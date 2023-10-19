ستساعدك المقالة التالية: البحث في المدونات عن التصويت على الجوائز: الجودة مقابل الكمية

في حفل توزيع جوائز البحث عن المدونات في مجلة محرك البحث هذا العام، اتبعت نهجًا مختلفًا في نظام تصنيف المدونات، حيث أعطيت الناخبين خيار تقييم المدونات التي يرغبون في تقييمها فقط. في الماضي، كان ترتيب كل مدونة مطلوبًا.

وفقًا للتعليمات، كان على الناخبين تقييم المدونات والمدخلات الأخرى من 1 إلى 5، 5 هي الأعلى و1 الأدنى. إذا لم يكونوا على دراية بالمدونة، فيمكنهم تخطيها. وكانت الفكرة من السماح بذلك هي أن تتمكن المدونات الصغيرة من التنافس مع المدونات التي لديها جمهور أكبر، وأن يتم الحكم عليها من خلال الجودة، وليس عدد الأصوات.

القيمة الحقيقية لمثل هذه الجوائز هي مشاركة بعض مدونات البحث والمجتمعات والمجموعات التي قد لا يزورها بعض القراء عادةً، وآمل أن يتحقق هذا الهدف. أعلم أنني شخصيًا تعرفت على العديد من المدونات الجديدة التي وضعتها ضمن أولويات قارئ RSS الخاص بي. وإذا فعل جمهورنا وناخبونا الشيء نفسه، فإن المنافسة قد خدمت غرضها.

وكانت بعض النتائج مثيرة للاهتمام، بل ومختلفة بسبب اختيارات الناخبين وتقييماتهم. على سبيل المثال، ربما قام 400 ناخب بتقييم مدونة واحدة حيث حصل 30% من تلك الأصوات على الدرجة 5، ولكن ربما قام 200 ناخب بتقييم مدونة واحدة حيث حصل 35% من تلك الأصوات على الدرجة 5.

وهذا يجلب معضلة مثيرة للاهتمام. ما هو مقياس الجودة الأفضل؟ ما مقدار الأصوات أم نسبة القراء الذين يصوتون لمدونة معينة؟

لذلك، قررت في بعض الفئات أن أدرج مدونتين كفائزتين؛ بناء على هذه المعضلة.

غدًا سنعلن عن الفائزين، ولجميع الذين صوتوا، شكرًا لكم