ستساعدك المقالة التالية: التدريب على المبيعات: إطلاق العنان لنجاح المبيعات باستخدام البرامج

يمكنك تعزيز نجاح مشروعك الصغير من خلال برنامج تدريبي شامل على المبيعات. يعمل برنامج التدريب الديناميكي على المبيعات على تمكين فريقك، وتوفير محاكاة المبيعات في الوقت الفعلي، والوحدات التفاعلية، والتقنيات الموجهة نحو النتائج. يعزز هذا التدريب الشخصي على المبيعات مهارات البيع ويغرس فهمًا عميقًا لعلم نفس العميل. قم بتشكيل مستقبل عملك، وتكوين فريق مبيعات عالي الأداء، وتحسين أرباحك النهائية بشكل ملحوظ.

ما هو التدريب على المبيعات؟

يعد برنامج التدريب على المبيعات مبادرة شاملة تهدف إلى تحسين مهارات المبيعات والمعرفة لدى فريق المبيعات. ويتضمن مكونات مختلفة، يستهدف كل منها جانبًا مختلفًا من عملية البيع. يمكن لبرنامج التدريب الشامل على المبيعات أن يعزز أداء الفريق بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وزيادة رضا العملاء.

تشمل المكونات الرئيسية لبرنامج التدريب الجيد على المبيعات ما يلي:

مهارات البيع الأساسية: هذه هي المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها كل مندوب مبيعات، بما في ذلك التواصل الفعال، والاستماع النشط، والعرض المقنع، والتفاوض، وتقنيات الإغلاق. يشكل التدريب على هذه المهارات الأساسية جوهر أي برنامج تدريبي على المبيعات. فهم عمليات البيع: يجب أن توفر برامج التدريب على المبيعات فهمًا شاملاً لعمليات البيع المختلفة، مثل التنقيب وتوليد العملاء المحتملين والبيع الإضافي والبيع المتبادل وإغلاق الصفقات. يتضمن ذلك تعليم مندوبي المبيعات كيفية تحديد العملاء المحتملين، ورعاية العملاء المحتملين، والترويج الفعال للمنتجات أو الخدمات الإضافية، وإتمام المعاملات. التدريب على إدارة علاقات العملاء: في مشهد المبيعات الحديث، تعد الكفاءة في استخدام أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) أمرًا بالغ الأهمية. غالبًا ما تتضمن برامج التدريب على المبيعات تعليمات حول الاستخدام الفعال لأنظمة إدارة علاقات العملاء لإدارة بيانات العملاء وتتبع أنشطة المبيعات والتنبؤ باتجاهات المبيعات وتحسين العلاقات مع العملاء. معرفة المنتج: يعد فهم مندوب المبيعات للمنتج أو الخدمة التي يبيعها أمرًا ضروريًا. ولذلك، يجب أن تتضمن برامج التدريب على المبيعات تدريبًا تفصيليًا على المنتج، مما يسمح لمندوبي المبيعات بمعالجة استفسارات العملاء بثقة وعرض القيمة المقترحة لعروضهم. تمارين بناء الفريق: تعتبر تمارين بناء الفريق جزءًا لا يتجزأ من العديد من برامج التدريب على المبيعات لتعزيز التعاون وثقافة العمل الإيجابية. يمكن أن تساعد هذه الأنشطة في تعزيز تماسك الفريق وتعزيز التواصل الفعال وتعزيز الأداء العام للفريق. فهم العملاء: يجب أن تركز برامج التدريب أيضًا على مساعدة مندوبي المبيعات على فهم سلوك العملاء واحتياجاتهم وتفضيلاتهم. وهذا يمكن أن يمكّنهم من تصميم نهج المبيعات الخاص بهم بما يتناسب مع العملاء الأفراد، مما يؤدي إلى تفاعلات مبيعات أكثر نجاحًا. ممارسات البيع الأخلاقية: من المهم أن تغرس برامج التدريب على المبيعات حس الأخلاق لدى مندوبي المبيعات، وتعلمهم كيفية إدارة الأعمال بطريقة صادقة ومحترمة وفي مصلحة العميل.

من خلال تضمين هذه المكونات، يمكن لبرنامج التدريب على المبيعات أن يوفر تجربة تعليمية شاملة تمكن فرق المبيعات من الأداء بأفضل ما لديهم وتحقيق نجاح الأعمال.

