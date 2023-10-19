ستساعدك المقالة التالية: البريد العشوائي لمحركات البحث وابتسامة لمات كاتس

أردت أن أسمي المنشور “” في البداية، لكنني اعتقدت بعد ذلك أن المنشور الحالي أكثر تسلية بعض الشيء، وهو أكثر ملاءمة قليلاً بالنظر إلى سخرية، وهو ما سيتضح بعد قليل.

مرة أخرى في شهر مارس، عندما أجريت بعض الأبحاث لمقالتي حول بعض الأمثلة التابعة المارقة على موقع ReveNews.com، عثرت على شركة تبيع خدمة أود تلخيصها على أنها مجموعة أدوات البريد العشوائي في محرك البحث. اسم الشركة هو .

لقد قمت بإعادة النظر في المشكلة مؤخرًا للحصول على منشور للمتابعة واكتشفت أ فيديو على موقع الشركة ذلك يوضح ماذا يفعلون وكيف تعمل أدواتهم من منظور المستخدم.

فيما يلي لقطة شاشة مع رابط الفيديو الذي لورين قد يتم استبداله بالنسخة المضمنة من الفيديو بعد قليل.

إليكم رابط الفيديو على Google Video، الذي قمت بإنشائه من فيديو Shockwave الأصلي على موقعه على الويب. يمكن تنزيل ملف SWF الأصلي هنا (الرابط يستخدم nofollow).

بعض من “النقاط البارزة” هي تسليم الملكية الفكرية (إخفاء الهوية) لخدمة روبوتات محركات البحث بمحتوى مختلف عن المستخدم الذي يزور الموقع، إعادة توجيه مرنة من زائر لموقع ويب غير مرغوب فيه إلى موقع الويب المستهدف، والذي يمكن أن يكون موقعًا للتجارة الإلكترونية أو موقعًا يقدم منتجات وخدمات أخرى (تسمى هذه الممارسة “الطعم والتبديل”).

يقوم البرنامج بإنشاء المواقع على أساس المحتوى المقطوع مرتكز على المصطلحات والعبارات المستهدفة و العبارات ذات الصلة، والتي تحددها الأداة تلقائيًا لتكون قادرة على محاكاة محركات البحث الموضوع المناسب للموقع ولتجنب تشغيل عوامل تصفية البريد العشوائي التي تكتشف عادةً المحتوى المسروق العادي ثم المحتوى المحشو بالكلمات الرئيسية. ويستخدم أشياء مثل أ مكشطة الكلمات الرئيسية CJ (عمولة مفرق)، جوجل تقترح و إل إس آي (الفهرسة الدلالية الكامنة) لإنشاء صفحات بناءً على النتائج المحذوفة من جوجل، ياهو!، إم إس إن، ويكيبيديا أو أي تغذية ار اس اس (يدعم خلاصات غير محدودة)، مثل موجز RSS الخاص بـ digg.com، والذي استخدموه في العرض التوضيحي.

لقد مرشحات الكلمات السيئة تعمل بشكل مشابه للكلمات السلبية المستخدمة في حملات البحث المدفوعة للتأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه مستهدف قدر الإمكان دون جذب جودة رديئة وحركة مرور غير ذات صلة.

بالإضافة إلى إنشاء مواقع محتوى استنادًا إلى المواد المسروقة، والعبارات والجمل الرئيسية ذات الصلة التي تم إنشاؤها باستخدام خوارزميات LSI، تدعم الأداة أشياء “لطيفة” مثل .EDU البريد الالكتروني غير المرغوب, أصوات المدونة و تتبع البريد العشوائي.

الأداة لديها خيار منع حركة المرور غير الإحالة ويدعم حظر IP (لحظر كاشطات أخرى، هل تصدق ذلك؟!).

تعليقات

إنهم يعملون في مجال الأعمال لأكثر من عام واحد ويقدمون برامجهم إما كحل ASP مقابل رسوم اشتراك شهرية أو يبيعون كل شيء كصفحة برنامج يمكنك تثبيتها على الخادم الخاص بك. إنه مصمم لإدارة مئات أو حتى آلاف المواقع، وإذا نظرت إلى موقع الويب الخاص بهم والفيديو، ستحصل على انطباع بأن هناك نوعًا ما يبيع نوعًا من نظام إدارة المحتوى من الجيل التالي وليس برامج إنتاج البريد العشوائي والخداع التي لا تنتهك أي بحث فقط إرشادات مشرفي المواقع للمحركات، ولكن أيضًا قوانين حقوق الطبع والنشر، ناهيك عن أن ما تفعله غير أخلاقي.

إن وجودهم في العمل لفترة طويلة يُظهر أنهم حققوا نجاحًا مع منتجهم. أعتقد أن هذا النوع من الأشياء يشكل تهديدًا أكبر بكثير لمحركات البحث من التصريحات المنافقة المتعلقة بالروابط المدفوعة ومعاقبة مشرفي المواقع المذنبين والأبرياء. يستخدم الأخير على الأقل المنطق التجاري والأخلاقي السليم لتشغيل موقعه على الويب ويحاول على الأقل إنتاج بعض المحتوى الجدير بالملاحظة والذي يُقصد أن يقرأه البشر وليس فقط لتغذية الكلمات كعلف لمحركات البحث دون نية الحصول على إنسان على الإطلاق انظر إليه.

هتافات!

كارستن كومبروفسكي

مسوق عبر الإنترنت ورجل أعمال ومالك بوابة موارد التسويق عبر الإنترنت على cumbrowski.com، على سبيل المثال: Keyword Research 101.