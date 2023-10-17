ستساعدك المقالة التالية: الاستهداف الجغرافي في الموقع وتحسين البحث المحلي

لقد تطرقت سابقًا إلى الأدوات التي تساعد في الاستهداف الجغرافي وقارنت فعاليتها. كل هذه الأمور تتجاوز جهود التحسين في الموقع:

تحديد الهدف الجغرافي باستخدام أدوات مشرفي المواقع؛ موقع الخادم؛ نطاق المستوى الأعلى الخاص بالدولة؛ + روابط خلفية من المواقع المحلية.

في حين أن القائمة أعلاه ضرورية إذا كنت تريد أن يقوم محرك البحث بجهود الاستهداف الجغرافي بشكل صحيح، فلا ينبغي تفويت بعض التحسينات المهمة في الموقع أيضًا (وهذا سيضمن تصنيفات بحث محلية أفضل لموقعك ويولد روابط خلفية محلية):