كيف يمكن للتدريب على المبيعات تحسين مهارات البيع

يساعد هذا النوع من التدريب مندوبي المبيعات على إبرام المزيد من الصفقات. يساعد فريق مبيعات الأعمال الصغيرة على بناء علاقات مع العملاء. يتم تعزيز أداء مبيعات الجميع من خلال المعرفة المتخصصة بالسلع والخدمات.

العناصر المشتركة لبرامج التدريب على المبيعات

تتضمن بعض العناصر الفعالة الشائعة التي يتم تغطيتها ما يلي:

استخدام تقنيات البيع الرقمية على أكمل وجه.

تجميع العروض التقديمية الفعالة

تقنيات مختلفة بما في ذلك توليد العملاء المتوقعين والمكالمات الباردة.

دورات التدريب على المبيعات مقابل. برامج التدريب على المبيعات: تحليل مقارن

بشكل عام، الدورات تكون أكثر استقلالية. يمكن أن تكون هذه ورش عمل ليوم واحد تركز على موضوعات محددة.

تأتي برامج التدريب عمومًا في أربعة أنواع: الإدارة، والمبيعات الميدانية، ومبيعات الخدمات، والمبيعات الداخلية.

الدورات التدريبية في مجال المبيعات برامج التدريب على المبيعات تعريف الدورات التدريبية في مجال المبيعات عبارة عن جلسات أو وحدات مستقلة تغطي موضوعات أو تقنيات مبيعات محددة. برامج التدريب على المبيعات هي مبادرات تدريبية شاملة غالبًا ما تشمل دورات أو جلسات متعددة وقد تركز على جوانب أوسع من المبيعات. مدة عادة ما تكون أقصر في المدة. يمكن أن تكون هذه ورش عمل ليوم واحد أو جلسات قصيرة الأجل توفر معرفة متعمقة حول موضوع معين. بشكل عام، تكون أطول ويمكن أن تمتد على مدى أسابيع أو أشهر، اعتمادًا على مدى تعقيد البرنامج ونطاقه. نِطَاق ضيقة النطاق لأنها تركز على موضوعات محددة مثل مهارات التفاوض أو التنقيب أو فهم سلوك المشتري. واسعة النطاق لأنها تغطي عادةً جميع جوانب المبيعات، بما في ذلك الإدارة والمبيعات الميدانية ومبيعات الخدمات والمبيعات الداخلية. الجمهور المستهدف مثالية للأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز مهارات مبيعات معينة أو مجالات معرفية. مثالي لفرق المبيعات أو المؤسسات التي تهدف إلى تحسين قدرات المبيعات الشاملة أو تنفيذ استراتيجيات مبيعات جديدة. حصيلة يوفر فهمًا عميقًا لموضوعات مبيعات محددة. مفيد لتحسين مجموعة مهارات معينة بسرعة. يوفر فهمًا شاملاً لاستراتيجيات وتقنيات المبيعات المختلفة. مثالية لتحسين أداء المبيعات على المدى الطويل. المرونة يوفر المزيد من المرونة حيث يمكن للأفراد اختيار الدورات التدريبية بناءً على احتياجاتهم الخاصة أو المجالات التي يرغبون في تحسينها. مرونة أقل لأنها برامج منظمة ذات مسار محدد مسبقًا للدورة التدريبية، تهدف إلى تحسين المبيعات بشكل عام. استمرارية استمرارية أقل بين الدورات المختلفة حيث أن كل دورة عادة ما تكون مستقلة عن الدورات الأخرى. استمرارية عالية حيث أن المكونات المختلفة للبرنامج مصممة عادةً لتكمل وتبني على بعضها البعض. أمثلة ورشة عمل ليوم واحد حول تقنيات الإغلاق، ودورة عبر الإنترنت حول التنقيب عن المبيعات، وندوة حول فهم سيكولوجية العملاء. مبادرة تدريب شاملة على المبيعات تركز على الإدارة والمبيعات الميدانية ومبيعات الخدمات والمبيعات الداخلية؛ برنامج تأهيل منظم لموظفي المبيعات الجدد.

مميزات الدورات التدريبية في مجال المبيعات

توفر دورات التدريب على المبيعات مجموعة من الفوائد للشركات في سيناريوهات مختلفة. سواء كانت الشركة تطلق منتجًا جديدًا، أو تقوم بضم أعضاء جدد إلى فريق المبيعات، أو تسعى إلى تعزيز أداء مبيعاتها الإجمالي، فإن هذه البرامج التدريبية يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة.

