ستساعدك المقالة التالية: البحث المختلط: كيف يمكن لشركات B2B الاستفادة

هناك جنون يجتاح عالم التسويق عبر محركات البحث، ولكن حتى الآن كان مسوقو B2B بطيئين في اللحاق به. في عام 2007، قدمت محركات البحث العامة الرائدة (Google، وAsk، وYahoo، وMSN) ميزة جديدة لصفحات نتائج محرك البحث (SERPs): النتائج المختلطة.

يقدم البحث المدمج (المعروف أيضًا باسم البحث الشامل) فرصة جديدة للمسوقين، كما أن تحسين المحتوى الخاص بك للظهور في نتائج البحث المدمجة ليس بالأمر الصعب كما تظن.

ما هي نتائج البحث المخلوطة؟

تقليديا، تعرض SERPs روابط نصية فقط؛ للتعمق في قطاع متخصص، مثل الصور، كان على المستخدمين الانتقال إلى علامة التبويب “الصور” ثم إجراء بحثهم. تقوم محركات البحث الآن بدمج الصور ومقاطع الفيديو والأخبار والمحتوى الديناميكي الإضافي في نتائج عمليات البحث العامة. على سبيل المثال، إذا قمت بإجراء بحث على Google عن “The Rolling Stones”، فلن تحصل فقط على نتائج نصية مثل موقع الويب الخاص بالفرقة، بل ستحصل أيضًا على روابط للأخبار ومقاطع الفيديو والكتب المتعلقة بها.

الفرصة للمسوقين B2B

في الوقت الحالي، تعرض محركات البحث العامة في الغالب نتائج بحث مختلطة متعلقة بالمستهلك. إذا أجريت بحثًا آخر على Google، ولكن بدلاً من قيام “The Rolling Stones” بالبحث عن منتج B2B مثل “Butterfly Valves”، فلن تكون النتائج مختلطة على الإطلاق. قد يبدو أن محركات البحث تفضل الشركات الاستهلاكية، ولكن في الواقع هذه الشركات هي التي تعمل على تحسين محتواها بحيث يظهر في نتائج البحث المختلطة. نظرًا لأن شركات B2B لم تستخدم بعد نتائج البحث المختلطة لصالحها، فهناك فرصة كبيرة لها لوضع محتواها في المقدمة والمركز.

تحسين المحتوى

يتطلب تحسين الصور ومقاطع الفيديو والنشرات الإخبارية وما شابه ذلك الخاصة بشركتك بحيث تظهر في نتائج البحث المدمجة إجراءً واحدًا: وضع علامات على المحتوى. على الرغم من أن هذا يبدو سهلاً بما فيه الكفاية، إلا أنه قد يكون أمرًا شاقًا إذا كان لديك موقع مليء بالمحتوى وتحتاج إلى تحسين كل جزء…ولكن الأمر يستحق الاستثمار.

كيفية تحسين بعض أنواع المحتوى الأكثر شيوعًا.

أشرطة فيديو : نظرًا لأن محركات البحث العامة لا يمكنها الزحف إلى مقاطع الفيديو لفهم محتواها، فإن تضمين البيانات الوصفية أمر لا بد منه. يجب أن تكون البيانات الوصفية، أو البيانات التي تشرح محتوى الفيديو، وصفية وغنية بالكلمات الرئيسية قدر الإمكان. تأتي معظم مقاطع الفيديو التي تظهر في نتائج البحث المختلطة من مواقع خارجية مثل YouTubeلذا تأكد من نشر مقاطع الفيديو الخاصة بك على هذه المواقع.

: نظرًا لأن محركات البحث العامة لا يمكنها الزحف إلى مقاطع الفيديو لفهم محتواها، فإن تضمين البيانات الوصفية أمر لا بد منه. يجب أن تكون البيانات الوصفية، أو البيانات التي تشرح محتوى الفيديو، وصفية وغنية بالكلمات الرئيسية قدر الإمكان. تأتي معظم مقاطع الفيديو التي تظهر في نتائج البحث المختلطة من مواقع خارجية مثل YouTubeلذا تأكد من نشر مقاطع الفيديو الخاصة بك على هذه المواقع. النشرات الإخبارية : قم بتحسين النشرات الإخبارية كما تفعل مع صفحة الويب القياسية (قم بتضمين الكلمات الرئيسية في كثير من الأحيان وفي وقت مبكر، والارتباط بالمحتوى ذي الصلة، وما إلى ذلك).

: قم بتحسين النشرات الإخبارية كما تفعل مع صفحة الويب القياسية (قم بتضمين الكلمات الرئيسية في كثير من الأحيان وفي وقت مبكر، والارتباط بالمحتوى ذي الصلة، وما إلى ذلك). الصور: قم بتضمين علامات ALT وصفية غنية بالكلمات الرئيسية، وتأكد من أن الفقرات المحيطة بالنص تتضمن أيضًا كلماتك الرئيسية.

على الرغم من أن البحث المختلط لا يزال مفهومًا جديدًا نسبيًا لمسوقي B2B، إلا أنها مسألة وقت فقط قبل أن ينتشر. ابدأ في تحسين المحتوى الخاص بك للاستفادة من هذه المنطقة المتنامية.

جولي ماسون هي المدير العام لشركة كيليسيرتش.كوم، محرك البحث العمودي الرائد، مع أكثر من مليوني قائمة شركات من أكثر من 155 دولة.