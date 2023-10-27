ستساعدك المقالة التالية: البحث المحلي: الشيء الكبير التالي في الدفع لكل نقرة

البحث المحلي: الشيء الكبير التالي في الدفع لكل نقرة

أعلنت مقدمة هذا الشهر عن تجربة لتقنيتها الخاصة بنتائج بحث الدفع المحلي لكل نقرة في الولايات المتحدة – العرض التوضيحي *هنا* – وفي يوليو أعلنت Google أن إعلانات PPC الخاصة بها سيتم عرضها على Switchboard، وهو موقع دليل هاتف أمريكي يغطي كلاً من الشركات (الصفحات الصفراء) والأشخاص (الصفحات البيضاء).

لقد استغلت محركات البحث منذ فترة طويلة رغبات المستهلكين في شراء المنتجات والخدمات من الشركات القريبة منهم من خلال توفير خدمات الصفحات الصفراء على مواقعهم الإلكترونية، على سبيل المثال Yahoo! خدمة البحث عن الأعمال التجارية في المملكة المتحدة وYell.com http://uk.businessfinder.yahoo.com/.

لكن حتى الآن لم يتم التركيز بشكل خاص على هذا المجال من خلال محركات الدفع الكبيرة لكل نقرة – ولكن الأمر كان مجرد مسألة وقت حتى بدأوا في تطوير حلول لخدمة الإعلانات المحلية لعمليات البحث المحلية. توفر الإعلانات المحلية بالفعل عائدات ضخمة لناشري الصفحات الصفراء المطبوعة (دخلت شركة Yell في المملكة المتحدة قائمة أفضل 100 سهم في مؤشر FTSE في المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول، على سبيل المثال). وتقدر المقدمة أن قيمة سوق البحث المحلي عبر الإنترنت ستبلغ مليار دولار بحلول عام 2008.

إذًا ما هي الفرص – والتحديات – التي يقدمها لك تطوير البحث المحلي، كمعلن؟