ستساعدك المقالة التالية: الاحتفاظ بمبلغ 70 دولارًا على ساعة Fossil’s Machine Generation 6 Hybrid Smartwatch

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الاحتفاظ بمبلغ 70 دولارًا على ساعة Fossil’S Machine Generation 6 Hybrid Smartwatch:

لنبدأ بأساسيات ما هي الساعة الذكية. تُعرف Smart Watch بأنها جهاز محسوب لديه القدرة على جمع البيانات وتخزينها. تُعرف الساعة الذكية بأنها كمبيوتر صغير يمكن ارتداؤه يشبه ساعة اليد العادية. تتميز الساعة الذكية بالكثير من المواصفات. إنه جهاز ذكي يمكننا ارتداؤه على معصمنا. إنه لا يُظهر لنا الوقت فحسب ، بل يحتوي على الكثير من الميزات الذكية المختلفة.

يتم تقديم ساعة Fossil’s Machine Generation 6 Hybrid Smartwatch بواسطة Amazon الآن. انخفض سعر هذه الساعة الذكية إلى 159 دولارًا. عادة يمكنك شراء هذا مقابل 229 دولارًا ، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه بخصم يبلغ حوالي 31 ٪. إنها واحدة من أفضل الساعات الذكية التي يمكنك ارتداؤها ولديها الكثير من المواصفات المختلفة. إنها أداة يمكن ارتداؤها يمكنك شراؤها ويمكنك مراقبة صحتك بمساعدة هذا.

ساعة Fossil’s Machine Generation 6 Hybrid Smartwatch هي ساعة ذكية لديها القدرة على مراقبة صحتك. لديه القدرة على مراقبة معدل ضربات قلبك طوال الوقت. يمكنه مراقبة ضغط الدم لديك. أيضًا ، يمكنه مراقبة نومك و spO2. لديها عدد من وجوه المشاهدة المختلفة المتاحة.

يمكنك تخصيص وجه ساعتك وفقًا لاختيارك. لديها عرض رائع. يحتوي على شاشة حبر إلكترونية تعمل دائمًا. هذا العرض لديه القدرة على عرض الإشعارات والمقاييس لك. تتمتع بصحة بطارية رائعة. عمر البطارية يصل إلى حوالي 14 يومًا.

تحتوي الساعة الذكية على أساور متينة.

Amazon لديها مجموعة متنوعة من الأساور المتاحة التي يمكنك شراؤها منها بأسعار معقولة.

يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجا بايت وسعة تخزين تبلغ حوالي 8 جيجا بايت.

لديه توافق كبير مع البلوتوث.

إنه مدعوم من Wear OS من Google.

إنها ساعة ذكية رائعة لديها القدرة على العمل بإصدار Android الجديد.

وهو متوافق مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

لديها توافر NFC. يحتوي على شاشة AMOLED ساطعة يبلغ حجمها حوالي 1.28 بوصة. لديها وجوه مشاهدة الاجتماعية المتاحة. لديه القدرة على تزويدك بإشعارات المكالمات والرسائل النصية والإشعارات من تطبيقات الوسائط الاجتماعية أيضًا.

تشمل ميزات الساعات الذكية المتانة وعمر البطارية الجيد وأجهزة الاستشعار والميزات الصحية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية. يوفر لك إخطارات من جميع المواقع الاجتماعية بما في ذلك Facebook، رسول، Instagramو Twitter، WhatsApp ، إلخ. يعرض لك إشعارات المكالمات والرسائل النصية.

بعضها مزود بميكروفونات ومكبرات صوت تمنحك خيار الرد وإجراء المكالمات. يحتوي بعضها على مستشعرات متاحة لتظهر لك إشعارات عند اكتشاف السقوط.

في الختام ، يمكننا القول أن لديك ساعة ذكية رائعة توفر لك أفضل ميزاتها في نطاق مناسب للميزانية الآن. إنها أفضل ساعة ذكية توفر لك الكثير من الميزات المختلفة التي تشمل تتبع الصحة وتتبع اللياقة البدنية ومراقبة ضغط الدم والعديد من الأشياء الأخرى.

يمكنه مراقبة أنشطة حياتك اليومية طوال الوقت. توفر لك الساعة الذكية مجموعة واسعة من المواصفات. يمكنك الآن الاستفادة من ميزاته في نطاق مناسب للميزانية. يمكنك الآن توفير ما يصل إلى 70 دولارًا على هذه الساعة الذكية. لذلك يجب أن أقول إنك اذهب واغتنم هذه الفرصة.