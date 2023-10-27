ستساعدك المقالة التالية: البيت الأبيض يحظر محركات البحث؟

هل يقوم البيت الأبيض بحظر فهرسة محرك البحث لصفحات الويب الحكومية التي تحتوي على معلومات عن حرب العراق؟

2600 تقرير “”

مع استمرار الحرب في العراق، هل يمنع البيت الأبيض عمدا محركات البحث من الاحتفاظ بسجل لبياناته حول الصراع؟ أم أن موظفيهم ارتكبوا ببساطة خطأ فنيا؟

عندما تقوم محركات البحث “عنكبوتية” الويب بالبحث عن مستندات لمؤشراتها، يقوم أصحاب مواقع الويب أحيانًا بوضع ملف يسمى robots.txt والذي يوجه “العناكب” بعدم فهرسة ملفات معينة. يمكن أن يكون ذلك لأسباب تتعلق بالسياسة، إذا كان المؤلف لا يريد أن تظهر صفحاته في قوائم البحث، أو يمكن أن يكون لأسباب فنية، على سبيل المثال، إذا تم إنشاء موقع ويب ديناميكيًا ولا يمكن أو لا ينبغي تنزيله في موقعه مجملها.

ووفقا للتقارير، فإن البيت الأبيض يطلب من محركات البحث عدم فهرسة صفحات معينة تتعلق بالعراق. بالإضافة إلى إيقاف عمليات البحث، يمنع هذا الأرشيفات مثل ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google وأرشيف الإنترنت من تخزين نسخ من الصفحات التي قد تتغير لاحقًا. اتصل 2600 بالبيت الأبيض للتحقيق في الأمر.

وفقًا للمتحدث باسم البيت الأبيض جيمي أور، فإن حجب محركات البحث ليس محاولة لضمان عدم اكتشاف المراجعات المستقبلية. وأوضح أن لديهم بدلاً من ذلك “قسماً للعراق [of the website] بقالب مختلف عن الموقع الرئيسي.” وهكذا، على سبيل المثال، يتوفر بيان صحفي حول اجتماع بين الرئيس بوش و”المبعوث الخاص” بريمر في نموذج العراق (ممنوع من فهرسته بواسطة محركات البحث) أو في قالب البيت الأبيض العادي (متاح لفهرسته بواسطة محركات البحث). وقال أور إن المحاولة كانت تتمثل في أنه عندما يبحث الأشخاص، لا ينبغي لهم الحصول على نسخ متعددة من نفس المعلومات. يبدو أن معظم الإدخالات “المشبوهة” في ملف robots.txt لها هذا التأثير فقط.