرين على جميع المستويات، خاصة إذا كانوا مشرفين لأول مرة.

3. التعرف على مساهمات الموظفين:

الشعور بالتقدير هو حاجة إنسانية عالمية، خاصة في مكان العمل. وفقا لدراسة استقصائية أجرتها جمعية إدارة الموارد البشرية، يعتقد 68٪ من المتخصصين في الموارد البشرية أن الاعتراف أمر بالغ الأهمية للاحتفاظ بالموظفين، ولكن العديد من المنظمات تفتقر إلى برامج الاعتراف الرسمية.

من المهم للشركات أن تشجع المديرين على التعرف على العمل الذي يقوم به مرؤوسوهم المباشرون. يمكن أيضًا التعرف على الموظفين الذين يبذلون قصارى جهدهم على مستوى القسم أو الشركة.

يواجه الموظفون مجموعة متنوعة من الظروف الصعبة أثناء الوباء، مما يجعل التقدير أكثر أهمية.

4. فكر في حزمة المزايا الخاصة بك:

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الفوائد عاملاً مهمًا في عملية التوظيف.

تشير تقارير فوربس إلى أن ما يقرب من 6 من كل 10 موظفين يقيمون حزمة مزايا الشركة باعتبارها العامل الأكثر أهمية غير الراتب في قرارهم.

مزايا الموظف مثل انخفاض أقساط الرعاية الصحية أو زيادة الإجازة الوالدية يمكن تحديد ما إذا كان الموظف سيبقى في منصبه الحالي أو يبحث عن وظيفة جديدة.

قبل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، كانت بيئات العمل المرنة عاملاً رئيسياً في الاحتفاظ بالموظفين. يعتمد ولاء الموظفين بشكل كبير على رغبة الشركة في تلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

5. إعطاء الأولوية للتوازن بين العمل والحياة:

التوازن بين العمل والحياة ليس مجرد كلمة طنانة. يعد العمل عن بعد والسماح للموظفين بالعمل وفقًا لجداولهم الزمنية جوانب مهمة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، ولكن لا فائدة منها إذا كان لدى الموظفين الكثير من العمل للقيام به أو إذا كانت ثقافة الشركة تتطلب منهم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم جيدًا بعد ساعات العمل .

من المهم للمديرين التحقق بانتظام من موظفيهم للتأكد من عدم إرهاقهم بالعمل والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة حول أعباء العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات تقليل الأزمة عن طريق التخلص من الاجتماعات غير الضرورية والمهام الإدارية التي تستنزف الوقت دون إضافة قيمة إلى العملية. في النهاية، تحتاج الشركات إلى الموازنة بين تكلفة إضافة الموظفين مقابل زيادة معدل دوران الموظفين إذا أصبحت أعباء العمل غير مستدامة.

6. إنشاء مسارات للنمو:

نحن نعيش في عالم سريع التغير، ويعلم الموظفون أنه يجب عليهم مواكبة ذلك أو المخاطرة بالتخلف عن الركب. وعلى الرغم من ذلك، يشعر العديد من الموظفين بالقلق من أن شركاتهم الحالية لا توفر فرصًا للترقية والارتقاء الوظيفي.

وبالتالي، فإنهم يبحثون خارج المنظمة عن خطوتهم التالية.

من الممكن زيادة مشاركة الموظفين من خلال توفير مسارات وظيفية مخصصة وطمأنتهم بأن مستقبلهم مشرق في المنظمة. تتضمن عملية المسار الوظيفي الموظفين ومديريهم تحديد الأهداف وإنشاء خطة تعليمية لتحقيقها.

7. تحسين الثقافة التنظيمية:

تعد ثقافة الشركة مفتاحًا مهمًا لمكان عمل مُرضٍ. إنها ليست ذاتية، لأنها تؤثر على الاحتفاظ. تعد ثقافة الشركة أحد العوامل الدافعة وراء الرضا في العمل.

في حين أن اللبنات الأساسية للثقافة القوية تختلف إلى حد ما من مكان عمل إلى آخر، إلا أن الثقافات المؤسسية القوية تشترك في سمات رئيسية مثل:

وجود وتنفيذ قيم محددة بوضوح

تقييم أصوات الموظفين والبحث عنها

وجود التزامات قوية بالتنوع والمساواة والشمول

تنفيذ القيادة الداعمة

8. التركيز على المرونة:

إلى جانب الخيارات البعيدة، أعطى الموظفون أيضًا الأولوية للمرونة في جداولهم كواحدة من استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين. من المرجح أن يشعر الموظفون الذين يمكنهم تعديل ساعات عملهم لاستيعاب رعاية الأسرة والاحتياجات الطبية أو حتى الذهاب إلى البنك في منتصف اليوم بمزيد من السيطرة على يوم العمل وحضوره بشكل أفضل.

وهذا صحيح حتى لو ظل عدد ساعات العمل دون تغيير.

وفي الختام، فإن الموظفين الذين يشعرون بالتقدير ويعتقدون أن شركاتهم تستثمر في نجاحهم سيكونون أكثر سعادة وإنتاجية وأكثر ولاءً، وهو ما يعد مكسبًا للجميع.

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