الاستعراض: Ringke فيوجن ل Galaxy يوفر S20 ملمسًا غير لامع وتصميمًا فريدًا مع سعر منخفض

هناك المئات من خيارات الحالة لأجهزة Samsung Galaxy سلسلة S20 ، ولكن في كثير من الأحيان ، جميعهم يشعرون وكأنهم نفس الشيء مع طبقة مختلفة من الطلاء. حالات الانصهار Ringke ل Galaxy تبدو سلسلة S20 هكذا في البداية ، ولكن شخصيًا ، أثبتت أنها خياراتي المفضلة ، بفضل التصميم الجيد والملمس غير اللامع.

على مدى الشهرين الماضيين ، كنت أستخدم مجموعة متنوعة من الحالات المختلفة لحالتي Galaxy S20 + ، بعضها مكلف للغاية ، لكني أواصل العودة إلى حالة Ringke Fusion البسيطة هذه. لماذا ا؟

من حيث الملاءمة ، مسمر Ringke. هذه الحالات مريحة بما فيه الكفاية لذلك لا داعي للقلق من أنها ستقع عند التأثير ، ولكن ليست ضيقة للغاية بحيث يصعب إزالتها. كل من Fusion و Fusion X مناسبان أيضًا دون التضحية بالكثير من الحماية من الصدمات. هناك شفة لائقة مرفوعة حول الأجزاء العلوية والسفلية من الشاشة ، بالإضافة إلى حماية كافية حول الجوانب لحماية الشاشة أثناء السقوط أو عندما تكون مستوية على الطاولة.

أنا شخصياً وجدت هذا الحجم مثاليًا لجعل إيماءات Android 10 تبدو طبيعية بشكل أكبر Galaxy S20 +. بدون حالة ، يكون الهاتف رقيقًا جدًا ورفض اللمس ليس جيدًا بما يكفي لترك التجربة بدون مشكلة.

يعتبر Ringke Fusion X ، في الصورة أعلاه ، الخيار الفريد لكليهما. يحتوي على إطار ملون مع بعض العناصر الوعرة التي لا تقدم فقط مظهرًا فريدًا ، ولكن الكثير من القبضة. اللوحة الخلفية ، أيضًا ، واضحة تمامًا ، مما يتيح تصميم Galaxy تألق S20 من خلال. إذا كنت قد التقطت إصدارات Aura Blue أو Cloud Blue من الهاتف ، فإن "Space Blue" Fusion X هو مكمل رائع لتلك الألوان. سيكون من دواعي سرور الكثير أيضًا أن يرى أن هناك نقاط ربط الحبل على جانبي القضية.

من ناحية أخرى ، فإن Ringke Fusion أبسط Galaxy حالة S20 التي تحصل على شيء واحد صحيح – إنها غير لامعة. لا يمكن أن تكون هذه الحالة أبسط مع تصميم واضح ، بدون لمسات برية ، وقواطع صلبة. ومع ذلك ، فهي واحدة من الحالات الواضحة الوحيدة لـ S20 التي رأيتها ليست لامعة. أنا شخصياً لا أحب الحالات اللامعة الواضحة لأنها تتسخ بسرعة من الداخل والخارج. على النقيض من ذلك ، تحافظ هذه الحالة على مظهر نظيف لا يجمع بصمات الأصابع مثل الجنون.

بسعر 12 دولارًا لـ Fusion X و 10 دولارات للانصهار العادي ، كلتا هاتين الحالتين هي خيارات رائعة لأي Galaxy مالك S20 – إنه متاح لـ S20 و S20 + و S20 Ultra أيضًا. يمكنك الحصول عليها Amazon.

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