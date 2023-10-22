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البريد الإلكتروني العشوائي في Google Froogle

يبدو أن التحميلات الإباحية إلى Google Base لها تأثير مباشر على Froogle تقارير باري شوارتز أن بعض عمليات البحث البريئة عن مساند المعصم أدت إلى بعض قوائم المنتجات الرخيصة جدًا بقيمة 99 دولارًا. بعد النقر على قوائم المنتجات، تم توجيه باري إلى صفحة إباحية. نعم، مثل Google Base، يتم عرض المواد الإباحية على Froogle مثل طفل سمين على شخص دنماركي.

نادرًا ما أستخدم Froogle كمحرك بحث للتسوق الخاص بي، ولكن لسبب ما، قمت بذلك هذه المرة. ومثل معظم مستخدمي بحث التسوق، قمت بفرز نتائجي حسب السعر الأقل. كنت أبحث عن أقل سعر لمساند معصم لوحة المفاتيح وقمت بتصفية الصفحة على هذا النحو.

النتيجة الأولى هي “صينية الماوس ولوحة المفاتيح الفاخرة من Fellowes ومساند المعصم المصنوعة من الجل!” مقابل 0.99 دولارًا فقط، وهذه صفقة جيدة الآن. لكن ثق بي، لا تنقر على هذه الصفحة، إنها صفحة غير مرغوب فيها تحتوي على مواد إباحية. يبدو أن Shop Priest جيد في التعامل مع البريد العشوائي في Froogle.

إنه في الواقع أمر عبقري تمامًا تسويق البريد العشوائي الإباحي عبر نقطة السعر على Froogle، حيث يجب على عدد كبير من الشركات الرخيصة فرز النتائج حسب أقل سعر عند مقارنة المنتجات. المنتج النهائي هو موقع بواسطة Shop-Preist (اسم مضحك لشخص ينشر المواد الإباحية). Amazonالروابط التابعة لـ .com على الصفحة متبوعة بقوائم إعلانات “الشخصيات الجنسية”.

إحدى الطرق لتجنب مثل هذه الرسائل غير المرغوب فيها من Froogle هي عدم النقر على القوائم دون تحميل صورة. إذا نظرت إلى المواقع الأخرى التي وجدها باري مدرجة في القائمة متجر بريست في Froogle، ستلاحظ أنه لا يوجد أي صور.