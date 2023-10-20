ستساعدك المقالة التالية: البحث المحلي: توصيات المستخدم تدر أموالاً على عملك

لقد خططت اليوم للخروج مساء الغد إلى مطعم تايلاندي في تامبا، مسقط رأسي الجديد. لقد كنت هنا منذ 3 أسابيع فقط وقمت بالقيادة عبر العديد من الأماكن التايلاندية المختلفة في جميع أنحاء المدينة، لكنني لست متأكدًا حقًا من المكان الذي سأذهب إليه.

يمكنني دائمًا اختيار واحد فقط من دليل الهاتف، ولكن لماذا أفعل ذلك عندما يكون لديك الإنترنت.

Yahoo Local هو محرك البحث المحلي المفضل لدي للعثور على الأماكن والشركات، وخاصة المطاعم.

لماذا؟ لأن Yahoo تقوم بعمل رائع في دمج تقييمات المستخدمين في نتائج البحث الخاصة بهم وأنا أحب مراجعة المطاعم بنفسي. أحب مراجعتها كثيرًا، وفي الحقيقة أخطط لإطلاق مدونة محلية جديدة لمنطقة تامبا؛ ولكن هذه قصة أخرى.

وإليك كيفية عمل عملية اتخاذ القرار الخاصة بي.

بحث عن “المطاعم التايلاندية” في تامبا، فلوريدا 33618. تقول شركة ياهو أن هناك 37 مطعمًا تايلانديًا على بعد 15 ميلًا من منزلي. يمكن أن تكون حركة المرور في هذه المدينة فظيعة، لذلك خفضت نصف القطر إلى 10 أميال من منزلي؛ تقترح ياهو الآن 23 مطعمًا. 23 مطعم تايلاندي! كيف أتوصل إلى القرار؟ حسنًا، باستخدام Yahoo Local، يمكنني فرز هذه النتائج حسب متغيرات مثل المسافة أو التقييم أو توصيات المستخدم. سأختار توصيات المستخدم لأنني أستطيع القيادة لمسافة 10 أميال للحصول على طعام تايلاندي جيد، وبشكل عام، أتأثر بما يكتبه الشخص عن مكان ما أكثر من تقييم شيء ما على مقياس من 1 إلى 5. بعد فرز النتائج حسب توصيات المستخدم، لقد فوجئت برؤية 7 مطاعم فقط من أصل 23 مطعمًا تمت مراجعتها والتوصية بها على Yahoo Local.

لذا، دعونا ننظر إلى المراكز الأربعة الأولى:

مطعم القصر الملكي التايلاندي : “ طعام ممتاز. تعد تحضيرات الأرز المقلي والمعكرونة المختلفة من أفضل ما تناولته على الإطلاق. “

: “ “ التايلاندية روبي إنكوربوريتد : “ هذا هو أفضل التايلاندية في تامبا، الأقرب إلى بانكوك. “

: “ “ مطعم سوخوثاي : ” لم يسبق لك أن أكلت المطبخ التايلاندي، حتى تناولت الطعام في مطعم سوخو تاي! ” & “ أحب هذا المطعم الجو رائع، كما هي الخدمة. ولكن الطعام رائع للغاية. إذا كنت تحب التايلاندية، فهذا هو المكان المناسب للذهاب. إذا لم تجرب التايلاندية من قبل، فهذا هو المكان المناسب للبدء. مقبلات رائعة (خاصة نفخة الكاري)، وإدخالات رائعة (أفضل أطباق الكاري)، وصحراء رائعة. “

: ” ” & “ “ ياسمين تاي : “تشتهر Jasmine Thai كوجهة للطعام التايلاندي في تامبا. يقع مطعم Jasmine Thai في كارولوود، إحدى ضواحي شمال تامبا، ويتميز بأجواء أصيلة وقائمة مدروسة جيدًا وخدمة ممتازة. إذا كان علي أن أشير إلى “جانب سلبي” واحد فقط، فهو أن المطعم، الذي يقع في ساحة، صغير جدًا بالنسبة لعدد العملاء الذين يتسع لهم. نظرًا لأن الطعام جيد جدًا، فإن كل طاولة عادة ما تكون ممتلئة، ويؤدي الازدحام إلى إبعاد الأجواء إلى حد ما. لم أوصي أبدًا بهذا المطعم لأي شخص لم يأتِ بحبه! عادةً ما أتناول الطعام التايلاندي مرة واحدة في الأسبوع، لذلك زرت ياسمين عدة مرات، ولم أشعر بخيبة أمل أبدًا! اذهب، انظر، تناول الطعام! “

تتمتع جميع هذه المطاعم بتعليقات رائعة من مستخدمي Yahoo الذين يبدون وكأنهم أشخاص حقيقيين (وليسوا موظفين). قام البعض بمراجعة العديد من المطاعم التايلاندية في المنطقة وأحدها ليس من هنا ولكنه بذل جهدًا إضافيًا لمراجعة أحد هذه المطاعم بعد زيارة المنطقة!

سأصطحب ضيفي إلى مطعم Jasmine Thai أو Sukhothai، بناءً على الموقع وساعات العمل، والأهم من ذلك تقييمات الاستخدام وتوصياته.

من المحتمل أن نخفض حوالي 100 دولار أمريكي في المكان، وهذا هو 100 دولار أمريكي يجلبها المطعم بسبب قيام شخص ما بتخصيص الوقت لكتابة مراجعة له وإدراج هذا المطعم نفسه بشكل صحيح على Yahoo Local.

فكر فقط، إذا جاء خمسة أشخاص أسبوعيًا إلى نفس المطعم بناءً على توصيات مستخدم Yahoo المحلي، فهذا يعني 24000 دولارًا إضافيًا سنويًا من إجمالي الإيرادات الناتجة عن جهد مشترك بين الشركة والعميل.

كيف يمكن لشركتك أو مطعمك تعزيز تسويق البحث المحلي للاستفادة من تقييمات المستخدمين؟

من السهل، فقط قم بإعداد جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت في المطعم.

بعد أن يتناول عملاؤك وجبتهم، اطلب منهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم على Yahoo ومراجعة مطعمك.

إذا شعروا بعدم الارتياح حيال القيام بذلك، فاطلب منهم مراجعة المطعم عند عودتهم إلى المنزل ومنحهم قسيمة خصم بنسبة 10% مع تذكير للقيام بذلك على Yahoo Local أو Insider Pages أو CitySearch أو أي محرك بحث محلي آخر.

من المحتمل أن تنفجر قوائم البحث المحلية والتوصيات الخاصة بمطعمك (متجر، أو عيادة، أو بوتيك، أو مقهى، أو بار) أمام عينيك، وسيؤدي التأثير الفيروسي إلى زيادة الطلب، والمزيد من العملاء، وأداة اتصال بين عملك وشركائه. المستفيدين، وخدمة أفضل من موظفيك؛ جميع فوائد التسويق عبر البحث المحلي.