ستساعدك المقالة التالية: التحول الرقمي العالمي والابتكار 2023 في ألمانيا

# 1 Instagram خدمة النمو العضوي في عام 2023. قل لا للروبوتات والأدوات المزيفة ، جرب خدمة نمو مدعومة بشريًا بنسبة 100٪.

انضم إلى InstaGrov الآن!

تتجمع الشركات الرقمية والشركات التي تركز على العملاء في جميع أنحاء أوروبا في فرانكفورت في مارس 2023

ستجتمع الشركات الرقمية الرائدة والتي تركز على العملاء في أوروبا في هذا العام التحول الرقمي العالمي والابتكار 2023 عقد مؤتمر الأعمال التجارية ، الذي عقد في 15 و 16 مارس في فرانكفورت، ألمانيا. بعد نجاح أكثر من عشرة إصدارات سابقة لمؤتمرات التحول الرقمي في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين ، سيكون هذا المؤتمر الرقمي الأكثر شمولاً لمعهد قادة الأعمال العالمي على الإطلاق. سيجتمع قادة الأعمال الرئيسيون من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الممارسات والتعلم من رحلاتهم الرقمية.

ستشهد فرانكفورت مشاركة الشركات الأولى من دول مثل إسبانيا وهولندا وألمانيا وسويسرا وليتوانيا وأيرلندا والمجر وإيطاليا. وسيتحدث في هذا الحدث ممثلون من الشركات الدولية مثل نستله ، سيمنز هيلثينيرز ، هاينكن ، ديشمان ، فينتد ، هولسيم ، كناوف ، مترو ديجيتال ، ويز إير.

يلقي Alraune Chowdhury ، المدير العالمي للموارد البشرية الرقمية والتحليلات في كناوف ، الضوء على رحلة التحول لوظائف الموارد البشرية. وستتناول كيفية تقييم النضج الرقمي الحالي للشركة والحاجة إلى تنفيذ أدوات رقمية جديدة بطريقة مقبولة بشكل أفضل. إلى جانب Alraune ، سيقدم Paul Beelen ، رئيس مكتب إدارة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا في Coca-Cola HBS ، عرضًا تقديميًا حول تعقيدات تصميم حلول تكنولوجيا المعلومات التي من المفترض تنفيذها عالميًا وعبر خطوط أعمال متعددة. من واقع خبرتها في Wizz Air ، ستتحدث ميكايلا هيرمانز عن كيفية تحقيق النمو من خلال أتمتة العمليات وتنفيذ الذكاء الاصطناعي.

سيعرض مؤتمر التحول الرقمي والابتكار العالمي لعام 2023 أفضل الممارسات المتعلقة بحاضر ومستقبل الصناعات ، والاتصالات ، والابتكار ، والمشاركة ، والاستراتيجيات ، والتسويق في المنطقة. سيتمكن الحاضرون من التواصل مع الرواد وأوائل المحركين على طول سلسلة القيمة الرقمية والحصول على معلومات مباشرة عن أحدث الاتجاهات والتطورات في الصناعة.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحدث على www.wcbleaders.com/events/wcdt23.

اتصال جيسيكا كلاين مدير المؤتمر +49 39774 133984 [email protected] كريستوبال لاريناس مدير المؤتمر +49 38344 614920 [email protected]

World Class Business Leaders Institute هو عبارة عن منصة عالمية لتعليم إدارة الأعمال ولها مكاتب في جرامبين ، ألمانيا ، وسانتياغو ، تشيلي. يقع مقرها الرئيسي في 5900 Balcones Drive، Suite 4033، Austin، TX 78731، United States