فيما يلي عرض موسع لفوائد الدورات التدريبية في مجال المبيعات:

إطلاق منتج أو خدمة جديدة: عند تقديم منتج أو خدمة جديدة، من المهم لفريق المبيعات أن يفهم بشكل كامل ميزاتها وفوائدها ونقاط الضعف المحتملة التي يواجهها العملاء والتي يحلها. يمكن لدورات التدريب على المبيعات أن تزود فرق المبيعات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتوضيح عرض القيمة للعرض الجديد بشكل مقنع. تأهيل أعضاء الفريق الجدد: بالنسبة للموظفين الجدد، قد يكون فهم عمليات المبيعات والاستراتيجيات ومجموعة المنتجات الخاصة بالشركة أمراً مرهقاً. توفر برامج التدريب على المبيعات عملية تأهيل منظمة، وتعريف أعضاء الفريق الجدد بتقنيات البيع الخاصة بالشركة، ومجموعة المنتجات، واستراتيجيات التعامل مع العملاء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقصير منحنى التعلم بشكل كبير ومساعدة الأعضاء الجدد على المساهمة بفعالية في إطار زمني أقصر. تعزيز أداء المبيعات: يمكن أن تكون الدورات التدريبية في مجال المبيعات مفيدة في تحسين الأداء العام لفريق المبيعات. أنها توفر رؤى حول تقنيات المبيعات المتقدمة، ومهارات التفاوض، وفهم سلوك العملاء، وإدارة العلاقات مع العملاء، والتي يمكن أن تعزز بشكل كبير قدرة الفريق على إغلاق الصفقات وتحقيق الإيرادات. التكيف مع تغيرات السوق: يتطور مشهد المبيعات باستمرار مع تغير سلوكيات المستهلك والتقنيات الجديدة والديناميكيات التنافسية. يمكن أن يساعد التدريب المنتظم على المبيعات الفرق على البقاء مطلعًا على هذه التغييرات، مما يمكّنهم من تكييف استراتيجيات المبيعات الخاصة بهم والبقاء قادرين على المنافسة. تحسين العلاقات مع العملاء: من خلال التدريب، يتعلم مندوبو المبيعات كيفية التفاعل بشكل أفضل مع العملاء وفهم احتياجاتهم وبناء علاقات دائمة. يؤدي هذا إلى تحسين رضا العملاء ويزيد من احتمالية تكرار الأعمال والإحالات. تعزيز ثقة الفريق: فريق المبيعات المدرب جيدًا هو فريق مبيعات واثق. يعمل التدريب على المبيعات على تمكين أعضاء الفريق بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في سيناريوهات المبيعات المعقدة، والتعامل مع الاعتراضات، وإشراك العملاء بشكل فعال، وبالتالي تعزيز ثقتهم وإنتاجيتهم.

في الختام، تعتبر الدورات التدريبية في مجال المبيعات محورية في تعزيز أداء الفريق، وتحسين المعرفة بالمنتج، وتعزيز العلاقات مع العملاء، وفي نهاية المطاف، دفع نمو الأعمال.

لماذا تختار برنامج التدريب على المبيعات؟

تعد برامج التدريب على المبيعات استثمارًا مهمًا للشركات الصغيرة التي تسعى جاهدة لتعزيز النمو وتحسين الأداء. في المشهد التنافسي للأعمال، يمكن لتقنيات البيع الفعالة أن تميز الشركة ويمكن أن تكون المفتاح ليس فقط للبقاء ولكن أيضًا للازدهار والتوسع في السوق. لذلك، غالبًا ما تختار الشركات الصغيرة برامج التدريب على المبيعات لتزويد فرقها بالمهارات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق النجاح.

