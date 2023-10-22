ستساعدك المقالة التالية: البريد الإلكتروني لبرنامج Google AdWords: انضم مجددًا إلى شبكة محتوى Google

البريد الإلكتروني لبرنامج Google AdWords: انضم مجددًا إلى شبكة محتوى Google

أنا لا أدير العديد من حسابات Google Adwords (لنفسي)، ولكن في الحسابات التي أقوم بها، فإن أول شيء أفعله قبل إطلاق الحملة هو إلغاء تحديد الإعلانات السياقية في حقل إعدادات الحملة. يتأكد هذا الخيار من عرض الإعلانات فقط في البحث وليس على مواقع شركاء Google السياقيين وشبكة Google AdSense.

وهذا ليس لأنني أحمل أي شيء ضد Google AdSense كمعلن، بل لأن الحملات التي أديرها موجهة نحو البحث. لقد رأيت العديد من حملات AdSense تؤدي إلى نتائج وأهداف ناجحة تم تحقيقها.

سبب كتابتي لهذا هو أنني تلقيت رسالة بريد إلكتروني من Google الليلة تطلب مني الانضمام مرة أخرى إلى شبكة Google للمحتوى. هذا هو أول بريد إلكتروني للتسويق الفوري أتلقاه من Google يحاول تحويل إعلانات AdWords للبحث فقط إلى مشتري إعلانات AdWords وAdSense، والذين، وفقًا لـ Google، “يبلغ متوسط ​​النقرات الآن 20% أكثر من أولئك الذين يختارون عدم الاشتراك في المحتوى. “

لقد لاحظنا أنك اخترت عدم عرض إعلانات AdWords الخاصة بك على شبكة محتوى Google. لأننا نريد مساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من أموال الإعلانات، نود أن نخبرك ببعض الميزات الجديدة والمثيرة لشبكة المحتوى، بما في ذلك عروض تسعير المحتوى واستبعاد المواقع. نريد منك أن تنضم إلينا مجددًا كمعلن على شبكة المحتوى.

يصف البريد ويتناول أسئلة معلني Google AdWords وما فعلته Google لمعالجة هذه المخاوف.

“أريد تقديم عرض أسعار منفصل للنقرات الواردة من البحث والمحتوى.”

منتهي. لقد أصدرنا للتو عروض تسعير المحتوى، والتي تتيح لك تحديد سعر واحد للنقرات الناتجة عن البحث وسعر مختلف للنقرات الواردة من شبكة المحتوى. أنت من يقرر القيمة التي تجلبها كل شبكة لشركتك. تعرف على المزيد حول عروض تسعير المحتوى.

“أنا أحب المحتوى، ولكني لا أريد أن يظهر إعلاني على مواقع معينة.”

لقد أخبرنا العديد من المعلنين أن موقعًا أو آخر يتعارض مع اهتماماتهم. واستجابة لذلك، قمنا بإنشاء أداة استبعاد المواقع، والتي يمكنك استخدامها لتحديد ما يصل إلى 500 موقع لن يظهر إعلانك فيها. تعرف على المزيد حول استبعاد الموقع.

“أريد فقط أن يظهر إعلاني على المواقع التي أختارها بعناية.”

لا مشكلة. تتيح لك الحملة التي تستهدف موقع AdWords إمكانية تحديد مواقع شبكة المحتوى الدقيقة التي ستظهر فيها حملتك. يمكنك أيضًا استهداف أقسام أو صفحات فردية من الموقع إذا كنت ترغب في ذلك. تعرف على المزيد حول استهداف الموقع.

“ولكن هل يمكنني الحصول على نفس عائد الاستثمار من مواقع المحتوى؟”

نحن نعلم أنه ليست كل المواقع تقدم نفس القيمة لجميع المعلنين. ولهذا السبب قمنا بإنشاء نظام تسعير ذكي، والذي يحلل بيانات الشبكة ويقلل في الواقع السعر الذي تدفعه مقابل نقرة على المحتوى والتي من غير المرجح أن تتحول إلى عملية بيع. لا حاجة لبذل أي جهد من جانبك، فالتسعير الذكي يتم تلقائيًا. تعرف على المزيد حول التسعير الذكي.