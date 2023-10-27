ستساعدك المقالة التالية: البحث المحلي والجغرافي

مع تزايد أعداد الشركات التقليدية التي تقوم بتسويق نفسها على الإنترنت، استجابت محركات البحث (“بوابات الإنترنت”) بأن أصبحت أشبه بمنصة إعلانية وليست كدليل بسيط. في الواقع، تحول عدد قليل منها (Yahoo وMSN) إلى “بوابات” كاملة توفر للمستخدمين عبر الإنترنت خيارات وافرة. ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر قوة البحث التي تظل السبب الثاني وراء اتصال الأشخاص بالإنترنت بعد التحقق من البريد الإلكتروني.

ومع ذلك، فإن ما لم ينجح بالضرورة بشكل جيد حتى الآن هو التسويق عبر الإنترنت للشركات المحلية فقط. إن شبكة الإنترنت لا تساعد بالضرورة على العثور على رسام في ستوني بوينت، نيويورك.

والآن، مع ظهور تطورات جديدة، يسعى بعض أكبر مزودي خدمات البحث، وبالتحديد Google وOverture، إلى تغيير كل ذلك… ومن المرجح أن يأخذوا جزءًا ماليًا من نظيراتهم المعلوماتية خارج الإنترنت على طول الطريق.

هل ستتأثر الصفحات الصفراء لدليل الهاتف والبريد المباشر والإذاعة المحلية والصحف إذا أصبح البحث محليًا؟ لقد قمنا بتجميع المعلومات المحيطة بهذا الموضوع من اختبار Google والمقدمة المترجمة إلى الإنجازات في إعلانات البحث المستهدفة جغرافيًا إلى التغييرات التي يمكن إجراؤها على موقع الويب الخاص بك لتحسين البحث المترجم.

جوجل والمقدمة تؤديان إلى البحث المترجم

في الشهر الماضي، أصدرت كل من Google وOverture إصدارات تجريبية لحلول البحث الجغرافي الخاصة بهما. تقوم المقدمة حاليًا باختبار البحث المحلي على ممتلكاتها المكتسبة حديثًا AltaVista. كما أنها تختبر أيضًا عددًا قليلًا من المعلنين المحددين جغرافيًا. يتيح عرض البحث المحلي الخاص بـ Overture للمستخدمين إدخال كلمة رئيسية ثم الولاية أو المدينة أو الرمز البريدي للموقع الذي يريدون تحديده.

على الرغم من أن البحث المحلي من Google (يسمى “البحث حسب الموقع”) تم إعداده بالمثل، فقد عقدوا أيضًا شراكة مع MapQuest حتى يتمكنوا من عرض التطابقات المحلية على الخريطة. إذا كنت تتطلع إلى المشاركة في مباراة جولف حول منطقة كوينزتاون بولاية ماريلاند، فإن البحث في موقع Google عن “golf” و”Queenstown, MD” سينتج عنه 326 نتيجة وخرائط لـ 10 منها. فيما يلي نتائج البحث المحلي من Google.

يكشف بحث Google حسب الموقع عن تفاصيل كيفية إنشاء نتائجه، والتي تتضمن محتوى الموقع مع الرموز البريدية وأسماء المدن والعناوين. لاحظ أن القائمة الثانية في صفحة نتائج البحث أعلاه مخصصة للمبيت والإفطار. لقد “تم القطع” لأن محتوى موقعه يتوافق مع معلمات البحث. إذا كنت تمثل شركة محلية قد تستفيد من هذه الأنواع من عمليات البحث ذات الصلة، فيبدو أنه سيكون من المناسب لك تضمين محتوى الكلمات الرئيسية ليس فقط المتعلق بعملك المحدد.

إمكانات البحث والإعلان المحلية

على الرغم من أن الإعلانات مفقودة حاليًا من بحث Google الحالي حسب الموقع، فلا تتوقع أن يستمر ذلك إلى الأبد. إن إمكانات دولار الإعلانات في رسم الخرائط بالإضافة إلى الإعلانات المحلية هائلة. يمكن أن تحصل Google على عائدات الإعلانات من “المعلنين المعينين” بالإضافة إلى نظام الدفع لكل نقرة المحلي في AdWords، كما تفعل الآن. تقدر المقدمة بالفعل أن الإعلان على شبكة البحث المحلية على شبكة الإنترنت سيبلغ حجمه مليار دولار بحلول عام 2008. أليس هذا تغييرًا سيئًا؟

يؤدي النقر على أي إعلان إلى جلب معلومات للمستخدم في ثوانٍ أكثر بكثير مما يفعله إعلان الصفحات الصفراء أو إعلان كتاب السفر AAA. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعلن تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم قسائم خاصة يمكن استردادها في الموقع أو أي عدد من العروض الترويجية الأخرى التي لا يمكنه القيام بها بخلاف ذلك بسبب المساحة أو الوقت المحدود في الأشكال الأخرى من الإعلانات المحلية. إن منح الباحث القدرة على النقر مباشرةً للوصول إلى موقع ويب يشبه منحه صفحات صفراء مخصصة بالكامل لأعماله الخاصة

تحسين موقعك للبحث المحلي

إلى جانب تحسين محركات البحث الأساسية (SEO)، إذا كان لديك نشاط تجاري محدد جغرافيًا، فيجب أن تبحث في تحسين محركات البحث المحلية أيضًا. قد تتغير الأمور فيما يتعلق بكيفية تحسين محركات البحث لتكنولوجيا البحث المحلية الخاصة بها، ولكن لن يضر القيام ببعض الأشياء البسيطة…والقفز على منافسيك المحليين.

1) أضف عنوانك في مكان بارز على صفحات الويب الخاصة بك. تستخدم العديد من المواقع الجزء السفلي من صفحاتها لقوائم العناوين الخاصة بها. موقع العنوان لم يكن مهمًا. قد يغير البحث المحلي كل ذلك، لذا فكر في تضمين عنوانك بالكامل أو جزء منه بالقرب من أعلى صفحتك.

2) أضف معلومات المدينة والولاية إلى علامات التعريف والعنوان الخاصة بك.

3) أضف معلومات محلية إلى محتوى موقعك. كما هو موضح في مثال بحث الجولف المحلي الخاص بنا، فإن الروابط والمعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية والمعالم السياحية الأخرى في مدينتك قد تساعد في نهاية المطاف في الترويج لموقعك.