أحد الأسباب المهمة وراء اختيار الشركات الصغيرة لهذه البرامج هو تحسين معرفة فريق المبيعات وفهمه لعملية البيع. غالبًا ما تغطي برامج التدريب مجموعة من المواضيع الأساسية، بدءًا من التنقيب والتفاوض وحتى تقنيات الإغلاق وإدارة علاقات العملاء. ومن خلال تعزيز فهم فريقهم لهذه المجالات، يمكن للشركات الصغيرة تحويل العملاء المحتملين بشكل أفضل إلى عملاء، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات وضمان الاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتدريب على المبيعات أن يعزز بشكل كبير ثقة فريق المبيعات. الثقة هي المفتاح في المبيعات. ومن خلال التدريب، يمكن للممثلين الحصول على الضمانات التي يحتاجونها للتعامل مع العملاء المحتملين، والتعامل مع الاعتراضات، وإبرام الصفقات. ويمكن لهذه الثقة أيضًا أن تعزز الإنتاجية الإجمالية للفريق، مما يؤدي إلى زيادة أداء المبيعات.

غالبًا ما توفر برامج التدريب على المبيعات أيضًا رؤى لا تقدر بثمن حول نفسية العميل وسلوك الشراء. تسمح هذه المعرفة للشركات الصغيرة بتكييف أساليب المبيعات الخاصة بها مع احتياجات ورغبات قاعدة العملاء المستهدفة، مما يؤدي إلى عروض مبيعات أكثر فعالية ومعدلات تحويل أعلى.

وأخيرًا، فإن الطبيعة المتطورة للمبيعات بسبب التقدم التكنولوجي وتغيير تفضيلات العملاء تتطلب التعلم المستمر والتكيف. غالبًا ما تختار الشركات الصغيرة برامج التدريب على المبيعات لتبقى على اطلاع بأحدث اتجاهات وتقنيات المبيعات، مما يضمن قدرتها على المنافسة في بيئة الأعمال الديناميكية.

في الختام، من خلال الاستثمار في برامج التدريب على المبيعات، يمكن للشركات الصغيرة تعزيز فعالية فريق المبيعات لديها، ودفع النمو، واكتساب ميزة تنافسية في السوق.

ظهور برامج التدريب على المبيعات عبر الإنترنت

تعتبر برامج التدريب على المبيعات عبر الإنترنت فعالة من حيث التكلفة. بالنسبة للمبتدئين، فإنها تلغي الحاجة إلى تنسيق الجداول الزمنية ونفقات السفر.

فوائد برامج التدريب على المبيعات عبر الإنترنت

يمكن لفريق المبيعات أن يتعلم بالسرعة التي تناسبه. تلبي البرامج عبر الإنترنت أنماط التعلم المختلفة.

العيوب المحتملة لبرامج التدريب على المبيعات عبر الإنترنت

برامج التدريب عبر الإنترنت لها عيوب أيضا. لا يوجد أي تفاعل شخصي. يتطلب التدريب عبر الإنترنت الكثير من الانضباط الذاتي.

برامج التدريب على المبيعات: إحداث ثورة في عملية التعلم

يعد برنامج التدريب على المبيعات أداة متخصصة مصممة لتسهيل تدريب وتطوير فرق المبيعات. يشتمل هذا البرنامج عادةً على مجموعة من الميزات مثل الدورات التدريبية التفاعلية وسيناريوهات لعب الأدوار وتتبع التقدم وقدرات التقييم لمساعدة مندوبي المبيعات على تطوير مهاراتهم وتحسينها.

يمكن للشركات استخدام هذه المنصات لتقديم تدريب متسق لفرق المبيعات لديها، بغض النظر عن الموقع، وهو أمر ذو قيمة خاصة في بيئات العمل البعيدة أو المختلطة بشكل متزايد اليوم. علاوة على ذلك، تتضمن العديد من خيارات برامج التدريب على المبيعات تحليلات البيانات، مما يسمح للمديرين بمراقبة التقدم الفردي، وتحديد مجالات التحسين، وتصميم التدريب لتلبية الاحتياجات المحددة لفريقهم.

الفوائد التي تعود على الشركات كبيرة. يمكن أن يؤدي تحسين مهارات المبيعات إلى زيادة الإنتاجية وتحسين العلاقات مع العملاء، وفي النهاية زيادة إيرادات المبيعات. علاوة على ذلك، يضمن التدريب المستمر بقاء فرق المبيعات على اطلاع بأحدث اتجاهات الصناعة، وتطورات المنتجات، واستراتيجيات المبيعات المتطورة، مما يساعد الشركات على البقاء قادرة على المنافسة في الأسواق الخاصة بها.

الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في برامج التدريب على المبيعات

مقاطع الفيديو مهمة للمشاركة. يجب أن تكون برامج التدريب على المبيعات قابلة للتخصيص لصناعة معينة. لا تنس التوافق مع الهاتف المحمول.

