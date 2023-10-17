ستساعدك المقالة التالية: الاستهداف الجغرافي في الموقع وتحسين البحث المحلي
لقد تطرقت سابقًا إلى الأدوات التي تساعد في الاستهداف الجغرافي وقارنت فعاليتها. كل هذه الأمور تتجاوز جهود التحسين في الموقع:
- تحديد الهدف الجغرافي باستخدام أدوات مشرفي المواقع؛
- موقع الخادم؛
- نطاق المستوى الأعلى الخاص بالدولة؛
- + روابط خلفية من المواقع المحلية.
في حين أن القائمة أعلاه ضرورية إذا كنت تريد أن يقوم محرك البحث بجهود الاستهداف الجغرافي بشكل صحيح، فلا ينبغي تفويت بعض التحسينات المهمة في الموقع أيضًا (وهذا سيضمن تصنيفات بحث محلية أفضل لموقعك ويولد روابط خلفية محلية):
- تضمين الخاص بك معلومات الموقع على الصفحات المرئية لبرامج الزحف (والأفضل من ذلك: الصفحات البارزة والقوية).
- يستخدم <العنوان> علامة لجعلها أكثر وضوحًا ما هو موقع عملك.
- فكر في تحسين بعض ما لديك عناوين الصفحات (وغيرها من عناصر الصفحة المهمة لتحسين محركات البحث: عناوين URL و نص الربط الداخلي) لمدينتك/ولايتك.
- تأكد من تضمين (وربما تحسين) الخاص بك الرمز البريدي / عنوان صندوق البريد.
- تأكد من إضافة الخاص بك رقم الهاتف المحلي (بما في ذلك رمز المنطقة) إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بك والصفحة الرئيسية.
- لا تنس تخصيص تفاصيل جغرافية محددة أخرى لتنسيق الإصدار الجغرافي الحالي: التسعير بالعملة المحلية، ساعات العمل بناءً على المعايير المحلية والمنطقة الزمنية، بلح بالتنسيق المفهوم محليًا (على سبيل المثال YYYY/MM/DD مقابل DD/MM/YY الروسي)، وما إلى ذلك.
- يجري العروض الترويجية الخاصة بكل بلد (للعطلات المحلية وأيام العطل)؛
- الأمثل ل التهجئة المحلية (على سبيل المثال، الإنجليزية البريطانية مقابل الإنجليزية الأمريكية مقابل الإنجليزية الأسترالية) للحصول على حركة المرور من إحالات البحث المحلية؛
- جرب يدك في طعم الارتباط المحلي: قم بتغطية الموضوعات التي تهم الدولة التي تستهدفها على وجه التحديد (أضف حقائق وطنية وفكاهة وأمثال خاصة بالدولة).