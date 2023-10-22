ستساعدك المقالة التالية: البحث عن فرص عمل في مجال التسويق وتحسين محركات البحث في Fortune Interactive

البحث عن فرص عمل في مجال التسويق وتحسين محركات البحث في Fortune Interactive

كنت أفكر في نشر فرص العمل هنا في Search Engine Journal اليوم، وعندما بدأ النقاش يتزايد في ذهني، ظهر تحديث جديد لخلاصة RSS على المجمّع الخاص بي عبر Marketing Pilgrim؛ ” جالفرص المتاحة في Fortune Interactive“.

الآن آندي هو واحد من هيك تسويق ياهو (كما هو الحال في نوع الشخص، وليس شركة البحث)، مع مزيجه من سحر الجنوب المكتسب والأدب الإنجليزي، لكنني أشك بشدة في أنه كان يقرأ أفكاري اليوم عبر مجمع Google Reader لذلك يجب أن تكون هذه علامة.

تنمو شركة Fortune Interactive وتحتاج إلى إضافة المزيد من موظفيها الذين يضمون بالفعل 20 موظفًا. المنصبان الرئيسيان اللذان يتطلع آندي لشغلهما هما أخصائي تحسين البحث وكاتب إعلانات التسويق عبر البحث.

إذا كنت مهتمًا بالعمل مع Fortune Interactive وAndy Beal وخدمة SEMlogic الخاصة بهم، فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى Andy يتضمن سيرتك الذاتية وخطاب التقديم.

فيما يلي الأوصاف الوظيفية:

بحث متخصص في التسويق

اختصاصي التسويق عبر البحث مسؤول عن المساعدة في البحث والتطوير وتنفيذ تحسين محركات البحث وحملات التسويق على شبكة البحث بنظام الدفع لكل نقرة لعملاء Fortune Interactive. يتطلب هذا المنصب العمل بشكل وثيق مع مدير تسويق البحث وعملاء Fortune Interactive وأعضاء آخرين في فريق Fortune Interactive الخاص بك.

يتمتع المرشح المثالي بخبرة في الدفع بالنقرة (PPC) و/أو تحسين محركات البحث (SEO)، ويعمل بفعالية تحت مستويات عالية من الضغط، وينتج باستمرار بإنتاجية عالية وجودة عالية، ولديه القدرة على المشاركة بسرعة وسهولة، عند الحاجة، في نجاح فريقه خارج النطاق. من مسؤولياتهم.

يتضمن هذا الموقف:

الواجبات والمسؤوليات الأساسية:

القدرة على إدارة العديد من حملات PPC

تحليل أعمال العملاء وحركة المرور على موقع الويب

مساعدة منسق الحملة في إدارة الحملة ودعمها

تصميم حملات PPC مع خطط النمو لتحقيق أقصى قدر من التعرض للصناعة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق عبر محركات البحث ذات المستوى العالمي لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار

تقييم الصفحات المقصودة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية

تقييم أسعار عروض أسعار الدفع لكل نقرة (PPC) لتحقيق الحد الأقصى لعائد الاستثمار

تقييم نسخة موقع الويب من أجل فعالية تحسين محركات البحث

تنفيذ حملات بناء الروابط

الأداء بمستويات جودة لا تشوبها شائبة

بحث العبارات الرئيسية لـ PPC و SEO

تطوير العلامات الوصفية لكبار المسئولين الاقتصاديين

استكشاف الأخطاء وإصلاحها في المزالق والعوائق الشائعة لموقع SEO

كتابة و/أو مراجعة تصميمات إعلانات PPC للتأكد من فعاليتها

مؤهلات:

* أكثر من عامين من الخبرة في مجال التكنولوجيا أو التسويق

* أكثر من سنة من الخبرة في تحسين محركات البحث و/أو الدفع لكل نقرة (PPC).

* نجاح مثبت في التسويق عبر محركات البحث (يرجى الاستعداد لتوضيح مشاركتك في تنفيذ حملات ناجحة لتحسين محركات البحث و/أو الدفع لكل نقرة)

* القدرة على القيام بمهام متعددة وإدارة الوقت بشكل فعال. مهارات التخطيط والتنظيم ممتازة

* القدرة على التعبير بوضوح، شفهيًا وشفهيًا، عن الأفكار والأهداف، سواء داخل شركة Fortune Interactive أو مع عملاء Fortune Interactive.

* مهارات تعاونية ممتازة

* لاعب الفريق

* الفهم القوي لتحليلات الويب ميزة إضافية

* الفهم القوي للإنترنت والتجارة الإلكترونية ميزة إضافية

* معرفة وخبرة PPC ميزة إضافية

* معرفة وخبرة HTML و/أو JavaScript ميزة إضافية

وبحث مؤلف الإعلانات التسويقية

يعد مؤلف إعلانات التسويق عبر البحث مسؤولاً عن توصيل رسائل عملائه بشكل فعال ومن خلال نسخ موقع الويب الخاص بهم وتصميمات الإعلانات البحثية المدفوعة (الدفع لكل نقرة). يتطلب هذا المنصب العمل بشكل وثيق مع متخصصي التسويق عبر البحث ومؤلفي الإعلانات التسويقية الآخرين وعملاء Fortune Interactive ومديري حسابات Fortune Interactive.

الواجبات والمسؤوليات الأساسية:

* فهم رسالة العميل بسرعة وسهولة وتوصيلها من خلال نسخة موقعه على الويب

* فهم كيفية كتابة تصميمات الإعلانات المدفوعة على شبكة البحث بشكل فعال لتحقيق معدلات نقر إلى الظهور و/أو معدلات تحويل و/أو رسائل للعلامة التجارية ممتازة

* دمج كلمات محددة في نسخة موقع الويب الخاص بالعميل، مع الاستمرار في توصيل رسالته بشكل فعال

* العمل على مشاريع خاصة كما هو مطلوب

* المعرفة بصناعة واتجاهات SEM

مؤهلات:

* القدرة على العمل بشكل مستقل ومتعدد المهام والازدهار في بيئة سريعة الخطى

* متحمس ومكرس للتميز

* مهارات الاتصال الشفوية والكتابية ممتازة

* نجاح مثبت في كتابة المحتوى التسويقي و/أو الإعلاني

* يعمل بشكل جيد في بيئة الفريق

* يتقن استخدام MS Excel وWord وOutlook ومتصفحات الويب

* يفضل تجربة إدارة الحساب وخدمة العملاء

* المعرفة و / أو الخبرة في التسويق عبر محركات البحث ميزة إضافية