برامج التدريب على المبيعات: 40 من أفضل برامج التدريب على المبيعات

فيما يلي قائمة بأفضل البرامج لشركتك الصغيرة.

1. التدريب على مبيعات استراتيجيات GPS

توفر هذه الشركة دراسات حالة ممتازة حول كيفية عمل برامج عملية البيع الخاصة بهم.

2. مايك واينبرغ

يمكن لفرق مبيعات الشركات الصغيرة الاستماع إلى البودكاستأو اقرأ المدونات أو احصل على دورات عبر الإنترنت أو اجعل مايك يتحدث مباشرة.

3. تدريب ساندلر

تدريب ساندلر لديها أكثر من 50 ألف عميل عالمي. تشمل الدورات التدريب التعاوني.

4. مجموعة ميلر هيمان

كانت هذه المجموعة تم الحصول عليه مؤخرا بواسطة كورن فيري. قم بالتسجيل عبر الإنترنت بالنقر فوق علامة التبويب المناسبة.

5. لوحة العرض

هذا يشجع البرمجيات مساحات افتراضية يمكن تخصيصها لكل مشتري.

6. ألتيفي

هذا برمجة يعمل ضمن Salesforce. تتضمن الميزات خريطة العلاقة.

7. دغدغة العقل

المعايير القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل جاهزية المبيعات يتم تضمين الفهرس. هناك تقييمات شخصية متاحة أيضًا.

8. سحابة مبيعات Salesforce

هذا منتج يتم استخدامه من قبل شركات مثل هانيويل.

9. منحدر العمل

يتباهون ب سهل الاستخدام منصة.

10.360 التعلم

هذا برمجة يربط جميع أنظمة عملك من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

11. سمارت وينر

SmartWinnr هو المحمول أولا منصة.

12. أكاديمية تأثير المبيعات

تشمل البرامج المقدمة الدعوة الباردة والتنقيب عن البريد الإلكتروني.

13. سبيكيت

هذا يدمج البرنامج باستخدام أدوات مثل Slack وOutreach وSalesforce.

14. مبيعات ذات أرقام مزدوجة

عشرين عاما من خبرة.

15.SPIN® البيع

احصل على معلومات تجارية رائعة هنا حول علم نفس المبيعات. ال كتاب بواسطة نيل راكهام هو الأساس.

16. بيع البصيرة

عملية بيع أخرى قابلة للتعليم. هناك تطبيقين دخلت واحدة.

17. TalentLMS

أنت تستطيع بناء الدورات باستخدام جميع أنواع الوسائط المختلفة مع هذه الأداة.

18. لدغات

هناك كلا العملين وخطط المؤسسة.

19. أدوبي مدير التعلم

هذا نظام إدارة التعلم قائم على السحابة.

20. مجموعة المطر

هناك اكثر من 70 قطعة وحدات كي تتعلم من.

21. مجموعة بروكس

أ دورة افتراضية الذي يغطي المواضيع الأساسية. لقد قاموا بتعليم أكثر من مليون متخصص في المبيعات.

22. هوب سبوت

تجارة صغيرة يمكن الحصول على دورة تدريبية مجانية حول المبيعات الداخلية يمكن إكمالها خلال ثلاث ساعات فقط.

23. أكاديمية تأثير المبيعات

هذا شركة يوفر الوصول إلى أكثر من 50 خبيرا.

24. زيناراتي مدرب الذكاء الاصطناعي

منظمة العفو الدولية برمجة والتي تركز على قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

25. موبي ترين

محمول تطبيق التعلم المصغر المستخدمة من قبل شركة ديليوت.

26. تدريب هوفمان

احصل على عملية شخصية من خلال هذا البرنامج.

27. أصلان

ال البرنامج هنا يغطي المبيعات الميدانية والمبيعات الداخلية ومبيعات مركز الاتصال.

28. برين شارك

برينشارك منصة المبيعات يتضمن حلولاً للمحتوى والتدريب والتدريب.

29. بيجتينكان

ال عروض البرمجيات أتمتة الوثائق والتحليلات.

30. تعلم على LMS

تقدم تقديم التدريب ووحدات إدارة المستخدم.

31. تدريبي

ال مستويات تسعير مختلفة تبدأ بسعر 8.00 دولارات لكل مقعد شهريًا.

