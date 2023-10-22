ستساعدك المقالة التالية: الاقتباس المشترك وربط SEO

الاقتباس المشترك وربط SEO

جيم بويكين لديه تجربة لطيفة إلى حد ما الاقتباس المشترك، وهي طريقة تقيس بها بعض محركات البحث مدى الشعبية الفئوية للموقع بين المواقع الأخرى المرتبطة بنفس مجموعات الروابط.

يشير جيم إلى هذا التعريف الموجود على Sourceforge.net:

يعد الاستشهاد الببليوغرافي أحد إجراءات التشابه الشائعة المستخدمة لتحديد تشابه الموضوع بين عنصرين. إذا تم الاستشهاد بـ A وB بواسطة C، فيمكن القول أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، على الرغم من أنهما لا يشيران إلى بعضهما البعض بشكل مباشر. إذا تم الاستشهاد بـ A وB في العديد من العناصر الأخرى، فإن العلاقة بينهما أقوى. كلما زاد عدد العناصر التي يتم الاستشهاد بها، كانت العلاقة بينهما أقوى.

وبالنسبة لجميع الأشخاص العاديين مثلي في مجال تحسين محركات البحث (أو صناعة محركات البحث)، يقدم جيم بعض التوضيحات الرائعة حول كيف يمكن أن يؤدي شراء الروابط على الصفحات التي تحتوي على معلنين مرتبطين بشكل عشوائي إلى أن يصبح موقعك مرتبطًا بالجنس والمخدرات والمقامرة: ربما ليست أفضل مجموعات المواقع التي يمكنك التسكع فيها.

وفق جيمكلما زاد عدد الاستشهادات في فهارس البحث، زادت أهمية قوائم الدليل المستهدفة.

بالإضافة إلى ذلك، للحصول على تعريف أبسط للاقتباس المشترك، ما عليك سوى النقر على “ صفحات مماثلة ” الرابط الموجود بجوار قائمة موقعك في Google SERPS.

نعم… إنه رابط “الصفحات المشابهة” بجوار الرابط “نسخة مخبأة” (يمكنك أيضًا البحث في Google باستخدام الأمر ذو الصلة (ذات الصلة:www.your-site.com)).

هل تساءلت يومًا ما هي تلك المواقع المشابهة؟ هذا هو الاقتباس المشترك الخاص بك! وهذا يعني أن صفحات الويب التي ترتبط بك تميل إلى الارتباط بتلك المواقع أيضًا. في أغلب الأحيان، تحظى المواقع ذات التصنيف الأعلى باستشهادات جيدة (المواقع ذات الصلة باسم “الصفحات المشابهة”).

من المثير للاهتمام حقًا التحقق من كيفية تصنيف Google للمواقع.

* على سبيل المثال، إذا نظرت إلى الاقتباس من محرك بحث المدونة أرى أن Google يصنفه على أنه دليل مدونة، وليس محرك بحث (انظر Technorati أو Ice Rocket في القائمة؟).

* وإلقاء نظرة على مجلة محرك البحث يظهر اقتباسًا دقيقًا مع مواقع أخبار محركات البحث الأخرى ومدونات البحث

لذا، كيف هو الاقتباس الخاص بك؟