32. طريق العجائب

أ تعتمد على البيانات منصة التعلم الآلي.

33. تابع

يدعم هذا البرنامج لغات مختلفة، من الدنماركية إلى الهندية.

34. المبيعات

ال مؤسس عملت هنا في Salesforce.

35. الزلزالية

هذا وعود البرمجيات لتدريب فريقك بنسبة 62% أسرع من المنافسين.

36. أليغو

يستخدم تكنولوجيا لمعرفة أين تخسر المبيعات في المحادثات.

37. الطبيعة الثانية للذكاء الاصطناعي

هذا ال حل ادارة العلاقات مع. يقوم بتدريب الممثلين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

38. ديل كارنيجي للتدريب على المبيعات

ساعتين جلسات عبر الإنترنت يتم تقديمها. بالإضافة إلى المناسبات الشخصية والدورات الأخرى عبر الإنترنت.

39. ارييل تدريب المبيعات

ال الرقمية والافتراضية لقد ساعدت البرامج التي يقدمونها الآلاف من فرق المبيعات العالمية

40. ماندل

إنهم يعتنون الجميع من المديرين التنفيذيين للحسابات إلى مندوبي المبيعات الداخليين.

الميزات الرئيسية للبرنامج الإشارات البارزة التدريب على مبيعات استراتيجيات GPS يقدم دراسات حالة مفصلة عن عمليات البيع معروفون بتطبيقهم لتقنيات البيع في العالم الحقيقي مايك واينبرغ يوفر ملفات صوتية ومدونات ودورات عبر الإنترنت وخطبًا حية مصممة خصيصًا لفرق مبيعات الشركات الصغيرة تدريب ساندلر يقدم دورات بما في ذلك التدريب التعاوني لديها أكثر من 50 ألف عميل عالمي مجموعة ميلر هيمان يقدم التسجيل عبر الإنترنت من خلال علامة تبويب مريحة تم الاستحواذ عليها مؤخرًا بواسطة Korn Ferry شوباد يوفر مساحات افتراضية يمكن تخصيصها لكل مشتري يركز على تخصيص تجربة المشتري ألتيفي يعمل ضمن Salesforce مع ميزات مثل خريطة العلاقة يتكامل بسلاسة مع Salesforce دغدغة العقل يقدم معايير قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل مؤشر جاهزية المبيعات والتقييمات الشخصية معروفون بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تدريبهم على المبيعات سحابة مبيعات Salesforce برامج التدريب على المبيعات المستخدمة على نطاق واسع تستخدمه الشركات الكبيرة مثل هانيويل WorkRamp توفر منصة سهلة الاستخدام معروف بواجهته سهلة الاستخدام 360 التعلم يربط جميع أنظمة الأعمال من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة يوفر التكامل عبر أنظمة الأعمال المختلفة SmartWinnr منصة المحمول الأول مصممة لسهولة الاستخدام المحمول أكاديمية تأثير المبيعات يقدم برامج تشمل المكالمات الباردة والتنقيب عن البريد الإلكتروني يركز على تقنيات مبيعات محددة سبيكيت يتكامل مع أدوات مثل Slack وOutreach وSalesforce يسهل التكامل مع الأدوات الأخرى مبيعات رقمين أكثر من عشرين عاما من الخبرة لديه خبرة طويلة في المجال بيع سبين® يقدم رؤى قيمة حول علم نفس المبيعات استنادًا إلى كتاب نيل راكهام بيع البصيرة يقدم عملية مبيعات قابلة للتعليم يوفر تطبيقين في واحد TalentLMS يسمح ببناء الدورات باستخدام أنواع مختلفة من الوسائط يدعم تنسيقات المحتوى المتنوعة لدغات يقدم خطط الأعمال والمؤسسات يخدم الشركات من مختلف الأحجام أدوبي مدير التعلم نظام إدارة التعلم القائم على السحابة معروف بقدراته السحابية مجموعة المطر يقدم أكثر من 70 وحدة نمطية للتعلم يوفر مجموعة واسعة من وحدات التعلم مجموعة بروكس يوفر دورة افتراضية تغطي المواضيع الأساسية قام بتدريس أكثر من مليون متخصص في المبيعات HubSpot يقدم دورة مجانية في المبيعات الداخلية للشركات الصغيرة يقدم دورة سريعة وشاملة أكاديمية تأثير المبيعات يوفر الوصول إلى أكثر من 50 خبيرا يوفر الوصول إلى العديد من خبراء الصناعة زيناراتي مدرب الذكاء الاصطناعي تركز برامج الذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات المصرفية والمالية متخصصون في التدريب على المبيعات المتعلقة بالتمويل موبي ترين تطبيق التعلم المصغر المحمول تستخدمه الشركات الكبرى مثل ديليوت تدريب هوفمان يوفر عمليات مبيعات شخصية معروف بالتخصيص أصلان يغطي المبيعات الميدانية والمبيعات الداخلية ومبيعات مركز الاتصال يغطي مجموعة واسعة من تقنيات البيع برين شارك يقدم حلولاً للمحتوى والتدريب والتدريب يوفر منصة مبيعات شاملة بيجتينكان يقدم أتمتة المستندات والتحليلات معروفة بقدراتها على الأتمتة تعلم على LMS يقدم وحدات تقديم التدريب وإدارة المستخدم يوفر إدارة تعليمية شاملة تدريب أسعار العروض تبدأ من 8.00 دولارات لكل مقعد شهريًا تقدم خطط بأسعار معقولة Wonderway منصة للتعلم الآلي تعتمد على البيانات معروفة بنهجها القائم على البيانات واصل يدعم لغات متعددة من الدنماركية إلى الهندية يدعم التعلم متعدد اللغات SalesHood أسسها موظف سابق في Salesforce لديه خبرة صناعية كبيرة زلزالي وعود بتدريب الفرق بنسبة 62% أسرع من المنافسين معروف بكفاءته أليغو يستخدم التكنولوجيا لتحديد المبيعات المفقودة في المحادثات يوفر تحليلات حول محادثات المبيعات الطبيعة الثانية لمنظمة العفو الدولية حل SaaS الذي يقوم بتدريب الممثلين باستخدام الذكاء الاصطناعي التدريب على المبيعات القائم على الذكاء الاصطناعي ديل كارنيجي للتدريب على المبيعات يقدم جلسات عبر الإنترنت لمدة ساعتين، وأحداثًا شخصية ودورات أخرى عبر الإنترنت يوفر مجموعة متنوعة من أشكال التعلم تدريب مبيعات ارييل يقدم البرامج الرقمية والافتراضية لقد ساعد الآلاف من فرق المبيعات العالمية ماندل يقدم خدماته للجميع بدءًا من المديرين التنفيذيين للحسابات وحتى مندوبي المبيعات الداخليين يوفر تدريبًا شاملاً على المبيعات

الأسئلة الشائعة: التدريب على المبيعات

كيف يمكن لبرامج التدريب على إدارة المبيعات تعزيز استراتيجيات المبيعات؟

يمكن لهذه الأنواع من برامج التدريب أن تعزز مهارات مديري المبيعات وتعزز قدراتهم التدريبية.

كيف يمكن للتدريب على المبيعات أن يفيد مندوبي المبيعات؟

يمكن أن يختلف الوصف الوظيفي لممثل المبيعات من شركة إلى أخرى. لذلك يجب على كل فريق توفير التدريب للتأكد من أن الممثلين قادرون على تلبية توقعاتهم المحددة وأهدافهم التنظيمية. يحصل مندوبو المبيعات على مكافأة إضافية تتمثل في تعزيز مهاراتهم في بيع السلع والخدمات.

ما هو دور التدريب على المبيعات في إدارة المبيعات؟

يساعد هذا النوع من التدريب مديري المبيعات على تطوير مهاراتهم القيادية.

ما هو دور التدريب على المبيعات في إدارة المبيعات؟

يمكن لبرامج التدريب أيضًا أن تساعد الفرق على التكيف مع دورات السوق المختلفة حتى تظل قادرة على المنافسة.

ما الذي يجعل برنامج تدريب المبيعات فعالاً لممثلي المبيعات؟

يحتاج البرنامج الفعال إلى عدة أشياء، بما في ذلك ميزات التخصيص، والتواصل الفعال، وتقنيات الإغلاق، والتفاوض. بالإضافة إلى الأساسيات، يجب على الشركات اختيار البرامج التي تلبي الاحتياجات المحددة لفرقها. على سبيل المثال، يجب على الشركة التي تضم فريق مبيعات دوليًا كبيرًا أن تتضمن نصائح للتواصل مع العملاء المحتملين باستخدام لغات وعادات مختلفة.